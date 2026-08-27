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Буданов* анонсировал возможную встречу делегаций России и Украины

Буданов* анонсировал возможную встречу делегаций России и Украины - 27.08.2026 Украина.ру

Буданов* анонсировал возможную встречу делегаций России и Украины

Встреча официальных делегаций России и Украины может состояться уже в сентябре текущего года, заявил руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, передают 27 августа украинские СМИ

2026-08-27T13:20

2026-08-27T13:20

2026-08-27T13:30

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Чиновник признал, что сейчас прямой переговорный трек между сторонами находится на паузе, однако в начале осени его планируют "оживить". Отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь о возобновлении контактов между непосредственными переговорщиками от Москвы и Киева, Буданов* выразил надежду на позитивный исход и отдельно подчеркнул, что этот процесс будет проходить уже с привлечением американской стороны, без участия которой данные контакты невозможны.В свою очередь, в Кремле пока не подтверждают наличие подобных договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, пояснил, что российское руководство на данный момент не обладает какими-либо сведениями о точных графиках или детальных планах по организации нового раунда переговоров.А бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на днях отказался давать конкретные прогнозы относительно сроков завершения спецоперации. Дипломат также добавил, что конфликт между Россией и Украиной уже давно перешел в общемировую плоскость.Российская сторона неоднократно подчеркивала свою принципиальную готовность к мирному урегулированию кризиса, однако отмечала, что главным препятствием для этого остается введенный в Киеве на законодательном уровне запрет на ведение любых переговоров с действующим руководством РФ. Кроме того, в Москве регулярно указывают, что реальный диалог возможен только с учетом складывающихся на земле геополитических реалий и при условии полного выполнения требований России по демилитаризации и нейтральному статусу Украины. Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный