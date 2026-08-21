https://ukraina.ru/20260821/reuters-fdorov-edet-v-ssha-za-dengami-na-oboronnye-proekty-a-ne-za-podderzhkoy-vyborov-1082690357.html

Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов

Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов - 21.08.2026 Украина.ру

Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров действительно отправится в США, но не ради политической поддержки, а для привлечения финансирования в проекты новых оборонных технологий. Об этом 21 августа сообщил Reuters со ссылкой на источник, близкий к экс-министру

2026-08-21T14:28

2026-08-21T14:28

2026-08-21T14:28

новости

сша

украина

александр федоров

илон маск

владимир зеленский

the guardian

минобороны

reuters

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По словам собеседника агентства, Фёдоров не планирует встречаться с американскими политиками или чиновниками. Встреча с Илоном Маском также не запланирована, хотя стороны продолжают обсуждать возможности Starlink.Одним из проектов, которые хочет запустить экс-глава Минобороны, является создание инвестиционного фонда. После ухода с поста он ищет новые возможности.Издание The Guardian также писало, что Фёдоров хочет заручиться поддержкой США в проведении выборов на Украине до окончания военного положения. Сам экс-министр заявлял о кризисе управления в стране и необходимости выборов. Ранее в новостях – Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, украина, александр федоров, илон маск, владимир зеленский, the guardian, минобороны, reuters