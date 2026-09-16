Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против - 16.09.2026 Украина.ру
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Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против
Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против - 16.09.2026 Украина.ру
Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против
Евросоюз предложил украинским партнёрам создать новую структуру в сфере обеспечения безопасности. Об этом 16 сентября заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий
2026-09-16T19:35
2026-09-16T19:36
новости
украина
киев
урсула фон дер ляйен
россия
еврокомиссия
ес
безопасность
евразия
мид украины
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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой создания "Европейского Совбеза" с участием Британии, Канады, Норвегии, Украины и других государств, не являющихся членами ЕС.Тихий поблагодарил главу ЕК за особое внимание к Украине и поддержку официального Киева."Мы благодарны ей за то, что Украина явно находилась в фокусе, в центре, в особом приоритете этой речи", - сказал официальный представитель МИД постсоветской республики.По его словам, инициативу председателя ЕК следует рассматривать в контексте идей о разных форматах усиления европейской безопасности и противодействия России."Мы много раз заявляли, что мы готовы заходить в более тесное сотрудничество с ЕС, с отдельными государствами-членами для усиления безопасности континента", - отметил Тихий.Также он отметил, что украинскими политиками эти идеи уже обсуждались."Мы активно их обсуждали уже, обсуждаем сейчас и готовы участвовать в усилении безопасности Европы", - констатировал он.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольБольше новостей дня представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия, ес, безопасность, евразия, мид украины
Новости, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Еврокомиссия, ЕС, безопасность, Евразия, МИД Украины

Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против

19:35 16.09.2026 (обновлено: 19:36 16.09.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкМастер-класс криворожской школы дипломатии провёл спикер МИД Украины Георгий Тихий
Мастер-класс криворожской школы дипломатии провёл спикер МИД Украины Георгий Тихий - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
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Евросоюз предложил украинским партнёрам создать новую структуру в сфере обеспечения безопасности. Об этом 16 сентября заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой создания "Европейского Совбеза" с участием Британии, Канады, Норвегии, Украины и других государств, не являющихся членами ЕС.
Тихий поблагодарил главу ЕК за особое внимание к Украине и поддержку официального Киева.
"Мы благодарны ей за то, что Украина явно находилась в фокусе, в центре, в особом приоритете этой речи", - сказал официальный представитель МИД постсоветской республики.
По его словам, инициативу председателя ЕК следует рассматривать в контексте идей о разных форматах усиления европейской безопасности и противодействия России.
"Мы много раз заявляли, что мы готовы заходить в более тесное сотрудничество с ЕС, с отдельными государствами-членами для усиления безопасности континента", - отметил Тихий.
Также он отметил, что украинскими политиками эти идеи уже обсуждались.
"Мы активно их обсуждали уже, обсуждаем сейчас и готовы участвовать в усилении безопасности Европы", - констатировал он.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
Больше новостей дня представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября
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