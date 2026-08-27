"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины - 27.08.2026 Украина.ру
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"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины
"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины - 27.08.2026 Украина.ру
"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины
Министерство обороны России в канале на платформе "Макс" прокомментировало ночные удары беспилотников "Герань" по объектам, используемым в интересах украинской армии, фразой "Герани ночью отработали мощно"
2026-08-27T09:56
2026-08-27T10:00
сво
спецоперация
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
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Ранее в четверг в министерстве информировали, что российские военные нанесли по целям противника массированный удар с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.В Киеве под удар попал цех по сборке беспилотников, где производились в том числе барражирующие боеприпасы "Хорнет". Кроме того, в украинской столице был поражен крупнейший транспортно-логистический центр "Сан-Парк", использовавшийся для хранения и распределения ударных FPV-дронов, комплектующих к ним и наземных станций управления. Также российские войска поразили крупные металлургические комбинаты в Запорожье и Кривом Роге, которые являлись основными поставщиками металлопродукции для украинского военного производства.Серьезный урон был нанесен портовой и промышленной инфраструктуре на юге страны. В портах Одессы и Черноморска российские военные ликвидировали 24 хранилища с имуществом военного назначения, предназначенным для снабжения ВСУ. В городе Ильичевка Одесской области под удар попали цех по сборке беспилотников и предприятие по производству селитры, обеспечивавшее военные нужды. Наряду с этим в порту Рени атака пришлась на объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов и военных грузов.Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины

09:56 27.08.2026 (обновлено: 10:00 27.08.2026)
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Министерство обороны России в канале на платформе "Макс" прокомментировало ночные удары беспилотников "Герань" по объектам, используемым в интересах украинской армии, фразой "Герани ночью отработали мощно"
Ранее в четверг в министерстве информировали, что российские военные нанесли по целям противника массированный удар с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.
В Киеве под удар попал цех по сборке беспилотников, где производились в том числе барражирующие боеприпасы "Хорнет".
Кроме того, в украинской столице был поражен крупнейший транспортно-логистический центр "Сан-Парк", использовавшийся для хранения и распределения ударных FPV-дронов, комплектующих к ним и наземных станций управления.
Также российские войска поразили крупные металлургические комбинаты в Запорожье и Кривом Роге, которые являлись основными поставщиками металлопродукции для украинского военного производства.
Серьезный урон был нанесен портовой и промышленной инфраструктуре на юге страны.
В портах Одессы и Черноморска российские военные ликвидировали 24 хранилища с имуществом военного назначения, предназначенным для снабжения ВСУ.
В городе Ильичевка Одесской области под удар попали цех по сборке беспилотников и предприятие по производству селитры, обеспечивавшее военные нужды.
Наряду с этим в порту Рени атака пришлась на объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов и военных грузов.
Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины на сайте Украина.ру.
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