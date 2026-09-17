Силы ПВО и МОГ отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на Севастополь - 17.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО и МОГ отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и МОГ отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на Севастополь - 17.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО и МОГ отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 17 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-17T02:01
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С вечера в Севастополе из-за угрозы украинских беспилотников дважды объявлялась воздушная тревога."Наши военные, ПВО и мобильные группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано семь БПЛА. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Не пренебрегайте мерами безопасности! ️Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", — написал Развожаев в 21:26 мск.Губернатор вновь призвал жителей и гостей города-героя не подходить к обломкам или сбитым беспилотникам, сразу вызывая профильные службы.В 21:57 мск в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги.Ранее сообщалось, что за день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 68 украинских беспилотника, за сутки — 139.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО и МОГ отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на Севастополь

02:01 17.09.2026 (обновлено: 02:03 17.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа российской МОГ
Боевая работа российской МОГ - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 17 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
С вечера в Севастополе из-за угрозы украинских беспилотников дважды объявлялась воздушная тревога.
"Наши военные, ПВО и мобильные группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано семь БПЛА. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Не пренебрегайте мерами безопасности! ️Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", — написал Развожаев в 21:26 мск.
Губернатор вновь призвал жителей и гостей города-героя не подходить к обломкам или сбитым беспилотникам, сразу вызывая профильные службы.
В 21:57 мск в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что за день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 68 украинских беспилотника, за сутки — 139.
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