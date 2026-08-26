"ВСУ оборудуют район обороны под Слатино": Алехин про ситуацию в Харьковской области - 26.08.2026 Украина.ру
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"ВСУ оборудуют район обороны под Слатино": Алехин про ситуацию в Харьковской области
"ВСУ оборудуют район обороны под Слатино": Алехин про ситуацию в Харьковской области - 26.08.2026 Украина.ру
"ВСУ оборудуют район обороны под Слатино": Алехин про ситуацию в Харьковской области
Вокруг Казачьей Лопани идут тяжелые бои — "Северяне" теснят врага, перерезая дороги у границы, а ВСУ оборудуют огневые позиции прямо в жилых домах. ВСУ спешно перебрасывают силы к Слатино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-26T17:37
2026-08-26T18:03
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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил о боях у Казачьей Лопани и Слатино.По информации обозревателя, штурмовые подразделения "Северян" стремятся установить контроль над автомобильными развязками и грунтовыми дорогами вблизи границы с Белгородской областью. "Противник оборудует район обороны под Слатино, пытаясь перебрасывать туда силы и вооружение. Бои идут вблизи небольших сел Гоптовка, Уды, Червоная Заря и Шевченко, которые смыкаются вокруг Казачьей Лопани", — отметил обозреватель.Алехин подчеркнул, что в этих населенных пунктах уже не осталось мирных жителей. "Люди там уже не живут, а частные дома, небольшие фермы, гаражи, ангары противник оборудовал для пунктов управления, беспилотников, огневых и закрытых позиций танков и артиллерии", — пояснил эксперт.В то же время, отметил Алехин, ВС РФ наращивают огневое давление на позиции ВСУ, лишая их возможности маневрировать и подтягивать свежие силы к линии фронта. "Штурмовые подразделения группировки войск "Север" стремятся установить контроль над автомобильными развязками и грунтовыми дорогами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом" на сайте Украина.ру.Киевский режим, прежде чем завершить атаку, пытается перегрузить российскую ПВО, поэтому дроны идут несколькими волнами. Чтобы купировать эту угрозу, нужна эшелонированная система ПВО, сведенная на региональные пункты управления. Подробнее об этом — в материале "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.
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"ВСУ оборудуют район обороны под Слатино": Алехин про ситуацию в Харьковской области

17:37 26.08.2026 (обновлено: 18:03 26.08.2026)
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
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Вокруг Казачьей Лопани идут тяжелые бои — "Северяне" теснят врага, перерезая дороги у границы, а ВСУ оборудуют огневые позиции прямо в жилых домах. ВСУ спешно перебрасывают силы к Слатино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил о боях у Казачьей Лопани и Слатино.
По информации обозревателя, штурмовые подразделения "Северян" стремятся установить контроль над автомобильными развязками и грунтовыми дорогами вблизи границы с Белгородской областью.
"Противник оборудует район обороны под Слатино, пытаясь перебрасывать туда силы и вооружение. Бои идут вблизи небольших сел Гоптовка, Уды, Червоная Заря и Шевченко, которые смыкаются вокруг Казачьей Лопани", — отметил обозреватель.
Алехин подчеркнул, что в этих населенных пунктах уже не осталось мирных жителей. "Люди там уже не живут, а частные дома, небольшие фермы, гаражи, ангары противник оборудовал для пунктов управления, беспилотников, огневых и закрытых позиций танков и артиллерии", — пояснил эксперт.
В то же время, отметил Алехин, ВС РФ наращивают огневое давление на позиции ВСУ, лишая их возможности маневрировать и подтягивать свежие силы к линии фронта. "Штурмовые подразделения группировки войск "Север" стремятся установить контроль над автомобильными развязками и грунтовыми дорогами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Киевский режим, прежде чем завершить атаку, пытается перегрузить российскую ПВО, поэтому дроны идут несколькими волнами. Чтобы купировать эту угрозу, нужна эшелонированная система ПВО, сведенная на региональные пункты управления. Подробнее об этом — в материале "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.
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