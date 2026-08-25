"ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте - 25.08.2026 Украина.ру
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"ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте
"ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте - 25.08.2026 Украина.ру
"ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте
Полноценный ИИ для тактических дронов не нужен — достаточно простейшего круиз-контроля. Он требуется там, где нет оператора, а связь может пропадать на больших дистанциях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, уроженец Киева, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский
2026-08-25T14:58
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Отвечая на вопрос о возможном появлении у ВСУ тактических дронов с искусственным интеллектом, эксперт заявил, что для небольших фронтовых дронов полноценный ИИ не требуется — достаточно простейшего круиз-контроля. Сложный "цифровой мозг" нужен только тогда, когда оператор не может управлять дроном из-за большой дистанции.Беднарского пояснил, что тактическое звено — это небольшие дроны, а элементы ИИ работают на микрокомпьютерах, где не хватает вычислительных мощностей. "Система донаведения давно работает. А полноценный ИИ для тактических задач не особо нужен. Достаточно простейшего круиз-контроля, чтобы несколько дронов довести до цели", — добавил он.По словам эксперта, ИИ нужен там, где оператора нет, а связь может отвалиться на больших дистанциях. "В этом случае ты уже доверяешь машине: наносить удар или не наносить", — отметил Беднарский.Он подчеркнул, что заменить людей роботами на фронте не получится. "Основными запускальщиками будут люди. Впрочем, уже сейчас появляются дроны-коробки с автоматизированными системами запуска", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.На Украине обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.
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"ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте

14:58 25.08.2026 (обновлено: 15:49 25.08.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
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Полноценный ИИ для тактических дронов не нужен — достаточно простейшего круиз-контроля. Он требуется там, где нет оператора, а связь может пропадать на больших дистанциях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, уроженец Киева, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский
Отвечая на вопрос о возможном появлении у ВСУ тактических дронов с искусственным интеллектом, эксперт заявил, что для небольших фронтовых дронов полноценный ИИ не требуется — достаточно простейшего круиз-контроля. Сложный "цифровой мозг" нужен только тогда, когда оператор не может управлять дроном из-за большой дистанции.
Беднарского пояснил, что тактическое звено — это небольшие дроны, а элементы ИИ работают на микрокомпьютерах, где не хватает вычислительных мощностей. "Система донаведения давно работает. А полноценный ИИ для тактических задач не особо нужен. Достаточно простейшего круиз-контроля, чтобы несколько дронов довести до цели", — добавил он.
По словам эксперта, ИИ нужен там, где оператора нет, а связь может отвалиться на больших дистанциях. "В этом случае ты уже доверяешь машине: наносить удар или не наносить", — отметил Беднарский.
Он подчеркнул, что заменить людей роботами на фронте не получится. "Основными запускальщиками будут люди. Впрочем, уже сейчас появляются дроны-коробки с автоматизированными системами запуска", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
На Украине обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.
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