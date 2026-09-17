https://ukraina.ru/20260917/idti-na-vybory-nelzya-ostatsya-doma-kak-v-rf-namerevalis-sorvat-golosovanie-1083255627.html

Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование

Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование - 17.09.2026 Украина.ру

Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование

На этой неделе россияне изберут девятый состав Госдумы, а с 18 по 20 сентября пройдет 50 региональных и около двух тысяч муниципальных выборов. Это событие уже... Украина.ру, 17.09.2026

2026-09-17T19:00

2026-09-17T19:00

2026-09-17T19:00

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выборы

россия

госдума

ес

совет европы

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На этой неделе россияне изберут девятый состав Госдумы, а с 18 по 20 сентября пройдет 50 региональных и около двух тысяч муниципальных выборов. Это событие уже давно занимает умы украинских журналистов и их западных коллег. Отдельный вой слышно со стороны российских оппозиционеров из числа иноагентов, которые не имеют массового влияния на аудиторию, однако продолжают свое дело. Возможно, тот факт, что нас перекормили информацией, сыграл и на пользу – возникла потребность проверять всё, что мы видим в сети.В новом выпуске разбираем как дискредитация выборов в России стала частью официальной повестки Евросоюза, Совета Европы, западных и украинских СМИ.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, выборы, россия, госдума, ес, совет европы, видео