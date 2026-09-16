https://ukraina.ru/20260916/vs-rossii-porazili-konteynerovoz-pod-odessoy-1083240377.html
ВС России поразили контейнеровоз под Одессой
ВС России поразили контейнеровоз под Одессой - 16.09.2026 Украина.ру
ВС России поразили контейнеровоз под Одессой
Армия России снова поразила цель в порту переименованного Ильичёвска Одесской области. Об этом говорится в опубликованном 16 сентября сообщении телеграм-канала Минобороны РФ
2026-09-16T18:38
2026-09-16T18:38
2026-09-16T18:38
россия
спецоперация
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
сводка сво
украина
ильичевск
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102070/61/1020706197_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_ac9ad8a296d28654b99c9816752d2ffb.jpg
Министерство проинформировало: в течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ."В результате ударов в порту "Черноморск" поражен "контейнеровоз", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - констатировали в Минобороны РФ.Также в телеграм-канале министерства сказано, что министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил медалью "За боевые отличия" командира корвета "Сообразительный" за умелые и решительные действия при предотвращении провокации, осуществлённой 14 сентября вертолётом ВВС Дании в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
ильичевск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102070/61/1020706197_48:0:625:433_1920x0_80_0_0_fe8d53ffe23c078062879c380007f0c8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, сводка сво, украина, ильичевск, андрей белоусов, всу, порты
Россия, Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, сводка СВО, Украина, Ильичевск, Андрей Белоусов, ВСУ, порты
ВС России поразили контейнеровоз под Одессой
Армия России снова поразила цель в порту переименованного Ильичёвска Одесской области. Об этом говорится в опубликованном 16 сентября сообщении телеграм-канала Минобороны РФ
Министерство проинформировало: в течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.
"В результате ударов в порту "Черноморск" поражен "контейнеровоз", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - констатировали в Минобороны РФ.
Также в телеграм-канале министерства сказано, что министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил медалью "За боевые отличия" командира корвета "Сообразительный" за умелые и решительные действия при предотвращении провокации, осуществлённой 14 сентября вертолётом ВВС Дании в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.