Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского - 16.09.2026 Украина.ру
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Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского
Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского - 16.09.2026 Украина.ру
Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского
Москва и Киев играют долгую партию: на кону – победа в Международной шахматной федерации.
2026-09-16T21:24
2026-09-16T21:24
эксклюзив
россия
украина
аркадий дворкович
андрей мельник
ес
спортивный арбитражный суд
вооруженные силы украины
санкции
спорт
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Украинским чиновникам не даёт покоя мысль о возвращении России в мировой спорт. Теперь они пытаются не допустить участия бывшего министра спорта России, олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова в выборах вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE).Президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин совместно с конкурентами россиянина на эту должность, греком Джорджем Мастрокукосом (скончался 15 сентября) и испанцем Давидом Лладой, 2 сентября подал официальную жалобу в избирательную комиссию FIDE, требуя исключить Колобкова из окончательного списка кандидатов. Главный аргумент состоит в том, что из-за приостановки деятельности Федерации шахмат России её представителям запрещено баллотироваться на какие-либо посты в Совете FIDE.У Колобкова была неделя для представления возражений. В ответном слове 9 сентября он подчеркнул, что не занимает никаких постов в Федерации шахмат России, а российское гражданство само по себе не означает статуса должностного лица федерации; его кандидатуру на должность вице-президента FIDE выдвинули федерации Белоруссии, Кубы и Таджикистана. В итоге избирательная комиссия приняла аргументы россиянина и постановила, что приостановка деятельности Федерации шахмат России не подразумевает применения санкций в отношении всех граждан страны, Колобков официально не представляет Россию и никогда не подвергался санкциям в виде лишения права занимать должности."Таким образом, жалоба отклоняется, а правомочность кандидатуры Колобкова подтверждается", — говорится в сообщении на сайте FIDE.Теперь бывший министр спорта России будет одним из 17 кандидатов, кто на генассамблее FIDE в Самарканде 26–27 сентября поборется за 4 мандата вице-президента Федерации.Украина всячески пытается блокировать российское присутствие во всех спортивных дисциплинах, но в шахматах прослеживается один из самых чётких политических подтекстов этой закулисной борьбы. В прошлом году FIDE по итогам голосования на генассамблее сняла санкции с российских шахматистов — казалось, всё начало налаживаться. Но нет: в 2026 году федерации Украины Англии, Германии, Норвегии, Эстонии подали апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге с 10 июня членство Федерации шахмат России заблокировали на 3 года. Причина – неисполнение мартовского постановления CAS в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Если это требование будет выполнено, ограничения снимут раньше 2029 года, но для России вопрос о статусе новых регионов даже не стоит, следовательно, об этой опции можно забыть.Из-за дисквалификации россияне не смогут принять участие во Всемирной шахматной олимпиаде в Узбекистане, в которой сборные СССР и РФ многократно побеждали.Украина и её соратники постоянно обвиняли FIDE в том, что она ищет способы вернуть российских спортсменов на международные турниры. В 2024 году источники рассказывали, что представители украинской делегации в кулуарах генассамблеи в Будапеште подходили к делегатам и представителям FIDE, открыто угрожали им проблемами, если те поддержат идею возвращения россиян и белорусов.Конечно же, не обошлось без Киева и в истории с "обезглавливанием" самой Международной шахматной федерации. 23 июля текущего года Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента FIDE из-за введения Евросоюзом санкций в отношении него. Он принял решение временно передал бразды правления первому вице-президенту федерации, индийцу Вишванатану Ананду, чтобы юридически вывести саму FIDE из-под удара европейских регуляторов. Инициативу о включении Дворковича в 21-й санкционный пакет активно лоббировала Украина. Это очевидно, учитывая приведённое основание для введения персональных ограничений: тесные связи с Федерацией шахмат России, проводящей турниры на новых территориях РФ и тем самым "подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость" Украины.Уже в скором времени Дворкович официально покинет пост президента FIDE, который занимает с 2018 года. Выборы его преемника состоятся на той же генассамблее федерации в Самарканде, где решится, станет ли Колобков вице-президентом.Но России в этой шахматной войне тоже есть, чем ответить.В июне Федерация шахмат России обратилась в комиссию FIDE по этике с требованием отстранить президента Федерации шахмат Украины Камышина от любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок — из-за целого ряда его заявлений.