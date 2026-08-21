Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море - 21.08.2026 Украина.ру
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Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море
Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море - 21.08.2026 Украина.ру
Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море
Атаке беспилотников в Черном море подверглось судно VOLGO-BALT 226. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на портал морской информации Maritime Voice
2026-08-21T13:58
2026-08-21T13:58
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украина
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В публикации портала сказано, что "эксплуатируемое турецкой компанией судно VOLGO-BALT 226 подверглось атаке беспилотников в Черном море". При этом "мостик и жилые помещения судна получили серьезные повреждения".На борту находятся 10 граждан Азербайджана и один гражданин Грузии. По информации портала, никто из них не пострадал, а судно с повреждениями продолжило следовать к порту Трабзон.Накануне, 20 августа издание "Спутник" сообщило, что атаке беспилотника в Чёрном море подвергся сухогруз Volgo Balt 226 под флагом Коморских Островов и принадлежащий компании Azov Shipping. В публикации приводились сведения, которые сообщил председатель Общественного союза "Поддержка азербайджанских моряков" Ильхам Насиров.Также накануне исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что истребитель F-16 ВВС страны уничтожил морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения Neptun Deep в Черном море. Береговая охрана зафиксировала дрон в нескольких сотнях метров от места бурения.Евросоюз и Британия являются крупнейшими поставщиками беспилотников для ВСУ - в том числе морских. Особое внимание испытанию морских БЭК в боевых условиях на Украине уделяет Германия - европейский лидер военной помощи коррумпированному киевскому режиму, военнослужащие которого проходят по криминальному расследованию терактов на "Северных потоках".Новости на эту тему: "Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"Накануне в новостях: ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном мореВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, румыния, азербайджан, украина.ру, беспилотники, турция, атака бпла, украина, вооруженные силы украины, северный поток, всу, фрг
Новости, Черное море, Румыния, Азербайджан, Украина.ру, беспилотники, Турция, атака БПЛА, Украина, Вооруженные силы Украины, Северный поток, ВСУ, ФРГ

Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море

13:58 21.08.2026
 
© Фото : соцсетыПожар на судне с военным грузом для ВСУ в Черном море
Пожар на судне с военным грузом для ВСУ в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото : соцсеты
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Атаке беспилотников в Черном море подверглось судно VOLGO-BALT 226. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на портал морской информации Maritime Voice
В публикации портала сказано, что "эксплуатируемое турецкой компанией судно VOLGO-BALT 226 подверглось атаке беспилотников в Черном море". При этом "мостик и жилые помещения судна получили серьезные повреждения".
На борту находятся 10 граждан Азербайджана и один гражданин Грузии. По информации портала, никто из них не пострадал, а судно с повреждениями продолжило следовать к порту Трабзон.
Накануне, 20 августа издание "Спутник" сообщило, что атаке беспилотника в Чёрном море подвергся сухогруз Volgo Balt 226 под флагом Коморских Островов и принадлежащий компании Azov Shipping. В публикации приводились сведения, которые сообщил председатель Общественного союза "Поддержка азербайджанских моряков" Ильхам Насиров.
Также накануне исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что истребитель F-16 ВВС страны уничтожил морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения Neptun Deep в Черном море. Береговая охрана зафиксировала дрон в нескольких сотнях метров от места бурения.
Евросоюз и Британия являются крупнейшими поставщиками беспилотников для ВСУ - в том числе морских. Особое внимание испытанию морских БЭК в боевых условиях на Украине уделяет Германия - европейский лидер военной помощи коррумпированному киевскому режиму, военнослужащие которого проходят по криминальному расследованию терактов на "Северных потоках".
Новости на эту тему: "Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"
Накануне в новостях: ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море
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