ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины - 27.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины
ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины - 27.08.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины
Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием различного базирования и ударными беспилотниками по ключевым объектам военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистическим центрам Украины, сообщило 27 августа Минобороны
2026-08-27T08:55
2026-08-27T08:55
россия
украина
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спецоперация
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Российским военным удалось успешно поразить назначенные цели в крупных промышленных и логистических узлах страны, включая Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовку.Отдельным направлением массированного удара стала приморская инфраструктура, используемая для обеспечения нужд украинской армии. Российская армия нанесла поражение объектам в портах Одессы, Черноморска и Рени, которые задействовались украинскими формированиями для доставки и хранения горюче-смазочных материалов, а также различных грузов военного назначения. Кроме того, целями ночной атаки стали объекты энергетической системы, обеспечивавшие полноценное функционирование и жизнедеятельность портовой зоны в Одесской области.О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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россия, украина, киев, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, Киев, Минобороны, Украина.ру, СВО, Спецоперация

ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины

08:55 27.08.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото
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Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием различного базирования и ударными беспилотниками по ключевым объектам военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистическим центрам Украины, сообщило 27 августа Минобороны
Российским военным удалось успешно поразить назначенные цели в крупных промышленных и логистических узлах страны, включая Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовку.
Отдельным направлением массированного удара стала приморская инфраструктура, используемая для обеспечения нужд украинской армии. Российская армия нанесла поражение объектам в портах Одессы, Черноморска и Рени, которые задействовались украинскими формированиями для доставки и хранения горюче-смазочных материалов, а также различных грузов военного назначения.
Кроме того, целями ночной атаки стали объекты энергетической системы, обеспечивавшие полноценное функционирование и жизнедеятельность портовой зоны в Одесской области.
О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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