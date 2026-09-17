https://ukraina.ru/20260917/rossiyskaya-armiya-otbrosila-vsu-ot-granitsy-rada-ne-smogla-nakazat-potapa-itogi-17-sentyabrya-1083261761.html
Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентября
Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентября - 17.09.2026 Украина.ру
Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентября
Верховная Рада не смогла принять решение о лишении украинского певца Алексея Потапенко (Потап) звания заслуженного артиста Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-17T18:00
2026-09-17T18:00
2026-09-17T18:09
эксклюзив
россия
запорожье
украина
владимир зеленский
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потап
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За введение санкций против Потапа проголосовали 198 депутатов — этого недостаточно. Против выступил лишь один парламентарий, еще 90 вообще не голосовали.Скандал разгорелся в июле после выступления дуэта Потапа и Насти Каменских на фестивале в Латвии. Артисты исполнили русскоязычные хиты, включая "Чумачечую весну", и общались с залом на русском языке. Это вызвало волну возмущения среди украинских пользователей соцсетей. Украинцы обрушились на Потапа и Настю с критикой, заявив, что они "испортили фестиваль".Также известный украинский националист Сергей Стерненко** вдогонку потребовал запретить Потапу и Насте выступать на Украине. Потом их обоих внесли на "Миротворец"*. Позже, 11 сентября, Потапенко попал в базу данных сайта "Миротворец"*. Артиста назвали провокатором и обвинили в участии в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине".Мендель разносит ЗеленскогоБывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, против которой недавно ввели персональные санкции, выступила с новой порцией жесткой критики. В интервью, фрагменты которого опубликовал телеграм-канал "Политика страны", она обвинила действующую власть в катастрофической ситуации внутри страны и назвала политический курс разрушительным для государства.Она также добавила: "Я думаю, что Владимир Зеленский сегодня — это угроза украинскому суверенитету, угроза вообще украинскому существованию. Сейчас мы собираемся отмечать 35-летие украинской независимости. Я как украинка задаю себе вопрос: а будут ли следующие 35 лет?"Мендель подчеркнула: именно Зеленский настаивал на продолжении войны в 2022 году. Дважды. И в 2024-м. Также бывшая пресс-секретарь в очередной раз упомянула, как Зеленский срывался и кричал на нее.Отдельно она раскрыла языковой вопрос: Мендель напомнила: примерно половина контактов в телефонной книге Зеленского — россияне.Пока Зеленский воюет с русским языком на государственном уровне, сам он, по словам его же экс-пресс-секретаря, с трудом говорит на мове.ВС РФ освободили Малую Волчью и РозовкуБойцы группировки "Север" освободили село Малая Волчья в Харьковской области. Как пишет "Северный ветер", из населенного пункта выбиты подразделения 15-го отряда погранслужбы Украины. Взятие Малой Волчьей позволило расширить буферную зону в приграничье. Одновременно группировка "Восток" освободила село Розовка в Запорожской области. Военкор Александр Коц уточняет: Розовка расположена в полутора километрах к северу от Неженки. Ближайшая цель — село Барвиновка, важный перевалочный пункт на трассе, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховым — последним крупным узлом обороны ВСУ на пути к Запорожью.На северском участке ВСУ постоянно контратакуют у Васильевской Пустоши и Николаевки, но наши бойцы держат позиции. В Доброполье продолжаются ожесточенные бои, армия России имеет тактические успехи. На краснолиманском направлении не утихают сражения в Лимане, Заречном и Колодезях. На запорожском фронте российские штурмовики проламывают оборону в Орехове, бои идут в центре города. На константиновском направлении — бои за Алексеево-Дружковку.Пылает Запорожье: удар по заводу "Искра"После ночных атак по Киеву и Одесской области ВС РФ не снизили интенсивности ударов. Одной из главных целей стало Запорожье. По данным координатора подполья Сергея Лебедева, сразу шесть ракет — четыре "Калибра" и две Х-23 — ударили по предприятию "Искра". Оно специализируется на производстве наземных радиолокационных систем. После прилета на заводе вспыхнул огромный пожар.Подробнее о положении страны - в материале "Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ**Признан террористом и экстремистом
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эксклюзив, россия, запорожье, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, юлия мендель, украина.ру, потап
Эксклюзив, Россия, Запорожье, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Юлия Мендель, Украина.ру, Потап
Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентября
18:00 17.09.2026 (обновлено: 18:09 17.09.2026)
Верховная Рада не смогла принять решение о лишении украинского певца Алексея Потапенко (Потап) звания заслуженного артиста Украины. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
За введение санкций против Потапа проголосовали 198 депутатов — этого недостаточно. Против выступил лишь один парламентарий, еще 90 вообще не голосовали.
