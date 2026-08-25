Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ - 25.08.2026 Украина.ру
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Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ
Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ - 25.08.2026 Украина.ру
Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ
Российские военные в ночь на вторник продолжили нанесение групповых ударов по портам противника и судам, которые использовались для транспортировки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 25 августа Минобороны РФ
2026-08-25T10:25
2026-08-25T10:25
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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По данным оборонного ведомства, в ходе ночной операции ударные беспилотники успешно атаковали территорию порта Южный. В результате налета был поражен сухогруз, который незадолго до этого доставил на Украину партию имущества военного назначения для нужд ВСУ. Кроме того, точечные удары пришлись по ключевым объектам местной портовой инфраструктуры, задействованным в процессах разгрузки подобных скрытых военных поставок.Параллельно с операцией в прибрежной зоне российские подразделения добились значимых успехов и на сухопутных участках фронта. В частности, операторы разведывательных и ударных беспилотных систем, входящие в состав "Южной" группировки войск, провели результативную операцию в Донецкой Народной Республике. Действуя в пределах Славянско-Краматорской агломерации, военнослужащие обнаружили и полностью ликвидировали три наземных роботизированных комплекса украинской армии. В ходе этой же боевой работы было уничтожено два пункта управления вражескими беспилотниками, что позволило существенно снизить активность воздушной разведки противника на данном направлении.О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ

10:25 25.08.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российские военные в ночь на вторник продолжили нанесение групповых ударов по портам противника и судам, которые использовались для транспортировки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 25 августа Минобороны РФ
По данным оборонного ведомства, в ходе ночной операции ударные беспилотники успешно атаковали территорию порта Южный.
В результате налета был поражен сухогруз, который незадолго до этого доставил на Украину партию имущества военного назначения для нужд ВСУ.
Кроме того, точечные удары пришлись по ключевым объектам местной портовой инфраструктуры, задействованным в процессах разгрузки подобных скрытых военных поставок.
Параллельно с операцией в прибрежной зоне российские подразделения добились значимых успехов и на сухопутных участках фронта. В частности, операторы разведывательных и ударных беспилотных систем, входящие в состав "Южной" группировки войск, провели результативную операцию в Донецкой Народной Республике.
Действуя в пределах Славянско-Краматорской агломерации, военнослужащие обнаружили и полностью ликвидировали три наземных роботизированных комплекса украинской армии. В ходе этой же боевой работы было уничтожено два пункта управления вражескими беспилотниками, что позволило существенно снизить активность воздушной разведки противника на данном направлении.
О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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