Глава Федерации шахмат Украины открыто призывал к ударам по российским городам, поддерживал военные действия, ведущие к гибели граждан России. Например, в одном из постов на своей странице в соцсетях иронично сравнивал богиню шахмат Каиссу с ракетами "Нептун", используемыми ВСУ для атак по территории России."Президент Украинской шахматной федерации, занимая высокие посты в государственном управлении, имеет прямое отношение к производству оружия и боеприпасов, в его телеграм-канале есть множество постов, напрямую призывающих к ударам по российским городам, в результате которых гибнут мирные жители", — подчёркивает исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв.В период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года Камышин возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — ведомство, которое отвечает за военно-промышленный комплекс и оборонные предприятия страны. И до недавнего времени продолжал курировать этот сектор в статусе советника президента Украины по стратегическим вопросам – глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об его увольнении 31 августа."За эти 2 года наша оборонка стала стратегической отраслью внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США", — похвалился Камышин в своём Telegram-канале, подводя итоги своей работы в должности.Помимо этого, российская сторона обратила внимание комиссии FIDE по этике на участие президента украинской федерации в церемонии перезахоронения в Киевской области 24 мая "одного из самых одиозных пособников нацистов Андрея Мельника, который в годы Великой Отечественной вместе с гитлеровцами жестоко истреблял мирное население и проводил этнические чистки"."[Это] просто за гранью понимания. Во всём мире существует чёткое осуждение нацизма и его идеологии. Любые попытки оправдать или возвеличить деятелей, связанных с нацистским режимом, считаются неприемлемыми и противоречат общепринятым моральным нормам, — заявил Ткачёв.Обращение Федерации шахмат России принято к рассмотрению, но решение может быть вынесено нескоро – процедура занимает от нескольких месяцев до года. В случае удовлетворения требования российской стороны Камышину грозит наказание — вплоть пожизненного отстранения от шахматной деятельности.
https://ukraina.ru/20260904/s-flagom-i-ovatsiyami-rossiyskie-figuristy-vernulis-v-mirovoy-sport-1083015250.html
https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html
https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html
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Евгения Кондакова
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5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, аркадий дворкович, андрей мельник, ес, спортивный арбитражный суд, вооруженные силы украины, санкции, спорт, шахматы
Эксклюзив, Россия, Украина, Аркадий Дворкович, Андрей Мельник, ЕС, Спортивный арбитражный суд, Вооруженные силы Украины, санкции, спорт, шахматы

Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского

21:24 16.09.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 16.09.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Москва и Киев играют долгую партию: на кону – победа в Международной шахматной федерации.
Украинским чиновникам не даёт покоя мысль о возвращении России в мировой спорт. Теперь они пытаются не допустить участия бывшего министра спорта России, олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова в выборах вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE).
Президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин совместно с конкурентами россиянина на эту должность, греком Джорджем Мастрокукосом (скончался 15 сентября) и испанцем Давидом Лладой, 2 сентября подал официальную жалобу в избирательную комиссию FIDE, требуя исключить Колобкова из окончательного списка кандидатов.
Главный аргумент состоит в том, что из-за приостановки деятельности Федерации шахмат России её представителям запрещено баллотироваться на какие-либо посты в Совете FIDE.
У Колобкова была неделя для представления возражений. В ответном слове 9 сентября он подчеркнул, что не занимает никаких постов в Федерации шахмат России, а российское гражданство само по себе не означает статуса должностного лица федерации; его кандидатуру на должность вице-президента FIDE выдвинули федерации Белоруссии, Кубы и Таджикистана.
В итоге избирательная комиссия приняла аргументы россиянина и постановила, что приостановка деятельности Федерации шахмат России не подразумевает применения санкций в отношении всех граждан страны, Колобков официально не представляет Россию и никогда не подвергался санкциям в виде лишения права занимать должности.
"Таким образом, жалоба отклоняется, а правомочность кандидатуры Колобкова подтверждается", — говорится в сообщении на сайте FIDE.
Теперь бывший министр спорта России будет одним из 17 кандидатов, кто на генассамблее FIDE в Самарканде 26–27 сентября поборется за 4 мандата вице-президента Федерации.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2026
4 сентября, 17:05
Не проверили даже факты и фамилии: Украина срывает возвращение российских фигуристов в мировой спортРоссийские фигуристы официально вернулись на международную арену, несмотря на бурное недовольство Украины. Но свинью она подложить всё же успела.
