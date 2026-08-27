https://ukraina.ru/20260827/gerani-nochyu-otrabotali-moschno-mo-rf-raskrylo-detali-udarov-po-voennym-obektam-ukrainy-1082831328.html

"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины

"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины - 27.08.2026 Украина.ру

"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины

Министерство обороны России в канале на платформе "Макс" прокомментировало ночные удары беспилотников "Герань" по объектам, используемым в интересах украинской армии, фразой "Герани ночью отработали мощно"

2026-08-27T09:56

2026-08-27T09:56

2026-08-27T10:00

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киев

вооруженные силы украины

украина.ру

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Ранее в четверг в министерстве информировали, что российские военные нанесли по целям противника массированный удар с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.В Киеве под удар попал цех по сборке беспилотников, где производились в том числе барражирующие боеприпасы "Хорнет". Кроме того, в украинской столице был поражен крупнейший транспортно-логистический центр "Сан-Парк", использовавшийся для хранения и распределения ударных FPV-дронов, комплектующих к ним и наземных станций управления. Также российские войска поразили крупные металлургические комбинаты в Запорожье и Кривом Роге, которые являлись основными поставщиками металлопродукции для украинского военного производства.Серьезный урон был нанесен портовой и промышленной инфраструктуре на юге страны. В портах Одессы и Черноморска российские военные ликвидировали 24 хранилища с имуществом военного назначения, предназначенным для снабжения ВСУ. В городе Ильичевка Одесской области под удар попали цех по сборке беспилотников и предприятие по производству селитры, обеспечивавшее военные нужды. Наряду с этим в порту Рени атака пришлась на объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов и военных грузов.Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, украина.ру