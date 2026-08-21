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Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море

Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море - 21.08.2026 Украина.ру

Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море

Атаке беспилотников в Черном море подверглось судно VOLGO-BALT 226. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на портал морской информации Maritime Voice

2026-08-21T13:58

2026-08-21T13:58

2026-08-21T13:58

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В публикации портала сказано, что "эксплуатируемое турецкой компанией судно VOLGO-BALT 226 подверглось атаке беспилотников в Черном море". При этом "мостик и жилые помещения судна получили серьезные повреждения".На борту находятся 10 граждан Азербайджана и один гражданин Грузии. По информации портала, никто из них не пострадал, а судно с повреждениями продолжило следовать к порту Трабзон.Накануне, 20 августа издание "Спутник" сообщило, что атаке беспилотника в Чёрном море подвергся сухогруз Volgo Balt 226 под флагом Коморских Островов и принадлежащий компании Azov Shipping. В публикации приводились сведения, которые сообщил председатель Общественного союза "Поддержка азербайджанских моряков" Ильхам Насиров.Также накануне исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что истребитель F-16 ВВС страны уничтожил морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения Neptun Deep в Черном море. Береговая охрана зафиксировала дрон в нескольких сотнях метров от места бурения.Евросоюз и Британия являются крупнейшими поставщиками беспилотников для ВСУ - в том числе морских. Особое внимание испытанию морских БЭК в боевых условиях на Украине уделяет Германия - европейский лидер военной помощи коррумпированному киевскому режиму, военнослужащие которого проходят по криминальному расследованию терактов на "Северных потоках".Новости на эту тему: "Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"Накануне в новостях: ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном мореВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, черное море, румыния, азербайджан, украина.ру, беспилотники, турция, атака бпла, украина, вооруженные силы украины, северный поток, всу, фрг