Украина всячески пытается блокировать российское присутствие во всех спортивных дисциплинах, но в шахматах прослеживается один из самых чётких политических подтекстов этой закулисной борьбы.
В прошлом году FIDE по итогам голосования на генассамблее сняла санкции с российских шахматистов — казалось, всё начало налаживаться. Но нет: в 2026 году федерации Украины Англии, Германии, Норвегии, Эстонии подали апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге с 10 июня членство Федерации шахмат России заблокировали на 3 года.
Причина – неисполнение мартовского постановления CAS в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Если это требование будет выполнено, ограничения снимут раньше 2029 года, но для России вопрос о статусе новых регионов даже не стоит, следовательно, об этой опции можно забыть.
Из-за дисквалификации россияне не смогут принять участие во Всемирной шахматной олимпиаде в Узбекистане, в которой сборные СССР и РФ многократно побеждали.
Украина и её соратники постоянно обвиняли FIDE в том, что она ищет способы вернуть российских спортсменов на международные турниры. В 2024 году источники рассказывали, что представители украинской делегации в кулуарах генассамблеи в Будапеште подходили к делегатам и представителям FIDE, открыто угрожали им проблемами, если те поддержат идею возвращения россиян и белорусов.
Конечно же, не обошлось без Киева и в истории с "обезглавливанием" самой Международной шахматной федерации. 23 июля текущего года Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента FIDE из-за введения Евросоюзом санкций в отношении него. Он принял решение временно передал бразды правления первому вице-президенту федерации, индийцу Вишванатану Ананду, чтобы юридически вывести саму FIDE из-под удара европейских регуляторов.
Инициативу о включении Дворковича в 21-й санкционный пакет активно лоббировала Украина. Это очевидно, учитывая приведённое основание для введения персональных ограничений: тесные связи с Федерацией шахмат России, проводящей турниры на новых территориях РФ и тем самым "подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость" Украины.
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля 2023, 15:26
Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт
Уже в скором времени Дворкович официально покинет пост президента FIDE, который занимает с 2018 года. Выборы его преемника состоятся на той же генассамблее федерации в Самарканде, где решится, станет ли Колобков вице-президентом.
Но России в этой шахматной войне тоже есть, чем ответить.
В июне Федерация шахмат России обратилась в комиссию FIDE по этике с требованием отстранить президента Федерации шахмат Украины Камышина от любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок — из-за целого ряда его заявлений.
Глава Федерации шахмат Украины открыто призывал к ударам по российским городам, поддерживал военные действия, ведущие к гибели граждан России. Например, в одном из постов на своей странице в соцсетях иронично сравнивал богиню шахмат Каиссу с ракетами "Нептун", используемыми ВСУ для атак по территории России.
"Президент Украинской шахматной федерации, занимая высокие посты в государственном управлении, имеет прямое отношение к производству оружия и боеприпасов, в его телеграм-канале есть множество постов, напрямую призывающих к ударам по российским городам, в результате которых гибнут мирные жители", — подчёркивает исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв.
В период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года Камышин возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — ведомство, которое отвечает за военно-промышленный комплекс и оборонные предприятия страны. И до недавнего времени продолжал курировать этот сектор в статусе советника президента Украины по стратегическим вопросам – глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об его увольнении 31 августа.
"За эти 2 года наша оборонка стала стратегической отраслью внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США", — похвалился Камышин в своём Telegram-канале, подводя итоги своей работы в должности.
Помимо этого, российская сторона обратила внимание комиссии FIDE по этике на участие президента украинской федерации в церемонии перезахоронения в Киевской области 24 мая "одного из самых одиозных пособников нацистов Андрея Мельника, который в годы Великой Отечественной вместе с гитлеровцами жестоко истреблял мирное население и проводил этнические чистки".
"[Это] просто за гранью понимания. Во всём мире существует чёткое осуждение нацизма и его идеологии. Любые попытки оправдать или возвеличить деятелей, связанных с нацистским режимом, считаются неприемлемыми и противоречат общепринятым моральным нормам, — заявил Ткачёв.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
12 августа, 17:17
Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистовЕвропа активно помогает Киеву с наполнением Пантеона национальных героев
Обращение Федерации шахмат России принято к рассмотрению, но решение может быть вынесено нескоро – процедура занимает от нескольких месяцев до года. В случае удовлетворения требования российской стороны Камышину грозит наказание — вплоть пожизненного отстранения от шахматной деятельности.
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21:24Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского
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