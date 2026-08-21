Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов - 21.08.2026 Украина.ру
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Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов
Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов - 21.08.2026 Украина.ру
Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров действительно отправится в США, но не ради политической поддержки, а для привлечения финансирования в проекты новых оборонных технологий. Об этом 21 августа сообщил Reuters со ссылкой на источник, близкий к экс-министру
2026-08-21T14:28
2026-08-21T14:28
новости
сша
украина
александр федоров
илон маск
владимир зеленский
the guardian
минобороны
reuters
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По словам собеседника агентства, Фёдоров не планирует встречаться с американскими политиками или чиновниками. Встреча с Илоном Маском также не запланирована, хотя стороны продолжают обсуждать возможности Starlink.Одним из проектов, которые хочет запустить экс-глава Минобороны, является создание инвестиционного фонда. После ухода с поста он ищет новые возможности.Издание The Guardian также писало, что Фёдоров хочет заручиться поддержкой США в проведении выборов на Украине до окончания военного положения. Сам экс-министр заявлял о кризисе управления в стране и необходимости выборов. Ранее в новостях – Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, александр федоров, илон маск, владимир зеленский, the guardian, минобороны, reuters
Новости, США, Украина, Александр Федоров, Илон Маск, Владимир Зеленский, The Guardian, Минобороны, Reuters

Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов

14:28 21.08.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров действительно отправится в США, но не ради политической поддержки, а для привлечения финансирования в проекты новых оборонных технологий. Об этом 21 августа сообщил Reuters со ссылкой на источник, близкий к экс-министру
По словам собеседника агентства, Фёдоров не планирует встречаться с американскими политиками или чиновниками. Встреча с Илоном Маском также не запланирована, хотя стороны продолжают обсуждать возможности Starlink.
Одним из проектов, которые хочет запустить экс-глава Минобороны, является создание инвестиционного фонда. После ухода с поста он ищет новые возможности.
Издание The Guardian также писало, что Фёдоров хочет заручиться поддержкой США в проведении выборов на Украине до окончания военного положения. Сам экс-министр заявлял о кризисе управления в стране и необходимости выборов.
Ранее в новостях – Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским
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