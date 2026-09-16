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ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас
ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас - 16.09.2026 Украина.ру
ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас
С начала СВО помощь киевскому режиму со стороны Евросоюза превысила 220 млрд евро. Об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас
2026-09-16T20:04
2026-09-16T20:04
2026-09-16T20:04
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"Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 миллиардов евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 миллиардов евро", - заявила Каллас.Она напомнила, сообщает РИА Новости, что кредитная программа поддержки Украины предусматривает выделение 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов планируется направить на военную помощь.Издание напомнило, что поставки вооружений на Украину по мнению официальной Москвы мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Кремль заявляли что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.На украинскую проблему обратил внимание и глава ООН Антониу Гутерреш. Подробности в публикации Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООНБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, евросоюз, мир без границ, военная помощь украине, международные отношения, международная политика, финансовая помощь
Новости, Украина, Евросоюз, Мир без границ, военная помощь Украине, международные отношения, Международная политика, финансовая помощь
ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас
С начала СВО помощь киевскому режиму со стороны Евросоюза превысила 220 млрд евро. Об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас
"Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 миллиардов евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 миллиардов евро", - заявила Каллас.
Она напомнила, сообщает РИА Новости, что кредитная программа поддержки Украины предусматривает выделение 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов планируется направить на военную помощь.
Издание напомнило, что поставки вооружений на Украину по мнению официальной Москвы мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Кремль заявляли что накачка Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
На украинскую проблему обратил внимание и глава ООН Антониу Гутерреш. Подробности в публикации Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН
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