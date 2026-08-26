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Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков

Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков - 26.08.2026 Украина.ру

Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков

В России готовится учебник по истории Украины. Об этом 26 августа заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2026-08-26T17:40

2026-08-26T17:40

2026-08-26T17:40

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Анонс появления нового учебника состоялся на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"."Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины, не на Украине, а в Российской Федерации", - сказал Мягков.Как сообщает РИА Новости, Мягков сообщил, что новый учебник по украинской истории будет правдивым. По словам Мягкова, в новом учебнике будет уделено внимание совместной истории, в том числе единству древнерусского народа и нынешнему состоянию киевского режима.Согласно докладу МИД России о ситуации с правами человека на Украине, снос памятников и переименования в рамках так называемой декоммунизации обошлись Киеву суммарно более чем в €1 млрд.В ведомстве отметили, что "борьба с памятниками" началась еще до госпереворота 2014 года — в 1990-х в стране пошла волна сносов памятников Ленину. В статью затрат также входят массовые переименования улиц и населенных пунктов: установка новых указателей, дорожных знаков, а также выпуск обновленных карт и атласов.По данным Минкультуры Украины, с 2015 года были переименованы порядка тысячи населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах, причем работа активизировалась после 2022 года.Актуальное интервью: Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, михаил мягков, киев, вооруженные силы украины, учебник, история украины, бывший ссср