https://ukraina.ru/20260916/mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-vspykhnula-shakhmatnaya-voyna-v-roli-oruzhiya--byvshiy-sovetnik-zelenskogo-1083238564.html

Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского

Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского - 16.09.2026 Украина.ру

Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского

Москва и Киев играют долгую партию: на кону – победа в Международной шахматной федерации.

2026-09-16T21:24

2026-09-16T21:24

2026-09-16T21:24

эксклюзив

россия

украина

аркадий дворкович

андрей мельник

ес

спортивный арбитражный суд

вооруженные силы украины

санкции

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Украинским чиновникам не даёт покоя мысль о возвращении России в мировой спорт. Теперь они пытаются не допустить участия бывшего министра спорта России, олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова в выборах вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE).Президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин совместно с конкурентами россиянина на эту должность, греком Джорджем Мастрокукосом (скончался 15 сентября) и испанцем Давидом Лладой, 2 сентября подал официальную жалобу в избирательную комиссию FIDE, требуя исключить Колобкова из окончательного списка кандидатов. Главный аргумент состоит в том, что из-за приостановки деятельности Федерации шахмат России её представителям запрещено баллотироваться на какие-либо посты в Совете FIDE.У Колобкова была неделя для представления возражений. В ответном слове 9 сентября он подчеркнул, что не занимает никаких постов в Федерации шахмат России, а российское гражданство само по себе не означает статуса должностного лица федерации; его кандидатуру на должность вице-президента FIDE выдвинули федерации Белоруссии, Кубы и Таджикистана. В итоге избирательная комиссия приняла аргументы россиянина и постановила, что приостановка деятельности Федерации шахмат России не подразумевает применения санкций в отношении всех граждан страны, Колобков официально не представляет Россию и никогда не подвергался санкциям в виде лишения права занимать должности."Таким образом, жалоба отклоняется, а правомочность кандидатуры Колобкова подтверждается", — говорится в сообщении на сайте FIDE.Теперь бывший министр спорта России будет одним из 17 кандидатов, кто на генассамблее FIDE в Самарканде 26–27 сентября поборется за 4 мандата вице-президента Федерации.Украина всячески пытается блокировать российское присутствие во всех спортивных дисциплинах, но в шахматах прослеживается один из самых чётких политических подтекстов этой закулисной борьбы. В прошлом году FIDE по итогам голосования на генассамблее сняла санкции с российских шахматистов — казалось, всё начало налаживаться. Но нет: в 2026 году федерации Украины Англии, Германии, Норвегии, Эстонии подали апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге с 10 июня членство Федерации шахмат России заблокировали на 3 года. Причина – неисполнение мартовского постановления CAS в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Если это требование будет выполнено, ограничения снимут раньше 2029 года, но для России вопрос о статусе новых регионов даже не стоит, следовательно, об этой опции можно забыть.Из-за дисквалификации россияне не смогут принять участие во Всемирной шахматной олимпиаде в Узбекистане, в которой сборные СССР и РФ многократно побеждали.Украина и её соратники постоянно обвиняли FIDE в том, что она ищет способы вернуть российских спортсменов на международные турниры. В 2024 году источники рассказывали, что представители украинской делегации в кулуарах генассамблеи в Будапеште подходили к делегатам и представителям FIDE, открыто угрожали им проблемами, если те поддержат идею возвращения россиян и белорусов.Конечно же, не обошлось без Киева и в истории с "обезглавливанием" самой Международной шахматной федерации. 23 июля текущего года Аркадий Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий президента FIDE из-за введения Евросоюзом санкций в отношении него. Он принял решение временно передал бразды правления первому вице-президенту федерации, индийцу Вишванатану Ананду, чтобы юридически вывести саму FIDE из-под удара европейских регуляторов. Инициативу о включении Дворковича в 21-й санкционный пакет активно лоббировала Украина. Это очевидно, учитывая приведённое основание для введения персональных ограничений: тесные связи с Федерацией шахмат России, проводящей турниры на новых территориях РФ и тем самым "подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость" Украины.Уже в скором времени Дворкович официально покинет пост президента FIDE, который занимает с 2018 года. Выборы его преемника состоятся на той же генассамблее федерации в Самарканде, где решится, станет ли Колобков вице-президентом.Но России в этой шахматной войне тоже есть, чем ответить.В июне Федерация шахмат России обратилась в комиссию FIDE по этике с требованием отстранить президента Федерации шахмат Украины Камышина от любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок — из-за целого ряда его заявлений.Глава Федерации шахмат Украины открыто призывал к ударам по российским городам, поддерживал военные действия, ведущие к гибели граждан России. Например, в одном из постов на своей странице в соцсетях иронично сравнивал богиню шахмат Каиссу с ракетами "Нептун", используемыми ВСУ для атак по территории России."Президент Украинской шахматной федерации, занимая высокие посты в государственном управлении, имеет прямое отношение к производству оружия и боеприпасов, в его телеграм-канале есть множество постов, напрямую призывающих к ударам по российским городам, в результате которых гибнут мирные жители", — подчёркивает исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв.В период с марта 2023 года по сентябрь 2024 года Камышин возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — ведомство, которое отвечает за военно-промышленный комплекс и оборонные предприятия страны. И до недавнего времени продолжал курировать этот сектор в статусе советника президента Украины по стратегическим вопросам – глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об его увольнении 31 августа."За эти 2 года наша оборонка стала стратегической отраслью внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США", — похвалился Камышин в своём Telegram-канале, подводя итоги своей работы в должности.Помимо этого, российская сторона обратила внимание комиссии FIDE по этике на участие президента украинской федерации в церемонии перезахоронения в Киевской области 24 мая "одного из самых одиозных пособников нацистов Андрея Мельника, который в годы Великой Отечественной вместе с гитлеровцами жестоко истреблял мирное население и проводил этнические чистки"."[Это] просто за гранью понимания. Во всём мире существует чёткое осуждение нацизма и его идеологии. Любые попытки оправдать или возвеличить деятелей, связанных с нацистским режимом, считаются неприемлемыми и противоречат общепринятым моральным нормам, — заявил Ткачёв.Обращение Федерации шахмат России принято к рассмотрению, но решение может быть вынесено нескоро – процедура занимает от нескольких месяцев до года. В случае удовлетворения требования российской стороны Камышину грозит наказание — вплоть пожизненного отстранения от шахматной деятельности.

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, аркадий дворкович, андрей мельник, ес, спортивный арбитражный суд, вооруженные силы украины, санкции, спорт, шахматы