Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 17.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 17.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:00 мск 17 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-17T05:00
2026-09-17T05:00
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харьковская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 16 сентября и в ночь на 17 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской, Белгородской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской, Ярославской, Запорожской, Тверской, Курской, Воронежской, Орловской, Астраханской, Московской, Херсонской, Смоленской, Калужской, Волгоградской, Липецкой, Рязанской, Тульской, Псковской, Тамбовской, Белгородской, Нижегородской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Саратовской, Ульяновской, Самарской областях, в Чувашии, Мордовии, Дагестане.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 16 сентября и в ночь на 17 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (20:48 мск), Калуги (21:02 мск), Пензы (22:03 мск), Саратова (23:07 мск), Пскова (23:09 мск), Волгограда (23:31 мск), Сочи (0:39 мск), Ярославля (1:35 мск), Геленджика (дополнительные, 1:43 мск), Иваново (2:13 мск), Казани, Чебоксар (4:24 мск), Махачкалы (4:25 мск).Подмосковные аэропорты Домодедово и Внуково в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.К этому часу ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Пскова, Сочи, Пензы сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:00 17.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:00 мск 17 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 16 сентября и в ночь на 17 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской, Белгородской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Брянской, Ярославской, Запорожской, Тверской, Курской, Воронежской, Орловской, Астраханской, Московской, Херсонской, Смоленской, Калужской, Волгоградской, Липецкой, Рязанской, Тульской, Псковской, Тамбовской, Белгородской, Нижегородской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Саратовской, Ульяновской, Самарской областях, в Чувашии, Мордовии, Дагестане.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 16 сентября и в ночь на 17 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (20:48 мск), Калуги (21:02 мск), Пензы (22:03 мск), Саратова (23:07 мск), Пскова (23:09 мск), Волгограда (23:31 мск), Сочи (0:39 мск), Ярославля (1:35 мск), Геленджика (дополнительные, 1:43 мск), Иваново (2:13 мск), Казани, Чебоксар (4:24 мск), Махачкалы (4:25 мск).
Подмосковные аэропорты Домодедово и Внуково в настоящее время принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
К этому часу ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Пскова, Сочи, Пензы сняты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
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