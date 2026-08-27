https://ukraina.ru/20260827/unichtozhennaya-ekonomika-i-vlast-na-shtykakh-koalitsii-epshteyna-eksperty-o-tom-kuda-katitsya-ukraina--1082812127.html

Уничтоженная экономика и власть на штыках "коалиции Эпштейна": эксперты о том, куда катится Украина

Уничтоженная экономика и власть на штыках "коалиции Эпштейна": эксперты о том, куда катится Украина - 27.08.2026 Украина.ру

Уничтоженная экономика и власть на штыках "коалиции Эпштейна": эксперты о том, куда катится Украина

На Украине обсуждают итоги 35 лет независимости и задумываются над будущим страны, если оно вообще есть. Не все в это верят

2026-08-27T05:55

2026-08-27T05:55

2026-08-27T05:55

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Во всяком случае, будущее Украины туманно. У "Второй Украинской республики", трансформировавшейся в диктаторский киевский режим, очень мало шансов отметить хотя бы 40-ю годовщину независимости, считает украинский политтехнолог Михаил Павлив. Он заявил, что не верит в жизнеспособность этого государственного образования."Вот не верю от слова "совсем", - сказал эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*. Он пояснил, что черта, когда производственные силы и люди, создающие добавленную стоимость и платящие налоги, "станут недостаточными", - эта черта, по всем расчетам, будет пройдена уже в 2031-2032 годах."Это совсем близенько. Это если предположить, что гибель на фронте в горизонте года или полутора… закончится. А так-то – еще быстрее. Производственные жизнеспособные силы "Второй Украинской республики" с демографической точки зрения заканчиваются в первые годы тридцатых. Гарантированно. Ну или надо привезти три-пять миллионов бангладешцев, индийцев, пакистанцев", - сказал политтехнолог, напомнив, что есть еще и кабальные соглашения с Западом по украинским недрам и пр.Павлив выразил уверенность в том, что после войны никто не будет восстанавливать во всем объеме разрушенную энергетику Украины, никто не будет восстанавливать сложные промышленные производства. Нет, пахать и сеять на Украине будут, ГОКи будут снова работать, а все остальное?"Так вот, без этого всего это будет яма в земле и кусок чернозема. И это не вытащит даже то население, которое будет к 2032 или 2033 году, не вытащит в экономическом смысле", - сказал эксперт.С экономическими смыслами понятно, а что с духовным содержанием нынешней украинской жизни?Зверское убийство неизвестными монаха в Свято-Успенской Святогорской лавре (еще два служителя получили тяжелые ранения), похоже на убийство ритуальное, это еще один аргумент в пользу нежизнеспособности режима. Это результат насаждения оккультизма и сатанизма, а когда культ смерти становится преобладающим в кругах, обладающих властью, то "невозможно смотреть с уверенностью в какое-то будущее, оно само себя сожрет гарантированно", считает Павлив.Он выразил уверенность в грядущем поражении киевского режима и в том, что вот тогда-то "демоны вырвутся на свободу", такие расправы станут нормой – потому что исчезнет внешний враг и "все это направится внутрь… кроме бандитизма, будет еще и этот ад".Смотря что считать поражением. Не исключен вариант, что на территории Украины будет кому присмотреть за "демонами". Но до конца войны, чем бы она ни закончилась, надо еще дожить.Украинский политтехнолог Андрей Золотарев, комментируя сообщения о разработанном Киевом вместе с посланниками Дональда Трампа и еврочиновниками плане прекращения огня, взаимного отвода сторонами войск от линии соприкосновения, а также создания буферной зоны, отметил, что он в этот план не верит."Вряд ли, учитывая тенденции последнего времени, этот мирный план будет принят Кремлем", - сказал эксперт в эфире одного из интернет-каналов. Он пояснил, что, по его мнению, Трамп не выполнил свою часть договоренностей, достигнутых в Анкоридже, не смог убедить Зеленского выполнить некие условия, а теперь Москва показывает Трампу, что сможет решить все это военным путем.Переговоры, по всей видимости, все же ведутся. В Москву приезжали директор ЦРУ Джон Рэтклифф и представитель Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер. О целях этих визитов известно мало, предполагается, что речь шла и идет о возможных шагах к прекращению конфликта и об условиях, при которых такие шаги могут быть сделаны.Но пока делаются шаги только к дальнейшей эскалации. К чему это может привести?В Киеве надеются "расшатать" Россию, но не все уверены в правильности избранного направления. Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский в эфире украинского ТВ заявил, что не стоит рассчитывать на принуждение Кремля к миру с помощью украинской баллистики и дронов.По его словам, надежды на то, что удары ВСУ по каким-то критическим объектам в РФ приведут к тому, что российское общество будет оказывать давление на власть, что Россия пойдет из-за этого на какие-то переговоры, - "это иллюзия большая". Напротив, такие удары приведут к тому, что "российское общество будет только озлобляться еще больше на Украину – и есть данные разведки, которые об этом свидетельствуют"."Им пропаганда создала миф, что мы фашисты, мы бьем по каким-то не совсем военным целям, как они считают, – и мы поддерживаем тот миф, который они сформировали", - заявил парламентарий.Тут стоит сделать ремарку – российское общество, если и "озлобилось", то вовсе не на Украину, не на украинский народ, а на киевский режим, к которому, надо думать, и огромная часть украинцев имеет претензии. Правда, сейчас по известным причинам нет никакой возможности открыто их высказать.Почему? Ответ ясен. Нынешняя Украина – "это самый огромный в мире концлагерь под открытым небом, в котором выборы отменены, население сократилось более чем вдвое, и только официально имеется более чем 30 тысяч политических заключенных", - пишет в своем блоге украинский адвокат, публицист и общественный деятель Татьяна Монтян**.Анализируя итоги 35 лет независимости Украины, она отметила, что нынешняя власть там "нелегитимна и держится исключительно на "штыках коалиции Эпштейна", а иллюзорная внутренняя стабильность обеспечивается тотальным террором — тэцэкашники и полиция нон-стоп похищают и убивают простых людей уже даже в их собственных домах".Тут не до свободного высказывания мнений.По словам Монтян, экономика страны практически уничтожена, и само существование нынешнего украинского государства без финансовых вливаний от внешних доноров объективно невозможно – "в общем, "праздновать" что-либо в этот день могут только абсолютно конченые, для которых всё вышеизложенное лично выгодно — за счёт миллионов бесправных рабов".* лица, признанные в РФ иноагентами;** лица, внесённые в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260825/zelenskiy-zhenskie-batalony-vmesto-amerikanskikh-patriot-1082773738.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, сво