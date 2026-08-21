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Турецкий спецназ решил обезвредить беспилотник, найденный на побережье Черного моря

Турецкий спецназ решил обезвредить беспилотник, найденный на побережье Черного моря - 21.08.2026 Украина.ру

Турецкий спецназ решил обезвредить беспилотник, найденный на побережье Черного моря

Найденный на черноморском побережье Турции БПЛА будет уничтожен. Об этом 21 августа сообщило агентство IHA

2026-08-21T14:52

2026-08-21T14:52

2026-08-21T14:52

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Беспилотный летательный аппарат был обнаружен утром на черноморском на пляже Карабурун провинции Стамбул.Объект был замечен местными жителями, которые затем уведомили береговую охрану. На место происшествия вызвали спецназ. После осмотра решили, что "беспилотник будет уничтожен на месте в качестве меры предосторожности". "Первоначальные оценки показали, что БПЛА может нести взрывчатку, и в район были направлены спецназовцы. Спецназовцы SAS уничтожат его на месте", - сказано в публикации.Издание отметило, что в последние дни вдоль побережья Черного моря в районе Карабуруна и его окрестностях были обнаружены различные объекты, предположительно являющиеся боеприпасами и наследием войны.После обнаружения дрона начальник спасательной службы Мухаммет Джан Чобан, прибывший на место происшествия, рассказал, что найденный объект отличается от тех, которые они встречали в этом районе раньше."Этот сильно отличается от того, что было найдено недавно, и размах его крыльев очень большой. Я никогда раньше ничего подобного не видел. У нас есть друзья, которые занимаются рыбалкой, и граждане, которые гуляют по морю и берегу. Встреча с такими вещами нас огорчает и пугает. Перед ним было что-то вроде дымохода, но мы не знаем, есть ли внутри бомба или нет", - сказал Чобан.Издание не уточняет, какой стране принадлежит найденный БПЛА.Согласно публикациям турецких СМИ, в августе на побережье Чёрного моря было зафиксировано несколько случаев обнаружения обломков беспилотников. Несколько случаев нахождения обломков беспилотников, их крушения и уничтожения зафиксировали также власти Румынии. В отличие от турецких властей, румынские поспешили обвинить в этих инцидентах Россию.Накануне стало известно, что Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном мореВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, стамбул, черное море, турция, россия, происшествия, дроны, беспилотники, бпла сегодня