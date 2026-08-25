https://ukraina.ru/20260825/khakery-rasskazali-o-zainteresovannosti-polshi-v-dronakh-ukrainy-1082774355.html
Хакеры рассказали о заинтересованности Польши в дронах Украины
Хакеры рассказали о заинтересованности Польши в дронах Украины - 25.08.2026 Украина.ру
Хакеры рассказали о заинтересованности Польши в дронах Украины
СБУ зафиксировала активные попытки польских коллег получить доступ к украинским технологиям изготовления беспилотных авиакомплексов для подготовки своей армии. Об этом 23 августа сообщила хакерская группа "Джокера ДНР"
2026-08-25T11:23
2026-08-25T11:23
2026-08-25T11:23
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Армия Польши к 2035 году должна составлять полмиллиона человек. СБУ считает её сейчас значительно уступающей ВСУ в вопросах БПЛА и наземные роботизированных комплексов (НРК). Поэтому в Варшаве заинтересованы в современных украинских технологиях."Для этого в 2025 году Польша тайно внедрила четырёх офицеров польского спецназа "Агат" в ВЧ А-3449 (Международный легион ГУР Украины). После возвращения домой, польские офицеры подготовили детальные доклады своему командованию, в котором отдельно отметили возможности использования БПЛА и НРК в современной войне и отсутствие таковых подразделений в польской армии", - сказано в публикации. Польша перейдет к давлению на Киев при отказе предоставить желаемое Варшавой, отметили хакеры. Планируется использовать зависимость Украины от поставок военного оборудования через польскую территорию."Получается, что Польша действует против Украины, а Украина начинает думать, как защититься ещё и от Польши. Дальше будет давление со стороны Польши и срывы поставок оружия и техники через свою территорию, а Украина начнёт проводить теракты на территории Польши под чужим флагом", - сделали вывод авторы публикации.Они также отметили, что украинские службы узнали от своей польской агентуры о внедрении польских шпионов в армию Украины. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, польша, украина, киев, сбу, варшава, вооруженные силы украины, украина.ру, бпла, беспилотники, дроны, армия, спецслужба, украина-нато, украина-ес
Новости, Польша, Украина, Киев, СБУ, Варшава, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, БПЛА, беспилотники, дроны, Армия, спецслужба, Украина-НАТО, Украина-ЕС
Хакеры рассказали о заинтересованности Польши в дронах Украины
СБУ зафиксировала активные попытки польских коллег получить доступ к украинским технологиям изготовления беспилотных авиакомплексов для подготовки своей армии. Об этом 23 августа сообщила хакерская группа "Джокера ДНР"
Армия Польши к 2035 году должна составлять полмиллиона человек. СБУ считает её сейчас значительно уступающей ВСУ в вопросах БПЛА и наземные роботизированных комплексов (НРК). Поэтому в Варшаве заинтересованы в современных украинских технологиях.
"Для этого в 2025 году Польша тайно внедрила четырёх офицеров польского спецназа "Агат" в ВЧ А-3449 (Международный легион ГУР Украины). После возвращения домой, польские офицеры подготовили детальные доклады своему командованию, в котором отдельно отметили возможности использования БПЛА и НРК в современной войне и отсутствие таковых подразделений в польской армии", - сказано в публикации.
Польша перейдет к давлению на Киев при отказе предоставить желаемое Варшавой, отметили хакеры. Планируется использовать зависимость Украины от поставок военного оборудования через польскую территорию.
"Получается, что Польша действует против Украины, а Украина начинает думать, как защититься ещё и от Польши. Дальше будет давление со стороны Польши и срывы поставок оружия и техники через свою территорию, а Украина начнёт проводить теракты на территории Польши под чужим флагом", - сделали вывод авторы публикации.
Они также отметили, что украинские службы узнали от своей польской агентуры о внедрении польских шпионов в армию Украины.
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