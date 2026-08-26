Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/uchebnik-po-istorii-ukrainy-gotovitsya-v-rossii---myagkov-1082816679.html
Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков
Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков - 26.08.2026 Украина.ру
Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков
В России готовится учебник по истории Украины. Об этом 26 августа заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-08-26T17:40
2026-08-26T17:40
новости
украина
россия
михаил мягков
киев
вооруженные силы украины
учебник
история украины
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057823870_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_45db3504fe77be028895310b2345eae2.jpg
Анонс появления нового учебника состоялся на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"."Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины, не на Украине, а в Российской Федерации", - сказал Мягков.Как сообщает РИА Новости, Мягков сообщил, что новый учебник по украинской истории будет правдивым. По словам Мягкова, в новом учебнике будет уделено внимание совместной истории, в том числе единству древнерусского народа и нынешнему состоянию киевского режима.Согласно докладу МИД России о ситуации с правами человека на Украине, снос памятников и переименования в рамках так называемой декоммунизации обошлись Киеву суммарно более чем в €1 млрд.В ведомстве отметили, что "борьба с памятниками" началась еще до госпереворота 2014 года — в 1990-х в стране пошла волна сносов памятников Ленину. В статью затрат также входят массовые переименования улиц и населенных пунктов: установка новых указателей, дорожных знаков, а также выпуск обновленных карт и атласов.По данным Минкультуры Украины, с 2015 года были переименованы порядка тысячи населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах, причем работа активизировалась после 2022 года.Актуальное интервью: Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057823870_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_4604d07e1a55e52c961d0cee010f347e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, михаил мягков, киев, вооруженные силы украины, учебник, история украины, бывший ссср
Новости, Украина, Россия, Михаил Мягков, Киев, Вооруженные силы Украины, учебник, история Украины, бывший СССР

Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков

17:40 26.08.2026
 
© Украина.руМихаил Мягков (СВО)
Михаил Мягков (СВО) - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
В России готовится учебник по истории Украины. Об этом 26 августа заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Анонс появления нового учебника состоялся на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины, не на Украине, а в Российской Федерации", - сказал Мягков.
Как сообщает РИА Новости, Мягков сообщил, что новый учебник по украинской истории будет правдивым.
По словам Мягкова, в новом учебнике будет уделено внимание совместной истории, в том числе единству древнерусского народа и нынешнему состоянию киевского режима.
Согласно докладу МИД России о ситуации с правами человека на Украине, снос памятников и переименования в рамках так называемой декоммунизации обошлись Киеву суммарно более чем в €1 млрд.
В ведомстве отметили, что "борьба с памятниками" началась еще до госпереворота 2014 года — в 1990-х в стране пошла волна сносов памятников Ленину. В статью затрат также входят массовые переименования улиц и населенных пунктов: установка новых указателей, дорожных знаков, а также выпуск обновленных карт и атласов.
По данным Минкультуры Украины, с 2015 года были переименованы порядка тысячи населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах, причем работа активизировалась после 2022 года.
Актуальное интервью: Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМихаил МягковКиевВооруженные силы Украиныучебникистория Украиныбывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:49Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию
18:4126 августа 2026 года, вечерний эфир
18:33"Пока не помрёт окончательно": Ищенко о циничных планах Европы относительно Украины
18:30Западное радушие для украинских мигрантов закончилось - Шеслер
18:06А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии
18:04ФАБы разнесли пункт управления БПЛА: эксперт о том, как ВС РФ громят врага под Волчанском
18:02ЕС не годится в миротворцы - сенатор
18:00Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков
17:40Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков
17:37"ВСУ оборудуют район обороны под Слатино": Алехин про ситуацию в Харьковской области
17:30Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августа
17:15Украинским мобилизованным продавали тыловые должности в Нацгвардии
16:59Ватикан зачастил. Что означают визиты представителей Папы Римского в Россию
16:40Под знаменем Шевченко: социологи об украинской истории
16:30Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ
16:27СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу
16:14Бывший парламентарий Украины пойман на организации "схемы для уклонистов"
16:03Что начнётся, если ВСУ станут использовать "Старлинк" для ударов вглубь России – Шаландин
16:01Ищенко о судьбе ЕС после СВО: "После нашей победы Европа должна остаться в коалиции США"
16:00Первый приход "самого царя". Как Тохтамышево нашествие отсрочило овладение Москвой Окской Украиной
Лента новостейМолния