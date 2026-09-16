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Дают последний шанс: зачем Трамп заговорил про "энергетическое перемирие"

Дают последний шанс: зачем Трамп заговорил про "энергетическое перемирие" - 16.09.2026 Украина.ру

Дают последний шанс: зачем Трамп заговорил про "энергетическое перемирие"

В начале сентября в Москву, а затем в Киев нагрянули доверенные переговорщики Дональда Трампа — Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Проведя трехчасовую закрытую встречу с Владимиром Путиным в Кремле, посланцы отправились в Киев

2026-09-16T18:09

2026-09-16T18:09

2026-09-16T18:09

эксклюзив

украина

киев

дональд трамп

стив уиткофф

джаред кушнер

россия

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После этого челночного вояжа Трамп объявил в соцсетях о подготовке "энергетического перемирия" между Россией и Украиной. Сам Кремль устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова назвал это "неплохой идеей", но вот в Киеве реакция на визит вашингтонских переговорщиков была прямо противоположной. Почему Трамп заговорил об энергетическом перемирии прямо сейчас? Кому оно выгодно на самом деле? И почему карманные газетчики Владимира Зеленского поспешили обвинить американских функционеров в "зраде"?Лучшее предложение?Представляется важным поговорить о личностях тех, кто отправился на переговоры с Москвой и Киевом. Уиткофф и Кушнер сделали свои состояния на операциях с проблемными активами. По сути, задача таких людей — продать максимально дорого то, что в здравом уме никто покупать не стал бы. Именно эту оптику американские гости привезли сначала в Кремль, а затем на Банковую.Американский телеканал CBS News сообщил, что представители Белого дома назвали прошедшие переговоры содержательными, при этом признали, что жесткие уступки со стороны Украины в нынешних реалиях уже неизбежны. Также, по данным украинских СМИ, руководство страны хоть и встретило заокеанских визитеров с протокольными объятиями на Софийской площади, но за закрытыми дверями разговор был очень жестким, если не сказать — унизительным для украинской стороны.Давайте взглянем на ситуацию с позиции беспристрастного оценщика, при этом даже не глядя на часть Украины, скрытую туманом войны. До февраля 2022 года установленная мощность украинской энергосистемы превышала 55 гигаватт. К осени этого года от этого запаса остался остов, работающий на пределе физического износа. По оценкам украинской стороны, за предыдущие волны скоординированных ударов Украина безвозвратно лишилась более 9 гигаватт маневровой мощности. Если прибавить контролируемую Россией Запорожскую АЭС с ее 6 энергоблоками на 6 гигаватт и остановленные станции на востоке, совокупные потери генерации уже превышают 40 гигаватт — цифры катастрофические. Энергетический холдинг ДТЭК уже признал потерю до 90% собственных мощностей тепловой генерации. Машинные залы Трипольской и Змиевской ТЭС уничтожены, уничтожена генерация на ДнепроГЭС, критические повреждения получили Бурштынская и Ладыжинская станции. При этом зимнее пиковое потребление Украины в холодные месяцы составляет 16–18 гигаватт.Вся оставшаяся в строю генерация — включая чудом уцелевшие гидроэлектростанции и атомные блоки — дает в лучшем случае 9–10 гигаватт. Максимальный технический переток из Евросоюза через сеть ENTSO-E ограничен потолком в 2,1 гигаватта. В общем, никак баланс не сходится даже в лучшем случае.Министерство энергетики Украины признает: чтобы просто пережить отопительный сезон без полного распада сети на изолированные острова, отрасли требовалось срочно найти сотни миллионов евро на закупку оборудования. Проблема в производстве: автотрансформатор на 750 киловольт весит свыше 200 тонн, стоит миллионы долларов и собирается на заказ почти полтора года. А купить готовые негде: склады восточноевропейских союзников вычищены под ноль. Специальная мониторинговая миссия ООН в своем специализированном докладе по энергетике Украины зафиксировала: при сохранении текущей диспозиции гражданскому населению зимой придется проводить без света, тепла и проточной воды от 8 до 18 часов в сутки. Это означает вымерзание стояков отопления, остановку канализационных насосов и паралич лифтов.В текущем контексте, когда украинская энергосистема готова к зиме лишь наполовину даже по самым оптимистичным прогнозам, а Киев — едва ли на треть, складывается стойкое ощущение, что концепцией "энергетического перемирия" Вашингтон пытается дать Зеленскому и его команде последний шанс выйти на переговоры в позиции, когда можно торговаться хотя бы за что-то. Однако, судя по возмущениям, сквозящим в провластной прессе, шанс этот был отвергнут с возмущением и гонором.