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В Киеве испугались, что "Маша и Медведь" учит детей любить Россию
В Киеве испугались, что "Маша и Медведь" учит детей любить Россию - 21.08.2026 Украина.ру
В Киеве испугались, что "Маша и Медведь" учит детей любить Россию
Киевские власти пошли на запрет российского мультсериала "Маша и Медведь" из страха, что анимационный проект сформирует у подрастающего поколения украинцев позитивное отношение к России, признал руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко
2026-08-21T15:02
2026-08-21T15:02
2026-08-21T15:05
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По мнению чиновника, данный медиапродукт изначально создавался для того, чтобы закладывать лояльное отношение к Российской Федерации у детей по всему миру. Коваленко подчеркнул, что проект бьет по аудитории, которая будет формировать политический курс своих государств и определять состав органов власти. Он также добавил, что западные партнеры полностью одобряют шаги Киева и намерены помогать украинским структурам зачищать международное информационное пространство от этого мультфильма.Причину такой паники в руководстве страны раскрыла украинский министр культуры Татьяна Бережная. Она указала, что только за год украиноязычная версия канала "Маша и Медведь" на видеохостинге YouTube преодолела отметку в 800 миллионов просмотров.Накануне Владимир Зеленский утвердил пакет санкций против создателей популярного сериала, полностью запретив его трансляцию в стране и обязав заблокировать связанные с ним аккаунты в соцсетях. Подробнее - в материале Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В Киеве испугались, что "Маша и Медведь" учит детей любить Россию
15:02 21.08.2026 (обновлено: 15:05 21.08.2026)
Киевские власти пошли на запрет российского мультсериала "Маша и Медведь" из страха, что анимационный проект сформирует у подрастающего поколения украинцев позитивное отношение к России, признал руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко
По мнению чиновника, данный медиапродукт изначально создавался для того, чтобы закладывать лояльное отношение к Российской Федерации у детей по всему миру.
Коваленко подчеркнул, что проект бьет по аудитории, которая будет формировать политический курс своих государств и определять состав органов власти.
Он также добавил, что западные партнеры полностью одобряют шаги Киева и намерены помогать украинским структурам зачищать международное информационное пространство от этого мультфильма.
Причину такой паники в руководстве страны раскрыла украинский министр культуры Татьяна Бережная. Она указала, что только за год украиноязычная версия канала "Маша и Медведь" на видеохостинге YouTube преодолела отметку в 800 миллионов просмотров.
Накануне Владимир Зеленский утвердил пакет санкций против создателей популярного сериала, полностью запретив его трансляцию в стране и обязав заблокировать связанные с ним аккаунты в соцсетях.