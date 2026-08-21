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"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"
"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках" - 21.08.2026 Украина.ру
"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 августа заявил журналистам, что призывы польского премьер-министра Дональда Туска отказаться от преследования организаторов диверсии на "Северных потоках" вызывают глубокое недоумение
2026-08-21T13:27
2026-08-21T13:27
2026-08-21T13:28
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"Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может", - отметил Песков.Пресс-секретарь российского лидера охарактеризовал подрывы двух экспортных российских магистралей как целенаправленный удар по ключевой энергетической системе европейского континента. Он напомнил, что международные инвесторы, финансировавшие укладку и запуск обеих веток газопровода, вносили практический вклад в обеспечение стабильности и промышленной конкурентоспособности Евросоюза, гарантируя реальную, а не декларативную безопасность Европы.Ранее глава польского правительства Дональд Туск публично потребовал от Берлина закрыть уголовные дела в отношении граждан Украины, подозреваемых в организации взрывов на "СП".Стоит отметить, что расследование этой масштабной катастрофы, произошедшей в сентябре 2022 года, западные страны изначально пытались увести в тень. Пострадавшую российскую сторону полностью изолировали от следственных действий, а официальные запросы Москвы игнорировались.Однако после того, как скрывать улики стало невозможно и на свет всплыли конкретные украинские исполнители, тактика Запада сменилась неприкрытым выгораживанием ключевых фигурантов дела.Подробнее о политическом закулисье этого скандала и других важных событиях - в материале Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, европа, берлин, дмитрий песков, ес, вооруженные силы украины, северный поток, украина.ру
Новости, Кремль, Европа, Берлин, Дмитрий Песков, ЕС, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Украина.ру
"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"
13:27 21.08.2026 (обновлено: 13:28 21.08.2026)
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 августа заявил журналистам, что призывы польского премьер-министра Дональда Туска отказаться от преследования организаторов диверсии на "Северных потоках" вызывают глубокое недоумение
"Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может", - отметил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера охарактеризовал подрывы двух экспортных российских магистралей как целенаправленный удар по ключевой энергетической системе европейского континента.
Он напомнил, что международные инвесторы, финансировавшие укладку и запуск обеих веток газопровода, вносили практический вклад в обеспечение стабильности и промышленной конкурентоспособности Евросоюза, гарантируя реальную, а не декларативную безопасность Европы.
Ранее глава польского правительства Дональд Туск публично потребовал от Берлина закрыть уголовные дела в отношении граждан Украины, подозреваемых в организации взрывов на "СП".
Стоит отметить, что расследование этой масштабной катастрофы, произошедшей в сентябре 2022 года, западные страны изначально пытались увести в тень. Пострадавшую российскую сторону полностью изолировали от следственных действий, а официальные запросы Москвы игнорировались.
Однако после того, как скрывать улики стало невозможно и на свет всплыли конкретные украинские исполнители, тактика Запада сменилась неприкрытым выгораживанием ключевых фигурантов дела.
Подробнее о политическом закулисье этого скандала и других важных событиях - в материале Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа на сайте Украина.ру.