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Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против

Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против - 16.09.2026 Украина.ру

Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против

Евросоюз предложил украинским партнёрам создать новую структуру в сфере обеспечения безопасности. Об этом 16 сентября заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий

2026-09-16T19:35

2026-09-16T19:35

2026-09-16T19:36

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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой создания "Европейского Совбеза" с участием Британии, Канады, Норвегии, Украины и других государств, не являющихся членами ЕС.Тихий поблагодарил главу ЕК за особое внимание к Украине и поддержку официального Киева."Мы благодарны ей за то, что Украина явно находилась в фокусе, в центре, в особом приоритете этой речи", - сказал официальный представитель МИД постсоветской республики.По его словам, инициативу председателя ЕК следует рассматривать в контексте идей о разных форматах усиления европейской безопасности и противодействия России."Мы много раз заявляли, что мы готовы заходить в более тесное сотрудничество с ЕС, с отдельными государствами-членами для усиления безопасности континента", - отметил Тихий.Также он отметил, что украинскими политиками эти идеи уже обсуждались."Мы активно их обсуждали уже, обсуждаем сейчас и готовы участвовать в усилении безопасности Европы", - констатировал он.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольБольше новостей дня представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия, ес, безопасность, евразия, мид украины