Драпатый докладывает Зеленскому о каждой сбитой реактивной "Герани"
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Главком украинской армии представил Владимиру Зеленскому очередной доклад о сбитом российском реактивном беспилотнике. Об этом Зеленский рассказал 17 сентября подписчикам своего аккаунта
"Был доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Важно отметить, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "шахедов": было сбитие", - написал Зеленский.
Он пообещал масштабировать производство перехватчиков дронов и подготовить "активные и дальнобойные операции". Зеленский также заметил позитивные изменения в зоне СВО.
В частности, Зеленский отметил, что в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики "есть необходимая нам динамика". Он пообещал "усиление" на Купянском направлении.
"Герань-4 Сикер" является реактивным ударным беспилотником с системой самонаведения на базе искусственного интеллекта. БПЛА выполнен по схеме "летающее крыло" дельтовидной формы с турбореактивным двигателем. По данным украинских источников, этот БПЛА способен развивать скорость до 500 км/ч и обеспечить дальность полета до 850 км. Боевая часть составляет около 50 кг.
В пропагандистских материалах киевского режима российские БПЛА семейства "Герань" называются "Шахедами" с отсылкой к иранскому семейству БПЛА "Шахед". Модификации "Герань-4" и "Герань-5" в украинских СМИ часто называются "реактивными шахедами" и "дронами-ракетами". Первые беспилотники этого семейства называли "мопедами" за характерный звук винтового двигателя.
Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.
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