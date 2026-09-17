Армия России поразила суда в портах Одесской области - 17.09.2026 Украина.ру
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Армия России поразила суда в портах Одесской области
Армия России поразила суда в портах Одесской области - 17.09.2026 Украина.ру
Армия России поразила суда в портах Одесской области
В двух портах Одессой области поражены два морских судна, задействованные в интересах ВСУ. Об этом 17 сентября сообщил телеграм-канал Минобороны РФ
2026-09-17T20:01
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Вооруженными Силами Российской Федерации в течение дня продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины, а также морским судам, используемым в интересах украинской армии."В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз" с грузом военного назначения, - сказано в официальном сообщении. - Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ".Спустя два года после госпереворота на Украине советский город Ильичёвск был переименован в "Черноморск". Нынешние власти Украины продолжают уничтожение топонимов, а также объектов культурного и исторического наследия в рамках политики "декоммунизации".Накануне в новостях: ВС России поразили контейнеровоз под ОдессойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Армия России поразила суда в портах Одесской области

20:01 17.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанк Измаильский морской торговый порт
 Измаильский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Игорь Костин
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В двух портах Одессой области поражены два морских судна, задействованные в интересах ВСУ. Об этом 17 сентября сообщил телеграм-канал Минобороны РФ
Вооруженными Силами Российской Федерации в течение дня продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины, а также морским судам, используемым в интересах украинской армии.

"В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз" с грузом военного назначения, - сказано в официальном сообщении. - Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ".
Спустя два года после госпереворота на Украине советский город Ильичёвск был переименован в "Черноморск". Нынешние власти Украины продолжают уничтожение топонимов, а также объектов культурного и исторического наследия в рамках политики "декоммунизации".
Накануне в новостях: ВС России поразили контейнеровоз под Одессой
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентября
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