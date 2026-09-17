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МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА

МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА - 17.09.2026 Украина.ру

МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал юридический процесс по поводу атаки Украины на турецкое судно Reyhan Sarı, в результате которой погиб боцман. Об этом со ссылкой на адвоката истцов вечером 16 сентября сообщила газета T24

2026-09-17T01:01

2026-09-17T01:01

2026-09-17T01:03

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Речь идет об атакованном 22 июля у побережья Новороссийска сухогрузе под турецким флагом Reyhan Sarı, перевозившим уголь из российского порта Тамань в Трабзон. Удар БПЛА привёл к гибели 54-летнего боцмана Саваша Чакара, ещё 12 членов экипажа получили ранения."В Международный уголовный суд была подана жалоба, заявителями по которой выступили семья погибшего Чакара и 12 моряков, находившихся на борту во время атаки. В начавшемся процессе также участвует судовладелец. Адвокат Нури Корай Курун заявил, что сторона располагает материалами, которые, по её оценке, свидетельствуют о причастности Украины к атаке", — пишет издание.Адвокат отмечает, что видеозаписи атаки БПЛА, в том числе с моментом поражения судна, были опубликованы в официальных аккаунтах украинских властей. А обращение в МУС может иметь значение для предотвращения подобных атак на торговые суда в будущем.Происшествия с коммерческими судами в Черноморском регионе вызывают растущее возмущение со стороны представителей морского бизнеса и дипломатического корпуса. Так, председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан ранее прямо обвинил украинскую сторону в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, охарактеризовав подобные действия как проявление пиратства.Ранее сообщалось, что в конце августа украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в российском порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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