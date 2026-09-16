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ВС России поразили контейнеровоз под Одессой

ВС России поразили контейнеровоз под Одессой - 16.09.2026 Украина.ру

ВС России поразили контейнеровоз под Одессой

Армия России снова поразила цель в порту переименованного Ильичёвска Одесской области. Об этом говорится в опубликованном 16 сентября сообщении телеграм-канала Минобороны РФ

2026-09-16T18:38

2026-09-16T18:38

2026-09-16T18:38

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Министерство проинформировало: в течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ."В результате ударов в порту "Черноморск" поражен "контейнеровоз", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - констатировали в Минобороны РФ.Также в телеграм-канале министерства сказано, что министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил медалью "За боевые отличия" командира корвета "Сообразительный" за умелые и решительные действия при предотвращении провокации, осуществлённой 14 сентября вертолётом ВВС Дании в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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