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Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН - 16.09.2026 Украина.ру

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН

Вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру "взрывом" с разрушительными последствиями. Об этом 16 сентября заявил генсек ООН Антониу Гутерреш

2026-09-16T19:54

2026-09-16T19:54

2026-09-16T19:54

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На пресс-конференции в ООН генсек организации упомянул о вооружённых конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке."Когда мы видим конфликт России и Украины и когда мы видим весь Ближний Восток в целом, с каждым днем ситуация становится немного хуже. Нигде нет улучшений. Когда ситуация развивается таким образом, мы подвергаемся серьезному риску взрыва, который может привести к катастрофической ситуации с абсолютно разрушительными последствиями на глобальном уровне", - цитирует РИА Новости выступление Гутерреша.Согласно сообщению, генсек ООН пообещал, что в предстоящие месяцы эта международная организация сделает все возможное для борьбы со стоящими перед ней вызовами.В публикациях ООН сообщается, что в ходе пресс-конференции в начале 81-й сессии Генассамблеи организации Гутерреш обратил также внимание на трагедию палестинского народа – как в секторе Газа, так и на Западном берегу, окккупированном Израилем."Мирный план для Газы должен быть полностью реализован с предоставлением неограниченной гуманитарной помощи. И ползучая аннексия Западного берега должна прекратиться. Без реализации решения о создании двух государств на Ближнем Востоке не будет мира", - сказал генсек ООН.Он подчеркнул: в нынешнем ближневосточном кризисе "деэскалация должна быть приоритетом номер один, приоритетом номер два и приоритетом номер три".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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