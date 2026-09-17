ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибла женщина, семь мирных жителей ранены - 17.09.2026 Украина.ру
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ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибла женщина, семь мирных жителей ранены
ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибла женщина, семь мирных жителей ранены - 17.09.2026 Украина.ру
ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибла женщина, семь мирных жителей ранены
В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибла пенсионерка, еще семь мирных жителей получили ранения. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 16 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
2026-09-17T03:18
2026-09-17T03:18
украина.ру
россия
донецкая народная республика
днр
горловка
волноваха
денис пушилин
сво
спецоперация
бпла
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Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики."В селе Золотаревка городского округа Харцызск при атаке на жилые домостроения погибла женщина 1962 года рождения — выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Пострадали женщина 1946 года рождения и мужчина 1955 года рождения", — написал Пушилин в канале на платформе "Макс".Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате атаки на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили женщина 1986 года рождения и мужчина 1978-го.Также пострадали жители Волновахского муниципального округа — в городе Волноваха в результате террористической атаки на остановку общественного транспорта тяжело ранена женщина 1969 года рождения, ранения средней степени тяжести получили двое мужчин — 1992 и 1966 годов рождения.Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены одиннадцать жилых домостроений, семь объектов гражданской инфраструктуры, три автобуса, трамвай, спецтехника, три грузовых и четыре легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Харцызск, Дебальцево, Торез, в Волновахском и Мангушском муниципальных округах", — добавил он.Ранее сообщалось, что в Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, горловка, волноваха, денис пушилин, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, погибшие, раненые, терроризм, киевский режим, военные преступления
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Горловка, Волноваха, Денис Пушилин, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, погибшие, раненые, терроризм, киевский режим, Военные преступления

ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибла женщина, семь мирных жителей ранены

03:18 17.09.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибла пенсионерка, еще семь мирных жителей получили ранения. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 16 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики.
"В селе Золотаревка городского округа Харцызск при атаке на жилые домостроения погибла женщина 1962 года рождения — выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Пострадали женщина 1946 года рождения и мужчина 1955 года рождения", — написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате атаки на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили женщина 1986 года рождения и мужчина 1978-го.
Также пострадали жители Волновахского муниципального округа — в городе Волноваха в результате террористической атаки на остановку общественного транспорта тяжело ранена женщина 1969 года рождения, ранения средней степени тяжести получили двое мужчин — 1992 и 1966 годов рождения.
Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Повреждены одиннадцать жилых домостроений, семь объектов гражданской инфраструктуры, три автобуса, трамвай, спецтехника, три грузовых и четыре легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Харцызск, Дебальцево, Торез, в Волновахском и Мангушском муниципальных округах", — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области от атак БПЛА пострадали девять мирных жителей.
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