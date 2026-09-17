https://ukraina.ru/20260917/drapatyy-dokladyvaet-zelenskomu-o-kazhdoy-sbitoy-reaktivnoy-gerani-1083266022.html

Драпатый докладывает Зеленскому о каждой сбитой реактивной "Герани"

Драпатый докладывает Зеленскому о каждой сбитой реактивной "Герани" - 17.09.2026 Украина.ру

Драпатый докладывает Зеленскому о каждой сбитой реактивной "Герани"

Главком украинской армии представил Владимиру Зеленскому очередной доклад о сбитом российском реактивном беспилотнике. Об этом Зеленский рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта

2026-09-17T19:49

2026-09-17T19:49

2026-09-17T19:49

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михаил драпатый

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"Был доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Важно отметить, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "шахедов": было сбитие", - написал Зеленский.Он пообещал масштабировать производство перехватчиков дронов и подготовить "активные и дальнобойные операции". Зеленский также заметил позитивные изменения в зоне СВО.В частности, Зеленский отметил, что в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики "есть необходимая нам динамика". Он пообещал "усиление" на Купянском направлении."Герань-4 Сикер" является реактивным ударным беспилотником с системой самонаведения на базе искусственного интеллекта. БПЛА выполнен по схеме "летающее крыло" дельтовидной формы с турбореактивным двигателем. По данным украинских источников, этот БПЛА способен развивать скорость до 500 км/ч и обеспечить дальность полета до 850 км. Боевая часть составляет около 50 кг.В пропагандистских материалах киевского режима российские БПЛА семейства "Герань" называются "Шахедами" с отсылкой к иранскому семейству БПЛА "Шахед". Модификации "Герань-4" и "Герань-5" в украинских СМИ часто называются "реактивными шахедами" и "дронами-ракетами". Первые беспилотники этого семейства называли "мопедами" за характерный звук винтового двигателя.Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Накануне в новостях: Два сухогруза поражены в порту ОдессыСитуацию с дронами рассмотрела Елена Мурзина в публикации "Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России

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новости, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины