В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов Украины - 21.08.2026 Украина.ру
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В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов Украины
В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов Украины - 21.08.2026 Украина.ру
В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов Украины
Украинская борьба с "Машей и медведем" достигла финальной точки: Владимир Зеленский подвёл детский мультик под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Поставив его в один ряд со Сбербанком, Союзом журналистов России и Владимиром Соловьёвым.
2026-08-21T14:18
2026-08-21T14:18
эксклюзив
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совбез
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владимир зеленский
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лондон
владимир соловьев
снбо
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20 августа Зеленский подписал четыре указа, которыми ввёл в действие решение СНБО относительно санкций против предприятий военно-промышленного комплекса России и… мультсериала "Маша и Медведь". Ограничения введены против создавшей сериал студии "Анимаккорд" и пятерых россиян, в числе которых — основатель и гендиректор студии, а также автор сценария, соавтор/сопродюсер и владелец прав на мультфильм. По мнению членов украинского Совбеза, "Маша и Медведь" распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что представляет угрозу национальной безопасности Украины. Можно только представить, насколько зашаталось кресло под Зеленским, если он решил укрепить его санкциями против мультяшных персонажей. Было время, когда он подписывал указы, запрещающие переговоры с Россией. А теперь скатился до запрета детской анимации.В то же время охоту за "Машей и Медведем" на Украине начали ещё десять лет назад. В 2017 году комиссия Госкино рассмотрела требование общественности запретить мультфильм из-за наличия нарративов российской пропаганды. Правда, тогда всё ограничилось бурными дискуссиями, но до запрета машиной фуражки с красной звездой дело не дошло. А уже в 2025 году Национальная полиция подтвердила, что детский сериал про Машу и Медведя имеет "связи с Россией" и потребовала ввести против них санкции. И это на фоне того, что в августе 2025-го канал с мультфильмом "Маша и Медведь" возглавил рейтинг самых популярных среди украинцев детских каналов в YouTube. А вот украинское мульттворчество про "Мавку" или "детектива Дупку" украинским детям почему-то не зашло. Пришлось срочно разбираться с русским медведем и его маленькой шаловливой подружкой.Несложно заметить, что первоначально запретить российский мультсериал потребовала Британия, а потом уже, по требованию "короны", подтянулись и верные вассалы — из Украины и Прибалтики. В июле группа британских политиков написала открытое письмо министру культуры страны, потребовав убрать сериал со стриминговых сервисов и пояснив, что он представляет собой пропаганду, причём "не очень тонкую". На популярный по всему миру анимационный проект о дружбе девочки и медведя за "очевидный пропагандистский контент" пожаловались представители разных партий парламента, включая лейбористов и консерваторов, а возглавил инициативную группу либерал-демократ Том Морган. Поводом для недовольства депутатов стала серия "Граница на замке". По сюжету, Маша охраняет огород Медведя и надевает фуражку с красной звездой. Кроме того, она напевает песню "Три танкиста", посвящённую битве на Халхин-Голе — пограничному сражению СССР и Монголии против Японии в 1939 году. Британские политики назвали головной убор Маши "кепкой советского пограничника", увидев в этих нарядах "нормализацию советской военной иконографии для глобальной аудитории маленьких детей". При этом никто не возмущается, когда в западных мультфильмах и анимационных сериалах поднимаются темы гендерного разнообразия, смены пола или отхода от традиционных ролей "мальчик-девочка". А вот фуражка со звездой, конечно, — опасна для британских малышей. Cвоё веское слово сказала и Эстония. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна называл мультсериал "частью кремлёвской мягкой силы, внедряющей прокремлёвские, милитаристские образы в развлекательный детский контент, нормализуя при этом российскую агрессию и имперские амбиции". Формальной причиной для запрета стала информация о продлении Netflix прав на сериал и приобретении новых сезонов.В общем, вызверились на Медведя по приказу Лондона. А чего же на самом деле испугались британские кураторы Киева и Таллина? Явно же не песни о трёх танкистах. Скорее всего, разжигателей ненависти ко всему русскому взволновало очеловечивание россиян через доброго медведя и дружелюбную девочку, спасающую игрушки и любящую лесных друзей. Вот политики Великобритании и ополчились на мультфильм, который формирует положительный образ россиян в мире, тогда как Лондон изо всех сил упражняется в русофобии, на всех углах кричит о российской угрозе и призывает воевать с Россией до победного конца. Вот вам и ответ на вопрос, почему обычный детский мультфильм вообще оказался в центре политической борьбы. Современная информационная война давно вышла за пределы новостей и политической рекламы. Борьба идёт не только за то, что люди думают (а на Украине уже наказывают за мыслепреступление), но и за то, какие культурные образы они считают привлекательными. Это и есть логика "мягкой силы": влияние на умы достигается не приказом, а привлекательностью культуры. В случае "Маши и Медведя" колоссальный масштаб аудитории делает ситуацию ещё более чувствительной для политиков. Мультик с удовольствием смотрят в 130 странах мира, а общее количество просмотров на YouTube превысило 100 миллиардов. Проект переведен на 25 языков и входит в топ-5 самых востребованных детских шоу на планете. "Маше и Медведю" нечего противопоставить ни Украине с её "детективом Дупкой", ни Прибалтике с её собачкой Лотте. Конкурировать с Медведем и девочкой они явно не в состоянии. Вот и приходится навязывать запреты и силой требовать ограничений показа мультсериала "о хороших русских". Всё это, конечно, выглядит смешно: спор идёт не о содержании мультфильма, а о попытке формировать культурную среду в "независимых" странах, находящихся под лондонской крышей. А то ведь насмотрятся сателлиты мультфильмов о дружбе, да и пойдут восстанавливать отношения с Россией. Украинский политолог Константин Бондаренко уже обозначил солидарность подсанкционного Медведя с узниками украинского концлагеря: "То самое чувство, когда ощущаешь себя в одной компании с мультяшными персонажами. Ну, здравствуй, Медведь! Тебе сколько впаяли? Десять лет? И мне тоже… Будем держаться вместе!".После такой реакции британские кураторы вынуждены будут не просто давить на болевые точки национальной "гидности" (достоинства) у прибалтов и украинцев, а прыгать на их больных мозолях. Прибалтийские "тигры", например, очень не любят советскую символику, а на Украине националистов трясёт от русского языка. Причём Киев не просто критикует русский мультфильм, а вводит санкции Совбеза.Правда, при таком подходе есть риск выплеснуть с водой и ребенка: можно любую сказку, былину или детский фильм превратить в угрозу безопасности и с ними бороться. Так что местным русофобам подброшен жирный повод для очередного витка гражданского противостояния. По Украине давно бродят блогерши с Западной Украины, призывающие избивать детей на детских площадках за русский язык. А теперь будут бить ещё и за русскую сказку в руках.В общем, Украина из страны, которая "защищала всю Европу и НАТО" от России, превращается в страну, обороняющуюся от сказочных Медведей и Чебурашек. А если государство всерьёз говорит об угрозе, исходящей от мультяшных персонажей, это мощный сигнал нервозности и неадекватности самой системы. И, конечно, о проигрыше в информационно-культурной войне.Чебурашки всех стран – чебурахайтесь! 60 лет любимому мультперсонажу
https://ukraina.ru/20260821/voyna-s-multikami-na-fone-pustogo-byudzheta-zakharova-vysmeyala-sanktsii-kieva-protiv-mashi-i-medvedya-1082680300.html
https://ukraina.ru/20260814/problema-ne-v-promyvanii-mozgov-malysham-ekspert-o-zhelanii-zapretit-mashu-i-medvedya-v-britanii--1082476315.html
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Елена Кирюшкина
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5
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, youtube, совбез, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, лондон, владимир соловьев, снбо
Эксклюзив, Youtube, Совбез, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Лондон, Владимир Соловьев, СНБО

В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов Украины

14:18 21.08.2026
 
© Фото : imdb.com
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото : imdb.com
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Елена Кирюшкина
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Украинская борьба с "Машей и медведем" достигла финальной точки: Владимир Зеленский подвёл детский мультик под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Поставив его в один ряд со Сбербанком, Союзом журналистов России и Владимиром Соловьёвым.
