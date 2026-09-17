В Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей: подробности - 17.09.2026 Украина.ру
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В Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей: подробности
В Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей: подробности - 17.09.2026 Украина.ру
В Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей: подробности
В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников в течение дня пострадали девять мирных жителей. Подробнее об этом оперативный штаб региона в ночь на 17 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-17T02:56
2026-09-17T02:56
украина.ру
россия
белгородская область
белгород
шебекино
обстрелы
обстрелы россии сегодня
fpv-дрон
бпла
бпла сегодня
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В Шебекино в результате атаки БПЛА на МКД пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица, грудной клетки, живота, рук и ног бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали первую медицинскую помощь. Продолжит лечение он в городской больнице №2 Белгорода.В селе Кукуевка Валуйского округа в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал мужчина. Со сквозным ранением стопы бригадой скорой он доставлен в Валуйскую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.В хуторе Ржавец Шебекинского округа из-за детонации дрона на территории предприятия пострадал мужчина. С осколочными ранениями шеи и челюсти он доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи врачи его перевезли в городскую больницу №2 Белгорода.В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С акубаротравмой он обратился в Шебекинскую ЦРБ, после чего его транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.В селе Венгеровка Ракитянского округа в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Мужчине с осколочным ранением шеи врачи СМП оказали медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. В посёлке Пролетарский из-за детонации беспилотника ранена женщина. Пострадавшей с осколочным ранением ягодицы врачи скорой оказали медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.В посёлке Отрадовский Краснояружского округа из-за атаки дрона на территории предприятия пострадала женщина. С осколочными ранениями спины она доставлена в Краснояружскую ЦРБ, где врачи оказали ей медицинскую помощь. В посёлке Красная Яруга вследствие атаки дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями рук, живота и ног он доставлен в Краснояружскую ЦРБ, откуда его перевезли в городскую больницу №2 Белгорода. В результате детонации ещё одного FPV-дрона пострадал мужчина. С проникающим ранением живота он доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи его также транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода.Также сообщается о многочисленных повреждениях жилых домов, различных зданий и построек, легковых и грузовых автомобилей.Ранее сообщалось, что с селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, россия, белгородская область, белгород, шебекино, обстрелы, обстрелы россии сегодня, fpv-дрон, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, всу, вооруженные силы украины, мирные жители, военные преступления, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Белгородская область, Белгород, Шебекино, обстрелы, обстрелы России сегодня, fpv-дрон, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, мирные жители, Военные преступления, СВО, Спецоперация

В Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей: подробности

02:56 17.09.2026
 
© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости
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В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников в течение дня пострадали девять мирных жителей. Подробнее об этом оперативный штаб региона в ночь на 17 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Шебекино в результате атаки БПЛА на МКД пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица, грудной клетки, живота, рук и ног бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали первую медицинскую помощь. Продолжит лечение он в городской больнице №2 Белгорода.
В селе Кукуевка Валуйского округа в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал мужчина. Со сквозным ранением стопы бригадой скорой он доставлен в Валуйскую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.
В хуторе Ржавец Шебекинского округа из-за детонации дрона на территории предприятия пострадал мужчина. С осколочными ранениями шеи и челюсти он доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи врачи его перевезли в городскую больницу №2 Белгорода.
В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С акубаротравмой он обратился в Шебекинскую ЦРБ, после чего его транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.
В селе Венгеровка Ракитянского округа в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Мужчине с осколочным ранением шеи врачи СМП оказали медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. В посёлке Пролетарский из-за детонации беспилотника ранена женщина. Пострадавшей с осколочным ранением ягодицы врачи скорой оказали медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.
В посёлке Отрадовский Краснояружского округа из-за атаки дрона на территории предприятия пострадала женщина. С осколочными ранениями спины она доставлена в Краснояружскую ЦРБ, где врачи оказали ей медицинскую помощь. В посёлке Красная Яруга вследствие атаки дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями рук, живота и ног он доставлен в Краснояружскую ЦРБ, откуда его перевезли в городскую больницу №2 Белгорода. В результате детонации ещё одного FPV-дрона пострадал мужчина. С проникающим ранением живота он доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи его также транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода.
Также сообщается о многочисленных повреждениях жилых домов, различных зданий и построек, легковых и грузовых автомобилей.
Ранее сообщалось, что с селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель.
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