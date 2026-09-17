МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА - 17.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260917/mus-v-gaage-nachal-protsess-o-gibeli-turetskogo-moryaka-posle-udara-ukrainskogo-bpla-1083243545.html
МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА
МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА - 17.09.2026 Украина.ру
МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал юридический процесс по поводу атаки Украины на турецкое судно Reyhan Sarı, в результате которой погиб боцман. Об этом со ссылкой на адвоката истцов вечером 16 сентября сообщила газета T24
2026-09-17T01:01
2026-09-17T01:03
украина.ру
новости
турция
международный уголовный суд (мус)
гаага
украина
всу
вооруженные силы украины
бпла
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/11/1083243394_28:0:1386:764_1920x0_80_0_0_200af1669941846c4895a339da6d6722.jpg
Речь идет об атакованном 22 июля у побережья Новороссийска сухогрузе под турецким флагом Reyhan Sarı, перевозившим уголь из российского порта Тамань в Трабзон. Удар БПЛА привёл к гибели 54-летнего боцмана Саваша Чакара, ещё 12 членов экипажа получили ранения."В Международный уголовный суд была подана жалоба, заявителями по которой выступили семья погибшего Чакара и 12 моряков, находившихся на борту во время атаки. В начавшемся процессе также участвует судовладелец. Адвокат Нури Корай Курун заявил, что сторона располагает материалами, которые, по её оценке, свидетельствуют о причастности Украины к атаке", — пишет издание.Адвокат отмечает, что видеозаписи атаки БПЛА, в том числе с моментом поражения судна, были опубликованы в официальных аккаунтах украинских властей. А обращение в МУС может иметь значение для предотвращения подобных атак на торговые суда в будущем.Происшествия с коммерческими судами в Черноморском регионе вызывают растущее возмущение со стороны представителей морского бизнеса и дипломатического корпуса. Так, председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан ранее прямо обвинил украинскую сторону в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, охарактеризовав подобные действия как проявление пиратства.Ранее сообщалось, что в конце августа украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в российском порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
турция
гаага
украина
мир без границ
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/11/1083243394_198:0:1217:764_1920x0_80_0_0_c1ea3aba99b0aeca3de4f793984f75f9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, турция, международный уголовный суд (мус), гаага, украина, всу, вооруженные силы украины, бпла, атака бпла, беспилотники, киевский режим, мир без границ, погибшие, раненые, суд, черное море
Украина.ру, Новости, Турция, Международный уголовный суд (МУС), Гаага, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, киевский режим, Мир без границ, погибшие, раненые, Суд, Черное море

МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА

01:01 17.09.2026 (обновлено: 01:03 17.09.2026)
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Читать в
ДзенTelegram
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал юридический процесс по поводу атаки Украины на турецкое судно Reyhan Sarı, в результате которой погиб боцман. Об этом со ссылкой на адвоката истцов вечером 16 сентября сообщила газета T24
Речь идет об атакованном 22 июля у побережья Новороссийска сухогрузе под турецким флагом Reyhan Sarı, перевозившим уголь из российского порта Тамань в Трабзон. Удар БПЛА привёл к гибели 54-летнего боцмана Саваша Чакара, ещё 12 членов экипажа получили ранения.
"В Международный уголовный суд была подана жалоба, заявителями по которой выступили семья погибшего Чакара и 12 моряков, находившихся на борту во время атаки. В начавшемся процессе также участвует судовладелец. Адвокат Нури Корай Курун заявил, что сторона располагает материалами, которые, по её оценке, свидетельствуют о причастности Украины к атаке", — пишет издание.
Адвокат отмечает, что видеозаписи атаки БПЛА, в том числе с моментом поражения судна, были опубликованы в официальных аккаунтах украинских властей. А обращение в МУС может иметь значение для предотвращения подобных атак на торговые суда в будущем.
Происшествия с коммерческими судами в Черноморском регионе вызывают растущее возмущение со стороны представителей морского бизнеса и дипломатического корпуса. Так, председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан ранее прямо обвинил украинскую сторону в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, охарактеризовав подобные действия как проявление пиратства.
Ранее сообщалось, что в конце августа украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в российском порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиТурцияМеждународный уголовный суд (МУС)ГаагаУкраинаВСУВооруженные силы УкраиныБПЛАатака БПЛАбеспилотникикиевский режимМир без границпогибшиераненыеСудЧерное море
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:01Силы ПВО и МОГ отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на Севастополь
01:42Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами
01:01МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА
00:29Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки ещё снизилась
21:24Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского
20:04ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас
19:54Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН
19:50Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и Доброполья
19:35Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против
19:08Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки
19:02Мобилизация в тупике, война в руках дельцов: Залужный учит Киев воевать – из Лондона
18:56"Квартал 95" понёс складские потери
18:38ВС России поразили контейнеровоз под Одессой
18:38Связь как оружие на Херсонщине, работа психологов в ДНР. 16 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:52
18:28Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин
18:14Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил Путин
18:09Дают последний шанс: зачем Трамп заговорил про "энергетическое перемирие"
18:04На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР
17:50"Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября
17:38Пойдёт ли НАТО на агрессивные учения у границ России и почему Зеленский хоронит свой план победы – Ищенко
Лента новостейМолния