20 августа Зеленский подписал четыре указа, которыми ввёл в действие решение СНБО относительно санкций против предприятий военно-промышленного комплекса России и… мультсериала "Маша и Медведь". Ограничения введены против создавшей сериал студии "Анимаккорд" и пятерых россиян, в числе которых — основатель и гендиректор студии, а также автор сценария, соавтор/сопродюсер и владелец прав на мультфильм.
По мнению членов украинского Совбеза, "Маша и Медведь" распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Можно только представить, насколько зашаталось кресло под Зеленским, если он решил укрепить его санкциями против мультяшных персонажей. Было время, когда он подписывал указы, запрещающие переговоры с Россией. А теперь скатился до запрета детской анимации.
В то же время охоту за "Машей и Медведем" на Украине начали ещё десять лет назад. В 2017 году комиссия Госкино рассмотрела требование общественности запретить мультфильм из-за наличия нарративов российской пропаганды. Правда, тогда всё ограничилось бурными дискуссиями, но до запрета машиной фуражки с красной звездой дело не дошло.
А уже в 2025 году Национальная полиция подтвердила, что детский сериал про Машу и Медведя имеет "связи с Россией" и потребовала ввести против них санкции. И это на фоне того, что в августе 2025-го канал с мультфильмом "Маша и Медведь" возглавил рейтинг самых популярных среди украинцев детских каналов в YouTube.
А вот украинское мульттворчество про "Мавку" или "детектива Дупку" украинским детям почему-то не зашло. Пришлось срочно разбираться с русским медведем и его маленькой шаловливой подружкой.
Интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
10:59
Война с мультиками на фоне пустого бюджета: Захарова высмеяла санкции Киева против "Маши и Медведя"Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова с иронией прокомментировала решение Владимира Зеленского объявить войну детской анимации, передают 21 августа российские информагентства
Несложно заметить, что первоначально запретить российский мультсериал потребовала Британия, а потом уже, по требованию "короны", подтянулись и верные вассалы — из Украины и Прибалтики.
В июле группа британских политиков написала открытое письмо министру культуры страны, потребовав убрать сериал со стриминговых сервисов и пояснив, что он представляет собой пропаганду, причём "не очень тонкую". На популярный по всему миру анимационный проект о дружбе девочки и медведя за "очевидный пропагандистский контент" пожаловались представители разных партий парламента, включая лейбористов и консерваторов, а возглавил инициативную группу либерал-демократ Том Морган. П
оводом для недовольства депутатов стала серия "Граница на замке". По сюжету, Маша охраняет огород Медведя и надевает фуражку с красной звездой. Кроме того, она напевает песню "Три танкиста", посвящённую битве на Халхин-Голе — пограничному сражению СССР и Монголии против Японии в 1939 году.
Британские политики назвали головной убор Маши "кепкой советского пограничника", увидев в этих нарядах "нормализацию советской военной иконографии для глобальной аудитории маленьких детей". При этом никто не возмущается, когда в западных мультфильмах и анимационных сериалах поднимаются темы гендерного разнообразия, смены пола или отхода от традиционных ролей "мальчик-девочка".
А вот фуражка со звездой, конечно, — опасна для британских малышей.
