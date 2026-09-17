Британские поставки дронов для ВСУ могут считаться соучастием в войне с Россией - дипломат - 17.09.2026 Украина.ру
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Британские поставки дронов для ВСУ могут считаться соучастием в войне с Россией - дипломат
Британские поставки дронов для ВСУ могут считаться соучастием в войне с Россией - дипломат - 17.09.2026 Украина.ру
Британские поставки дронов для ВСУ могут считаться соучастием в войне с Россией - дипломат
Британская активность по поставкам киевскому режиму беспилотников может трактоваться как прямое участие официального Лондона в конфликте с Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский
2026-09-17T17:35
2026-09-17T18:19
новости
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британия
дроны
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военная помощь украине
мир без границ
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Российский дипломат отметил, что "в апреле Лондон объявил о крупнейшем в своей истории пакете беспилотников - 120 тысяч дронов для Украины в 2026 году" и указал на последствия таких действий."Мы имеем полное право трактовать это как прямое участие в войне с нашей страной со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил он на заседании постоянного совета ОБСЕ. Он также отметил, сообщает РИА Новости, что указанные дроны - не просто "оборонительное оружие". Британия поставила на Украину уже более 25 тысяч БПЛА и, по утверждениям некоторых источников, британские беспилотники уже использовались для ударов вглубь российской территории.В сентябре Полянский констатировал бесполезность ОБСЕ в урегулировании украинской проблемы. Он отмечал, что "венская площадка используется Евросоюзом лишь для транслирования "всепогодной" поддержки Украины".Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, лондон, киев, нато, британия, дроны, бпла, военная помощь украине, мир без границ, украина, дмитрий полянский, обсе
Новости, Россия, Лондон, Киев, НАТО, Британия, дроны, БПЛА, военная помощь Украине, Мир без границ, Украина, Дмитрий Полянский, ОБСЕ

Британские поставки дронов для ВСУ могут считаться соучастием в войне с Россией - дипломат

17:35 17.09.2026 (обновлено: 18:19 17.09.2026)
 
© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : Crown copyright 2022
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Британская активность по поставкам киевскому режиму беспилотников может трактоваться как прямое участие официального Лондона в конфликте с Россией. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Российский дипломат отметил, что "в апреле Лондон объявил о крупнейшем в своей истории пакете беспилотников - 120 тысяч дронов для Украины в 2026 году" и указал на последствия таких действий.
"Мы имеем полное право трактовать это как прямое участие в войне с нашей страной со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил он на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Он также отметил, сообщает РИА Новости, что указанные дроны - не просто "оборонительное оружие". Британия поставила на Украину уже более 25 тысяч БПЛА и, по утверждениям некоторых источников, британские беспилотники уже использовались для ударов вглубь российской территории.
В сентябре Полянский констатировал бесполезность ОБСЕ в урегулировании украинской проблемы. Он отмечал, что "венская площадка используется Евросоюзом лишь для транслирования "всепогодной" поддержки Украины".
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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