Скандал разгорелся в июле после выступления дуэта Потапа и Насти Каменских на фестивале в Латвии. Артисты исполнили русскоязычные хиты, включая "Чумачечую весну", и общались с залом на русском языке.
Это вызвало волну возмущения среди украинских пользователей соцсетей. Украинцы обрушились на Потапа и Настю с критикой, заявив, что они "испортили фестиваль".
Также известный украинский националист Сергей Стерненко** вдогонку потребовал запретить Потапу и Насте выступать на Украине. Потом их обоих внесли на "Миротворец"*. Позже, 11 сентября, Потапенко попал в базу данных сайта "Миротворец"*. Артиста назвали провокатором и обвинили в участии в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине".
Мендель разносит Зеленского
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, против которой недавно ввели персональные санкции, выступила с новой порцией жесткой критики.
В интервью, фрагменты которого опубликовал телеграм-канал "Политика страны", она обвинила действующую власть в катастрофической ситуации внутри страны и назвала политический курс разрушительным для государства.
"Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти, быть у власти. Мерзость — это Зеленский", — заявила Мендель.
"Я думаю, что Владимир Зеленский сегодня — это угроза украинскому суверенитету, угроза вообще украинскому существованию. Сейчас мы собираемся отмечать 35-летие украинской независимости. Я как украинка задаю себе вопрос: а будут ли следующие 35 лет?"
Мендель подчеркнула: именно Зеленский настаивал на продолжении войны в 2022 году. Дважды. И в 2024-м. Также бывшая пресс-секретарь в очередной раз упомянула, как Зеленский срывался и кричал на нее.
Отдельно она раскрыла языковой вопрос:
"Это человек, который в частной обстановке не говорит на украинском, потому что плохо воспринимает большие объемы информации на украинском. Он абсолютно русскоговорящий".
Мендель напомнила: примерно половина контактов в телефонной книге Зеленского — россияне.
Пока Зеленский воюет с русским языком на государственном уровне, сам он, по словам его же экс-пресс-секретаря, с трудом говорит на мове.
ВС РФ освободили Малую Волчью и Розовку
Бойцы группировки "Север" освободили село Малая Волчья в Харьковской области. Как пишет "Северный ветер", из населенного пункта выбиты подразделения 15-го отряда погранслужбы Украины. Взятие Малой Волчьей позволило расширить буферную зону в приграничье.
Одновременно группировка "Восток" освободила село Розовка в Запорожской области. Военкор Александр Коц уточняет: Розовка расположена в полутора километрах к северу от Неженки. Ближайшая цель — село Барвиновка, важный перевалочный пункт на трассе, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховым — последним крупным узлом обороны ВСУ на пути к Запорожью.
На северском участке ВСУ постоянно контратакуют у Васильевской Пустоши и Николаевки, но наши бойцы держат позиции. В Доброполье продолжаются ожесточенные бои, армия России имеет тактические успехи.
На краснолиманском направлении не утихают сражения в Лимане, Заречном и Колодезях. На запорожском фронте российские штурмовики проламывают оборону в Орехове, бои идут в центре города. На константиновском направлении — бои за Алексеево-Дружковку.
Пылает Запорожье: удар по заводу "Искра"
После ночных атак по Киеву и Одесской области ВС РФ не снизили интенсивности ударов. Одной из главных целей стало Запорожье.
По данным координатора подполья Сергея Лебедева, сразу шесть ракет — четыре "Калибра" и две Х-23 — ударили по предприятию "Искра". Оно специализируется на производстве наземных радиолокационных систем. После прилета на заводе вспыхнул огромный пожар.
* Признан экстремистским и запрещен в РФ
**Признан террористом и экстремистом