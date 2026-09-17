https://ukraina.ru/20260917/v-belgorodskoy-oblasti-ot-atak-bpla-postradali-devyat-mirnykh-zhiteley-podrobnosti-1083244109.html

В Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей: подробности

В Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей: подробности - 17.09.2026 Украина.ру

В Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей: подробности

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников в течение дня пострадали девять мирных жителей. Подробнее об этом оперативный штаб региона в ночь на 17 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-17T02:56

2026-09-17T02:56

2026-09-17T02:56

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В Шебекино в результате атаки БПЛА на МКД пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица, грудной клетки, живота, рук и ног бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали первую медицинскую помощь. Продолжит лечение он в городской больнице №2 Белгорода.В селе Кукуевка Валуйского округа в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал мужчина. Со сквозным ранением стопы бригадой скорой он доставлен в Валуйскую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.В хуторе Ржавец Шебекинского округа из-за детонации дрона на территории предприятия пострадал мужчина. С осколочными ранениями шеи и челюсти он доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи врачи его перевезли в городскую больницу №2 Белгорода.В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С акубаротравмой он обратился в Шебекинскую ЦРБ, после чего его транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.В селе Венгеровка Ракитянского округа в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Мужчине с осколочным ранением шеи врачи СМП оказали медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. В посёлке Пролетарский из-за детонации беспилотника ранена женщина. Пострадавшей с осколочным ранением ягодицы врачи скорой оказали медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.В посёлке Отрадовский Краснояружского округа из-за атаки дрона на территории предприятия пострадала женщина. С осколочными ранениями спины она доставлена в Краснояружскую ЦРБ, где врачи оказали ей медицинскую помощь. В посёлке Красная Яруга вследствие атаки дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями рук, живота и ног он доставлен в Краснояружскую ЦРБ, откуда его перевезли в городскую больницу №2 Белгорода. В результате детонации ещё одного FPV-дрона пострадал мужчина. С проникающим ранением живота он доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи его также транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода.Также сообщается о многочисленных повреждениях жилых домов, различных зданий и построек, легковых и грузовых автомобилей.Ранее сообщалось, что с селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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