Маша и медведь - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
14 августа, 08:21
"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя" Ряд британских политиков пытается запретить российский мультфильм "Маша и Медведь", поскольку он "очеловечивает" граждан России, заявил британский историк, эксперт по культуре РФ Джеймс Пирс. Об этом утром 14 августа пишут российские СМИ
Cвоё веское слово сказала и Эстония. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна называл мультсериал "частью кремлёвской мягкой силы, внедряющей прокремлёвские, милитаристские образы в развлекательный детский контент, нормализуя при этом российскую агрессию и имперские амбиции". Формальной причиной для запрета стала информация о продлении Netflix прав на сериал и приобретении новых сезонов.
В общем, вызверились на Медведя по приказу Лондона. А чего же на самом деле испугались британские кураторы Киева и Таллина? Явно же не песни о трёх танкистах. Скорее всего, разжигателей ненависти ко всему русскому взволновало очеловечивание россиян через доброго медведя и дружелюбную девочку, спасающую игрушки и любящую лесных друзей.
Вот политики Великобритании и ополчились на мультфильм, который формирует положительный образ россиян в мире, тогда как Лондон изо всех сил упражняется в русофобии, на всех углах кричит о российской угрозе и призывает воевать с Россией до победного конца. Вот вам и ответ на вопрос, почему обычный детский мультфильм вообще оказался в центре политической борьбы.
Современная информационная война давно вышла за пределы новостей и политической рекламы. Борьба идёт не только за то, что люди думают (а на Украине уже наказывают за мыслепреступление), но и за то, какие культурные образы они считают привлекательными. Это и есть логика "мягкой силы": влияние на умы достигается не приказом, а привлекательностью культуры.
В случае "Маши и Медведя" колоссальный масштаб аудитории делает ситуацию ещё более чувствительной для политиков. Мультик с удовольствием смотрят в 130 странах мира, а общее количество просмотров на YouTube превысило 100 миллиардов. Проект переведен на 25 языков и входит в топ-5 самых востребованных детских шоу на планете.
"Маше и Медведю" нечего противопоставить ни Украине с её "детективом Дупкой", ни Прибалтике с её собачкой Лотте. Конкурировать с Медведем и девочкой они явно не в состоянии. Вот и приходится навязывать запреты и силой требовать ограничений показа мультсериала "о хороших русских".
Всё это, конечно, выглядит смешно: спор идёт не о содержании мультфильма, а о попытке формировать культурную среду в "независимых" странах, находящихся под лондонской крышей. А то ведь насмотрятся сателлиты мультфильмов о дружбе, да и пойдут восстанавливать отношения с Россией.
Украинский политолог Константин Бондаренко уже обозначил солидарность подсанкционного Медведя с узниками украинского концлагеря: "То самое чувство, когда ощущаешь себя в одной компании с мультяшными персонажами. Ну, здравствуй, Медведь! Тебе сколько впаяли? Десять лет? И мне тоже… Будем держаться вместе!".
После такой реакции британские кураторы вынуждены будут не просто давить на болевые точки национальной "гидности" (достоинства) у прибалтов и украинцев, а прыгать на их больных мозолях. Прибалтийские "тигры", например, очень не любят советскую символику, а на Украине националистов трясёт от русского языка. Причём Киев не просто критикует русский мультфильм, а вводит санкции Совбеза.
Правда, при таком подходе есть риск выплеснуть с водой и ребенка: можно любую сказку, былину или детский фильм превратить в угрозу безопасности и с ними бороться. Так что местным русофобам подброшен жирный повод для очередного витка гражданского противостояния. По Украине давно бродят блогерши с Западной Украины, призывающие избивать детей на детских площадках за русский язык. А теперь будут бить ещё и за русскую сказку в руках.
В общем, Украина из страны, которая "защищала всю Европу и НАТО" от России, превращается в страну, обороняющуюся от сказочных Медведей и Чебурашек. А если государство всерьёз говорит об угрозе, исходящей от мультяшных персонажей, это мощный сигнал нервозности и неадекватности самой системы. И, конечно, о проигрыше в информационно-культурной войне.
Чебурашки всех стран – чебурахайтесь! 60 лет любимому мультперсонажу
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