Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование - 17.09.2026 Украина.ру
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Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование
Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование - 17.09.2026 Украина.ру
Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование
На этой неделе россияне изберут девятый состав Госдумы, а с 18 по 20 сентября пройдет 50 региональных и около двух тысяч муниципальных выборов. Это событие уже... Украина.ру, 17.09.2026
2026-09-17T19:00
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видео
выборы
россия
госдума
ес
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На этой неделе россияне изберут девятый состав Госдумы, а с 18 по 20 сентября пройдет 50 региональных и около двух тысяч муниципальных выборов. Это событие уже давно занимает умы украинских журналистов и их западных коллег. Отдельный вой слышно со стороны российских оппозиционеров из числа иноагентов, которые не имеют массового влияния на аудиторию, однако продолжают свое дело. Возможно, тот факт, что нас перекормили информацией, сыграл и на пользу – возникла потребность проверять всё, что мы видим в сети.В новом выпуске разбираем как дискредитация выборов в России стала частью официальной повестки Евросоюза, Совета Европы, западных и украинских СМИ.
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видео, выборы, россия, госдума, ес, совет европы, видео
Видео, выборы, Россия, Госдума, ЕС, Совет Европы

Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование

19:00 17.09.2026
 
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На этой неделе россияне изберут девятый состав Госдумы, а с 18 по 20 сентября пройдет 50 региональных и около двух тысяч муниципальных выборов. Это событие уже давно занимает умы украинских журналистов и их западных коллег. Отдельный вой слышно со стороны российских оппозиционеров из числа иноагентов, которые не имеют массового влияния на аудиторию, однако продолжают свое дело. Возможно, тот факт, что нас перекормили информацией, сыграл и на пользу – возникла потребность проверять всё, что мы видим в сети.

В новом выпуске разбираем как дискредитация выборов в России стала частью официальной повестки Евросоюза, Совета Европы, западных и украинских СМИ.
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