https://ukraina.ru/20260917/rossiyskaya-armiya-otbrosila-vsu-ot-granitsy-rada-ne-smogla-nakazat-potapa-itogi-17-sentyabrya-1083261761.html

Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентября

Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентября - 17.09.2026 Украина.ру

Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентября

Верховная Рада не смогла принять решение о лишении украинского певца Алексея Потапенко (Потап) звания заслуженного артиста Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-17T18:00

2026-09-17T18:00

2026-09-17T18:09

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потап

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За введение санкций против Потапа проголосовали 198 депутатов — этого недостаточно. Против выступил лишь один парламентарий, еще 90 вообще не голосовали.Скандал разгорелся в июле после выступления дуэта Потапа и Насти Каменских на фестивале в Латвии. Артисты исполнили русскоязычные хиты, включая "Чумачечую весну", и общались с залом на русском языке. Это вызвало волну возмущения среди украинских пользователей соцсетей. Украинцы обрушились на Потапа и Настю с критикой, заявив, что они "испортили фестиваль".Также известный украинский националист Сергей Стерненко** вдогонку потребовал запретить Потапу и Насте выступать на Украине. Потом их обоих внесли на "Миротворец"*. Позже, 11 сентября, Потапенко попал в базу данных сайта "Миротворец"*. Артиста назвали провокатором и обвинили в участии в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине".Мендель разносит ЗеленскогоБывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, против которой недавно ввели персональные санкции, выступила с новой порцией жесткой критики. В интервью, фрагменты которого опубликовал телеграм-канал "Политика страны", она обвинила действующую власть в катастрофической ситуации внутри страны и назвала политический курс разрушительным для государства.Она также добавила: "Я думаю, что Владимир Зеленский сегодня — это угроза украинскому суверенитету, угроза вообще украинскому существованию. Сейчас мы собираемся отмечать 35-летие украинской независимости. Я как украинка задаю себе вопрос: а будут ли следующие 35 лет?"Мендель подчеркнула: именно Зеленский настаивал на продолжении войны в 2022 году. Дважды. И в 2024-м. Также бывшая пресс-секретарь в очередной раз упомянула, как Зеленский срывался и кричал на нее.Отдельно она раскрыла языковой вопрос: Мендель напомнила: примерно половина контактов в телефонной книге Зеленского — россияне.Пока Зеленский воюет с русским языком на государственном уровне, сам он, по словам его же экс-пресс-секретаря, с трудом говорит на мове.ВС РФ освободили Малую Волчью и РозовкуБойцы группировки "Север" освободили село Малая Волчья в Харьковской области. Как пишет "Северный ветер", из населенного пункта выбиты подразделения 15-го отряда погранслужбы Украины. Взятие Малой Волчьей позволило расширить буферную зону в приграничье. Одновременно группировка "Восток" освободила село Розовка в Запорожской области. Военкор Александр Коц уточняет: Розовка расположена в полутора километрах к северу от Неженки. Ближайшая цель — село Барвиновка, важный перевалочный пункт на трассе, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховым — последним крупным узлом обороны ВСУ на пути к Запорожью.На северском участке ВСУ постоянно контратакуют у Васильевской Пустоши и Николаевки, но наши бойцы держат позиции. В Доброполье продолжаются ожесточенные бои, армия России имеет тактические успехи. На краснолиманском направлении не утихают сражения в Лимане, Заречном и Колодезях. На запорожском фронте российские штурмовики проламывают оборону в Орехове, бои идут в центре города. На константиновском направлении — бои за Алексеево-Дружковку.Пылает Запорожье: удар по заводу "Искра"После ночных атак по Киеву и Одесской области ВС РФ не снизили интенсивности ударов. Одной из главных целей стало Запорожье. По данным координатора подполья Сергея Лебедева, сразу шесть ракет — четыре "Калибра" и две Х-23 — ударили по предприятию "Искра". Оно специализируется на производстве наземных радиолокационных систем. После прилета на заводе вспыхнул огромный пожар.Подробнее о положении страны - в материале "Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ**Признан террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20260917/mir-ili-tretya-mirovaya-ukraina-na-razvilke-sudby-khronika-sobytiy-na-utro-17-sentyabrya-1083250109.html

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Мария Илащук

эксклюзив, россия, запорожье, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, юлия мендель, украина.ру, потап