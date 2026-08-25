https://ukraina.ru/20260825/ne-khotyat-povtoryat-sudbu-ukrainy-yuzhnaya-koreya-silno-ogorchila-zelenskogo-1082778327.html

Не хотят повторять судьбу Украины. Южная Корея сильно огорчила Зеленского

Не хотят повторять судьбу Украины. Южная Корея сильно огорчила Зеленского - 25.08.2026 Украина.ру

Не хотят повторять судьбу Украины. Южная Корея сильно огорчила Зеленского

Власти Южной Кореи снова отказались предоставлять Украине ракеты-перехватчики для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также другие виды вооружений, которые потребовал у Сеула Владимир Зеленский

2026-08-25T14:10

2026-08-25T14:10

2026-08-25T14:10

эксклюзив

украина

мир без границ

южная корея

сеул

кндр

ким чен ын

ким е чжон

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Как сообщает южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на правительственные источники, в администрации президента Ли Чжэ Мёна заявили, что южнокорейская армия сама нуждается в дефицитных ракетах на случай военно-политического обострения в Тихоокеанском регионе.В Сеуле также отказались предоставлять Зеленскому "Чхонгун-2" – передовой зенитно-ракетный комплекс собственного производства, который называют в прессе "южнокорейским Patriot".Украинский режим давно хочет получить в свое распоряжение эти ЗРК, адаптированные для эффективной борьбы против боевых беспилотников. Зеленский направил в Сеул своего советника Александра Камышина – чтобы выпросить южнокорейские ракеты и склонить Ли Чжэ Мёна к военному союзу, направленному против КНДР и России. Но сегодня очевидно, что его миссия не принесла Банковой никаких существенных результатов.Власти Южной Кореи мотивировали свое решение тем, что они связаны контрактами с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, покупающими "Чхонгун-2" и другую южнокорейскую военную технику. Однако эксперты не сомневаются: Сеул отказывается от военно-технического сотрудничества с Киевом по совершенно другим причинам. Президент Ли Чжэ Мён не желает портить рабочие отношения с Москвой и хочет избежать конфронтации с Корейской Народно-Демократической Республикой – руководствуясь в этих вопросах национальными интересами своего государства.Решение Сеула является свидетельством провала масштабной пропагандистской кампании, которую проводили на Украине в течение последнего месяца. Зеленский старательно запугивал Южную Корею угрозой со стороны КНДР. В Киеве заявили, что Ким Чен Ын собирается разместить на территории России пятьдесят тысяч северокорейских военных – чтобы приобрести боевой опыт и использовать его затем против своих соседей на берегах Тихого океана."Северная Корея будет наращивать опыт современной войны, будет получать лицензии от России, будет получать от них все военные инструменты. Мы это четко понимаем", – заявил по этому поводу глава киевского режима, по мнению которого обучившиеся в России северокорейские солдаты и офицеры будут использованы для войны с Южной Кореей.Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала слова Зеленского безосновательными – заодно напомнив о том, что ответственность за возникновение и затягивание украинского кризиса полностью лежит на Соединенных Штатах Америки и Европе. Министерство обороны Южной Кореи также дезавуировало заявления Зеленского. Южнокорейская пресса пишет о том, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против Сеула – и очевидно, что местное общество не хочет идти на поводу у киевского режима, втягиваясь в конфликт со своими северными соседями.Президент Ли Чжэ Мён пришел к власти после политического краха своего предшественника Юн Сок Ёля – ультраправого политика, ориентированного на Соединенные Штаты Америки, который проводил линию на эскалацию замороженного конфликта с Корейской Народно-Демократической Республикой. Причем президента Юна иронично называли южнокорейским Зеленским, потому что он пытался удержать власть за счет нагнетания военно-политической обстановки, открыто провоцируя военное столкновение с Пхеньяном.В 2023 году Юн Сок Ёль приостановил участие во Всеобъемлющем межкорейском военном соглашении, направленном на снижение напряженности на Корейском полуострове. Сеул принял это провокационное решение под предлогом того, что КНДР запустила в космос собственный спутник. И в мире заговорили о том, что поставленная на паузу Корейская война может возобновиться снова – благодаря стараниям западных "ястребов", которые стояли за спиной бывшего южнокорейского президента.Юн Сок Ёль активно поддерживал Киев, следуя указаниям команды Джозефа Байдена. Он передал Зеленскому 394 миллиона долларов и объявил о том, что допускает возможность поставок летального оружия Украине. Однако на это последовала немедленная реакция Дмитрия Медведева, предупредившего, что Москва ответит на недружественные действия расширением военной помощи для Пхеньяна. А оппозиционные левые партии Южной Кореи решительно выступили против ультраправого президента, заблокировав его инициативу в парламенте.Третьего декабря 2024 года Юн Сок Ёль попытался совершить в стране военный переворот. Он незаконно ввел в Южной Корее режим военного положения и попытался распустить парламент, опираясь на своих сторонников в армии и полиции.Впоследствии стало известно, что ультраправый президент рассматривал возможность развязать войну против КНДР, чтобы установить под предлогом этого полноценную военную диктатуру. Однако южнокорейская оппозиция оказала путчистам противодействие. Юн Сок Ёля арестовали, а в феврале нынешнего года суд приговорил его к пожизненному заключению в связи с организацией мятежа.Нынешний президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён является социал-демократом и учитывает ошибки несостоявшегося диктатора. Новое руководство Южной Кореи пытается понизить градус военно-политической конфронтации с КНДР, которая многократно усилилась за счет активного сотрудничества с Москвой. На днях Ли Чжэ Мён предложил Пхеньяну провести переговоры о прекращении затянувшегося на десятилетия конфликта – чтобы заменить "нестабильное перемирие полноценным миром"."Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и начнем переговоры об окончании этой затянувшейся войны", – сказал Ли на церемонии по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны, обращаясь к руководству Корейской Народно-Демократической Республики.Сеул определенно не намерен сближаться с Киевом – потому что это автоматически поставило бы под угрозу продвижение мирного процесса на территории Корейского полуострова. Руководство Южной Кореи не желает войны с соседями, чтобы не превратить свою страну в новую Украину. И президент Ли Чжэ Мён не собирается менять свою позицию, несмотря на все пропагандистские уловки Зеленского.

https://ukraina.ru/20260710/1081296373.html

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эксклюзив, украина, мир без границ, южная корея, сеул, кндр, ким чен ын, ким е чжон