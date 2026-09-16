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"Квартал 95" понёс складские потери

"Квартал 95" понёс складские потери - 16.09.2026 Украина.ру

"Квартал 95" понёс складские потери

Реквизит украинской студии "Квартал 95" сгорел со складом. Об этом студия сообщила 16 сентября в своём аккаунте

2026-09-16T18:56

2026-09-16T18:56

2026-09-16T18:56

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"Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии", - констатировали представители "Квартала 95".Владимир Зеленский был сооснователем этой студии в 2003 году вместе с братьями Борисом и Сергеем Шефирами. Они развивали шоу-бизнес с опытом команды КВН из Кривого Рога. Позже среди совладельцев ООО "Квартал 95" появился Тимур Миндич, скрывающийся от украинских антикоррупционных органов в Израиле.Продюсером студии был Андрей Ермак, которого Зеленский в 2020 году назначил главой Офиса президента Украины. Сейчас он также подследственный по громкому коррупционному делу."Квартала 95" сообщил, что на складе сгорели реквизиты, которые использовались на протяжении 20 лет при производстве развлекательных программ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, кривой рог, израиль, сергей шефир, квн, офис президента, шоу-бизнес