Дипломатическая ловушка для КиеваРеакция Москвы на миротворческий жест Вашингтона — пример безупречного следования дипломатическому протоколу, когда вроде бы создается позитивный фон, но слова при этом ни к чему не обязывают. Песков дежурно назвал инициативу Трампа прекрасной и своевременной идеей, о чем тут же раструбили все мировые СМИ и профильные каналы.Однако, конечно, после каждого "замечательная идея" следует увесистое "но…". Требования Москвы мировому сообществу давно известны: гарантии безопасности для торгового флота, танкеров с нефтью и полное снятие международных санкций с экспорта российских энергоносителей. Кремль продолжает продвигать линию несубъектности политического руководства Украины, где атаки на тыловые НПЗ воспринимаются лишь как часть глобальной кампании по выдавливанию Москвы с энергетического рынка.Понятно, что по состоянию на сентябрь 2026 года реальной и обоснованной причины глушить ракетные двигатели перед зимой у российского руководства нет. На Смоленской площади прекрасно понимают, что системные удары по генерации в сезон пиковых холодов ломают сопротивление Украины эффективнее любых фронтовых штурмов посадок.С дипломатической точки зрения маневр Кремля безупречен. На словах согласившись с гуманитарным посылом Белого дома, Москва выставила требования, которые для Запада в парадигме последовательной антироссийской политики неприемлемы. Тем временем украинские средства массовой информации мгновенно взорвались статьями о привезенном из-за океана унизительном ультиматуме, что только загнало Зеленского в ловушку: Украина снова предстала в глазах мирового сообщества страной, срывающей мирную инициативу.Охота за мобильностьюВпрочем, пока Трамп, Уиткофф и Кушнер примеряли роль миротворцев, реалии на земле изменились — и не в пользу Украины. В Киеве дроны планомерно сожгли несколько автозаправочных станций, среди которых оказались объекты государственной компании "Укрнафта" на обоих берегах Днепра. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких спальных районах столицы, о чем прямо сообщили репортеры агентства "Українські новини".Российские войска планомерно бьют по мобильности ВСУ. Городские бензоколонки в условиях постоянных воздушных налетов заливают дизель в мобильные расчеты противовоздушной обороны, тягачи, даже аварийные бригады, которые латают перебитые кабели электросети. Без топлива в баке маневренная зенитная группа просто превращается в статичную — еще и чаще всего где-нибудь в неудобной полупозиции. Эффект накапливается, и оборона городов начинает сыпаться, а потом местные паблики публикуют видео с дронами, нарезающими над крышами издевательские фигуры.В ответ Киев пытается наносить булавочные уколы по российским перерабатывающим заводам вроде Сызранского НПЗ или терминалов под Санкт-Петербургом — но последствия этого оказались для Киева неожиданными. Трамп публично заявил, что удары по российским топливным установкам разгоняют мировые цены и бьют по карманам граждан во всем мире. Да и на практике смысла в таких ударах немного — из-за колоссальной разницы в запасе прочности. Поврежденную установку крекинга в Ленинградской области починят или заменят перетоком топлива из соседнего региона, в то время как пылающая колонка на Троещине оставляет без горючего местную пожарную часть и противовоздушный дозор прямо здесь и сейчас — и заменить ее нечем.Предвыборная лихорадкаЭлекторальные циклы нагнетают обстановку. В Соединенных Штатах стремительно приближаются промежуточные выборы в Конгресс — и команде Трампа, Республиканской партии жизненно важно их выиграть. А для этого властям необходим блестящий внешнеполитический триумф, который можно немедленно упаковать в сорокасекундный рекламный ролик для колеблющихся фермеров в Огайо и заводчан в Мичигане.Беда вашингтонских стратегов заключается в том, что в Москве этот предвыборный таймер считывают и понимают очень хорошо, о чем свидетельствует заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова: Москва формально открыта к любым форматам диалога, но никаких дешевых компромиссов и заморозки конфликта. А значит, никаких электоральных подарков. Если Трамп хочет предъявить американскому избирателю замиренную Европу, ему придется заплатить за этот триумф реальными геополитическими уступками.А отказ украинских элит от предложений американских переговорщиков можно романтизировать сколько угодно долго, списывая происходящее на бескомпромиссность и верность идеалам. Но когда наступят январские морозы, а энергосистема страны распадется на разрозненные острова, для Украины начнется настоящий постапокалипсис. Черновик соглашения, который привезли Уиткофф и Кушнер, был жестким, неприятным и холодным документом. Но он давал шанс законсервировать остатки украинской государственной жизнеспособности до наступления полной катастрофы. Украина этим шансом не воспользовалась — и, похоже, что он последний.

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, украина, киев, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, россия