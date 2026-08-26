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Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков
Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков - 26.08.2026 Украина.ру
Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков
В России готовится учебник по истории Украины. Об этом 26 августа заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-08-26T17:40
2026-08-26T17:40
2026-08-26T17:40
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Анонс появления нового учебника состоялся на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"."Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины, не на Украине, а в Российской Федерации", - сказал Мягков.Как сообщает РИА Новости, Мягков сообщил, что новый учебник по украинской истории будет правдивым. По словам Мягкова, в новом учебнике будет уделено внимание совместной истории, в том числе единству древнерусского народа и нынешнему состоянию киевского режима.Согласно докладу МИД России о ситуации с правами человека на Украине, снос памятников и переименования в рамках так называемой декоммунизации обошлись Киеву суммарно более чем в €1 млрд.В ведомстве отметили, что "борьба с памятниками" началась еще до госпереворота 2014 года — в 1990-х в стране пошла волна сносов памятников Ленину. В статью затрат также входят массовые переименования улиц и населенных пунктов: установка новых указателей, дорожных знаков, а также выпуск обновленных карт и атласов.По данным Минкультуры Украины, с 2015 года были переименованы порядка тысячи населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах, причем работа активизировалась после 2022 года.Актуальное интервью: Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, михаил мягков, киев, вооруженные силы украины, учебник, история украины, бывший ссср
Новости, Украина, Россия, Михаил Мягков, Киев, Вооруженные силы Украины, учебник, история Украины, бывший СССР
Учебник по истории Украины готовится в России - Мягков
В России готовится учебник по истории Украины. Об этом 26 августа заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Анонс появления нового учебника состоялся на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины, не на Украине, а в Российской Федерации", - сказал Мягков.
Как сообщает РИА Новости, Мягков сообщил, что новый учебник по украинской истории будет правдивым.
По словам Мягкова, в новом учебнике будет уделено внимание совместной истории, в том числе единству древнерусского народа и нынешнему состоянию киевского режима.
Согласно докладу МИД России о ситуации с правами человека на Украине, снос памятников и переименования в рамках так называемой декоммунизации обошлись Киеву суммарно более чем в €1 млрд.
В ведомстве отметили, что "борьба с памятниками" началась еще до госпереворота 2014 года — в 1990-х в стране пошла волна сносов памятников Ленину. В статью затрат также входят массовые переименования улиц и населенных пунктов: установка новых указателей, дорожных знаков, а также выпуск обновленных карт и атласов.
По данным Минкультуры Украины, с 2015 года были переименованы порядка тысячи населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах, причем работа активизировалась после 2022 года.
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