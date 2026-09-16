https://ukraina.ru/20260916/mobilizatsiya-v-tupike-voyna-v-rukakh-deltsov-zaluzhnyy-uchit-kiev-voevat--iz-londona--1083240822.html

Мобилизация в тупике, война в руках дельцов: Залужный учит Киев воевать – из Лондона

Мобилизация в тупике, война в руках дельцов: Залужный учит Киев воевать – из Лондона - 16.09.2026 Украина.ру

Мобилизация в тупике, война в руках дельцов: Залужный учит Киев воевать – из Лондона

Бывший главком ВСУ, а сейчас – посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал очередную программную статью. Она вышла в издании "Украинская правда", которая активно подсвечивает информационно последние громкие коррупционные скандалы вокруг команды Зеленского

2026-09-16T19:02

2026-09-16T19:02

2026-09-16T19:02

украина

лондон

россия

валерий залужный

владимир зеленский

кравченко

вооруженные силы украины

генпрокуратура

эксклюзив

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Не случайна и дата публикации материала Залужного – сразу после бегства бывшего генпрокурора Кравченко. Главная мысль статьи – мобилизация на Украине зашла в тупик.Бывший главком утверждает, что дело не в том, что люди не хотят защищать свою страну, а в том, что Украина пытается вести современную войну машин с помощью устаревших методов и стратегий. Также Залужный подчеркнул, что не стоит питать иллюзий насчёт "войны дронов". Ставка на беспилотники может быть ошибочной, поэтому зацикливаться на отдельных технологиях и их пиаре — большое заблуждение.Залужный фактически упрекнул руководство страны в том, что стратегию подменяют маркетингом, и предостерёг: Россия уже оказывает системное давление, используя и технологии, и новые подходы и может получить преимущество.Подробнее его послание анализировали украинские эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Дмитрий СпивакЗалужный написал (или ему написали?) очередную пространную статью о войне и мире, мобилизации и новых технологиях ведения боевых действий, об искусстве войны и стратегических ошибках. Что хочется сказать Валерию Фёдоровичу? Не пора ли возвращаться из Лондона и помочь Украине справится со всеми этими вызовами в реальном времени, а не на страницах западных изданий.Не думаю, что польза от экс-генерала Залужного в роли посла перевесит возможность применения им опыта и новых наработок на практике. Так что, страна ждёт... или из Лондона виднее?Политолог Владимир ФесенкоПрочёл сегодня новую статью Валерия Залужного. Главное и общее впечатление – это текст человека, который хочет выразиться более откровенно, но ограничен своим нынешним дипломатическим статусом. И потому в этой статье много прозрачных намёков или аллюзий, которые дают простор для оценок и читателям.Во-вторых, сейчас все зациклились на наших внутриполитических проблемах, последствиях антикоррупционных расследований и скандалах вокруг Генпрокуратуры. А Залужный снова нам напоминает о войне, "изменившей всё".Я бы добавил: и продолжает всё менять. И эта война создает нам новые драматические вызовы, на которые придется отвечать, если мы стремимся выстоять. И правильно Валерий Фёдорович напоминает нам о войне, особенно с точки зрения её стратегической перспективы. А то у нас многие в пылу внутриполитических интриг начинают забывать о войне, от которой зависит и наша настоящая жизнь, и наше будущее.Что касается намёков Залужного, то просто приведу некоторые цитаты из его текста: "… это война, отдавшая себя в руки маркетологов и дельцов, которые по непониманию и отсутствию стратегий лишь разжигают её костер быстрыми заработками, всё больше и больше щеголяя стремительным развитием технического прогресса".И кто же эти дельцы и маркетологи? Вопрос, конечно, риторический. В каждой своей статье Залужный пишет об огромном и определяющем влиянии научного прогресса на современную войну. И он всегда акцентирует внимание (здесь уже прямым текстом, без намёков) на том, что этот прогресс доступен не только нам, но и нашему врагу тоже. Наверное, это потому, что у нас до сих пор не все это понимают.Россия все активнее переносит войну в тыл Украины. И это также требует кардинальных изменений безопасности в стратегическом планировании – экономики, бюджета. По контексту статьи понятно, что речь идёт не только о решениях и действиях Украины, но и о том, что нам нужно сделать это вместе с партнёрами. Стратегия противодействия должна быть общей. И, как свидетельствует опыт нынешней войны, наших партнеров нужно регулярно подталкивать к таким совместным действиям.Политический аналитик Евгений МагдаМне импонирует, что у Залужного в тексте нечасто "Я же говорил", он скорее подталкивает читателей к выводам. И не боится говорить о непопулярном: рано почивать на лаврах, война стала высокотехнологичной и требует много ресурсов, даже дипстрайки не означают сломанный позвоночник [противника], который приспосабливается к войне порой более активно, чем мы.Нас Залужный призывает создать условия для успешного завершения войны, и этот тезис мне импонирует больше известного "кофе в Крыму".

https://ukraina.ru/20260916/pobedit-dolzhny-ukraintsy-kakuyu-tsel-pered-soboy-zelenskiy-stavit-teper-itogi-16-sentyabrya-1083234090.html

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украина, лондон, россия, валерий залужный, владимир зеленский, кравченко, вооруженные силы украины, генпрокуратура, эксклюзив