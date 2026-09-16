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ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас

ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас - 16.09.2026 Украина.ру

ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас

С начала СВО помощь киевскому режиму со стороны Евросоюза превысила 220 млрд евро. Об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас

2026-09-16T20:04

2026-09-16T20:04

2026-09-16T20:04

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"Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 миллиардов евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 миллиардов евро", - заявила Каллас.Она напомнила, сообщает РИА Новости, что кредитная программа поддержки Украины предусматривает выделение 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов планируется направить на военную помощь.Издание напомнило, что поставки вооружений на Украину по мнению официальной Москвы мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Кремль заявляли что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.На украинскую проблему обратил внимание и глава ООН Антониу Гутерреш. Подробности в публикации Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООНБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, евросоюз, мир без границ, военная помощь украине, международные отношения, международная политика, финансовая помощь