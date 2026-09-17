Армия России поразила суда в портах Одесской области
В двух портах Одессой области поражены два морских судна, задействованные в интересах ВСУ. Об этом 17 сентября сообщил телеграм-канал Минобороны РФ
Вооруженными Силами Российской Федерации в течение дня продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины, а также морским судам, используемым в интересах украинской армии.
"В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз" с грузом военного назначения, - сказано в официальном сообщении. - Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ".
"В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз" с грузом военного назначения, - сказано в официальном сообщении. - Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ".
Спустя два года после госпереворота на Украине советский город Ильичёвск был переименован в "Черноморск". Нынешние власти Украины продолжают уничтожение топонимов, а также объектов культурного и исторического наследия в рамках политики "декоммунизации".
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