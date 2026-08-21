"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках" - 21.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260821/vyzyvaet-tolko-izumlenie-peskov-otvetil-tusku-na-opravdanie-terakta-na-severnykh-potokakh-1082688323.html
"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"
"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках" - 21.08.2026 Украина.ру
"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 августа заявил журналистам, что призывы польского премьер-министра Дональда Туска отказаться от преследования организаторов диверсии на "Северных потоках" вызывают глубокое недоумение
2026-08-21T13:27
2026-08-21T13:28
новости
кремль
европа
берлин
дмитрий песков
ес
вооруженные силы украины
северный поток
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071172960_0:207:2940:1861_1920x0_80_0_0_ef4692b0925979525e7397e9551c1dd5.jpg
"Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может", - отметил Песков.Пресс-секретарь российского лидера охарактеризовал подрывы двух экспортных российских магистралей как целенаправленный удар по ключевой энергетической системе европейского континента. Он напомнил, что международные инвесторы, финансировавшие укладку и запуск обеих веток газопровода, вносили практический вклад в обеспечение стабильности и промышленной конкурентоспособности Евросоюза, гарантируя реальную, а не декларативную безопасность Европы.Ранее глава польского правительства Дональд Туск публично потребовал от Берлина закрыть уголовные дела в отношении граждан Украины, подозреваемых в организации взрывов на "СП".Стоит отметить, что расследование этой масштабной катастрофы, произошедшей в сентябре 2022 года, западные страны изначально пытались увести в тень. Пострадавшую российскую сторону полностью изолировали от следственных действий, а официальные запросы Москвы игнорировались.Однако после того, как скрывать улики стало невозможно и на свет всплыли конкретные украинские исполнители, тактика Запада сменилась неприкрытым выгораживанием ключевых фигурантов дела.Подробнее о политическом закулисье этого скандала и других важных событиях - в материале Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа на сайте Украина.ру.
кремль
европа
берлин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071172960_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_e5aef0b1e178a58ee2e551c75c2d7ab1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кремль, европа, берлин, дмитрий песков, ес, вооруженные силы украины, северный поток, украина.ру
Новости, Кремль, Европа, Берлин, Дмитрий Песков, ЕС, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Украина.ру

"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"

13:27 21.08.2026 (обновлено: 13:28 21.08.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 августа заявил журналистам, что призывы польского премьер-министра Дональда Туска отказаться от преследования организаторов диверсии на "Северных потоках" вызывают глубокое недоумение
"Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может", - отметил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера охарактеризовал подрывы двух экспортных российских магистралей как целенаправленный удар по ключевой энергетической системе европейского континента.
Он напомнил, что международные инвесторы, финансировавшие укладку и запуск обеих веток газопровода, вносили практический вклад в обеспечение стабильности и промышленной конкурентоспособности Евросоюза, гарантируя реальную, а не декларативную безопасность Европы.
Ранее глава польского правительства Дональд Туск публично потребовал от Берлина закрыть уголовные дела в отношении граждан Украины, подозреваемых в организации взрывов на "СП".
Стоит отметить, что расследование этой масштабной катастрофы, произошедшей в сентябре 2022 года, западные страны изначально пытались увести в тень. Пострадавшую российскую сторону полностью изолировали от следственных действий, а официальные запросы Москвы игнорировались.
Однако после того, как скрывать улики стало невозможно и на свет всплыли конкретные украинские исполнители, тактика Запада сменилась неприкрытым выгораживанием ключевых фигурантов дела.
Подробнее о политическом закулисье этого скандала и других важных событиях - в материале Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКремльЕвропаБерлинДмитрий ПесковЕСВооруженные силы УкраиныСеверный потокУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:52Турецкий спецназ решил обезвредить беспилотник, найденный на побережье Черного моря
14:38Два BMW сбили отца с дочерью на красный свет: подробности жуткого ДТП во Львове
14:28Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов
14:21Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ
14:18В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов Украины
14:02Русский доброволец с 1992 года: начинал с Приднестровья и Боснии, прошел Чечню и Новороссию
13:58Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море
13:29Губернатор Херсонской области рассказал о погибших и раненых при атаках ВСУ
13:27"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"
13:20Впервые за восемь лет: Украина ждёт визита Военного комитета НАТО
13:04Гвардеец доторговался боеприпасами на Западной Украине
13:04ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР
13:03"Показывает уродство режима": Песков отреагировал на войну Киева с "Машей и Медведем"
12:46Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times
12:40Менеджер украинского порта пойман на вымогательстве крупной взятки
12:31The Atlantic: Киев разрабатывал план ударов по аэропортам Москвы
12:21YouTube взвинтил цены для украинцев почти вдвое
12:21"Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве
12:16Два года "служила" дома: украинский суд рассмотрит историю воинской части в Закарпатье
11:43Британия поддерживает русофобию на Украине - СНБО
Лента новостейМолния