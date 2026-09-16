https://ukraina.ru/20260916/konflikty-na-ukraine-i-blizhnem-vostoke-grozyat-vzryvom-i-globalnoy-katastrofoy---gensek-oon-1083241791.html
Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН
Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН - 16.09.2026 Украина.ру
Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН
Вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру "взрывом" с разрушительными последствиями. Об этом 16 сентября заявил генсек ООН Антониу Гутерреш
2026-09-16T19:54
2026-09-16T19:54
2026-09-16T19:54
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На пресс-конференции в ООН генсек организации упомянул о вооружённых конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке."Когда мы видим конфликт России и Украины и когда мы видим весь Ближний Восток в целом, с каждым днем ситуация становится немного хуже. Нигде нет улучшений. Когда ситуация развивается таким образом, мы подвергаемся серьезному риску взрыва, который может привести к катастрофической ситуации с абсолютно разрушительными последствиями на глобальном уровне", - цитирует РИА Новости выступление Гутерреша.Согласно сообщению, генсек ООН пообещал, что в предстоящие месяцы эта международная организация сделает все возможное для борьбы со стоящими перед ней вызовами.В публикациях ООН сообщается, что в ходе пресс-конференции в начале 81-й сессии Генассамблеи организации Гутерреш обратил также внимание на трагедию палестинского народа – как в секторе Газа, так и на Западном берегу, окккупированном Израилем."Мирный план для Газы должен быть полностью реализован с предоставлением неограниченной гуманитарной помощи. И ползучая аннексия Западного берега должна прекратиться. Без реализации решения о создании двух государств на Ближнем Востоке не будет мира", - сказал генсек ООН.Он подчеркнул: в нынешнем ближневосточном кризисе "деэскалация должна быть приоритетом номер один, приоритетом номер два и приоритетом номер три".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ближний восток, оон, россия, антониу гутерреш, израиль, сша, международная политика
Новости, Украина, Ближний Восток, ООН, Россия, Антониу Гутерреш, Израиль, США, Международная политика
Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН
Вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру "взрывом" с разрушительными последствиями. Об этом 16 сентября заявил генсек ООН Антониу Гутерреш
На пресс-конференции в ООН генсек организации упомянул о вооружённых конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке.
"Когда мы видим конфликт России и Украины и когда мы видим весь Ближний Восток в целом, с каждым днем ситуация становится немного хуже. Нигде нет улучшений. Когда ситуация развивается таким образом, мы подвергаемся серьезному риску взрыва, который может привести к катастрофической ситуации с абсолютно разрушительными последствиями на глобальном уровне", - цитирует РИА Новости выступление Гутерреша.
Согласно сообщению, генсек ООН пообещал, что в предстоящие месяцы эта международная организация сделает все возможное для борьбы со стоящими перед ней вызовами.
В публикациях ООН сообщается, что в ходе пресс-конференции в начале 81-й сессии Генассамблеи организации Гутерреш обратил также внимание на трагедию палестинского народа – как в секторе Газа, так и на Западном берегу, окккупированном Израилем.
"Мирный план для Газы должен быть полностью реализован с предоставлением неограниченной гуманитарной помощи. И ползучая аннексия Западного берега должна прекратиться. Без реализации решения о создании двух государств на Ближнем Востоке не будет мира", - сказал генсек ООН.
Он подчеркнул: в нынешнем ближневосточном кризисе "деэскалация должна быть приоритетом номер один, приоритетом номер два и приоритетом номер три".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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