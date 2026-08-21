Душили ребёнка, поставили женщину на колени. От террора ТЦК пострадал даже режиссёр мультфильмов - 21.08.2026 Украина.ру
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Душили ребёнка, поставили женщину на колени. От террора ТЦК пострадал даже режиссёр мультфильмов
Душили ребёнка, поставили женщину на колени. От террора ТЦК пострадал даже режиссёр мультфильмов - 21.08.2026 Украина.ру
Душили ребёнка, поставили женщину на колени. От террора ТЦК пострадал даже режиссёр мультфильмов
Украинские власти продолжают войну против собственного народа – руками полицейских и представителей ТЦК. Уровень беспредела со стороны этих организованных бандформирований приобретает всё более чудовищные формы
2026-08-21T06:03
2026-08-21T06:03
эксклюзив
украина
одесса
житомирская область
михаил федоров
александр качура
тцк
слуга народа
верховная рада
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В Житомирской области людоловы схватили тяжело больного мужчину весом около 200 килограммов. Он страдал от сахарного диабета и психического заболевания, с трудом осознавал, что происходит вокруг. Местная военно-врачебная комиссия мгновенно признала хронического инвалида годным к службе, а вскоре он скончался прямо в отделении ТЦК – скорее всего, от побоев.В Днепре людоловы схватили единственного опекуна несовершеннолетней девочки. Она сразу привезла в военкомат документы, которые подтверждали его действующую бронь. Но тэцэкашники прекрасно знали, что жертва была схвачена незаконно, поэтому мужчину сразу же отправили на военный полигон, а по другим сведениям – прямиком на передовую, даже не потрудившись имитировать военное обучение.В Кропивницком опубликовали видеозапись из местного такси. Полицейский и боевик ТЦК силой вытащили таксиста из автомобиля, содрав с него одежду. Находившаяся в салоне пассажирка снимала происходящее на телефон. Украинские полицейские забрали у неё мобильный и угрожали женщине физической расправой:"Да пошла ты, ***. Наснимала видео, тварь?",– сказали ей эти стражи закона, которые не понесли за свои действия ни малейшего наказания.В Каменском, бывшем Днепродзержинске, сняли ещё одно тяжелое видео, которое широко разошлось по социальным сетям. Молодая женщина стала на колени перед людоловами в форме, упрашивая их отпустить схваченного на улице мужа. Но представители ТЦК ответили ей на это издевательскими жестами, а потом увезли с собой на машине похищенного мужчину.Народная ненависть к боевикам Зеленского по-настоящему зашкаливает. Но любая публичная критика в адрес этих украинских военкомов влечёт за собой немедленную расправу.Певица Ольга Полякова, которая сравнила современную Украину с концлагерем, униженно извинилась за свои слова после обрушившейся на нее коллективной травли. А сегодня ночью она попала на трассе в странную аварию, после чего её ударили находившиеся на месте событий мужчины.Известный мультипликатор Михаил Дунаковский снял несколько мультиков про действия полицейских и сотрудников ТЦК, которые набрали в украинской блогосфере миллионы просмотров. Герои этих мультфильмов – "весёлые друзья" и "добряки-весельчаки" – похищают на улицах людей, а потом со слезами жалуются, что такая работа вредит их психическому здоровью. В отместку Дунаковского насильно мобилизовали. Причём в украинских пабликах обоснованно опасаются, что режиссёр может стать жертвой спланированной расправы.Жители Украины пытаются сопротивляться бандитам, почувствовавшим полную вседозволенностью. В Виннице неравнодушные люди отбили мужчину с помощью метлы и лопаты, прогнав прочь несколько людоловов. Похожий случай произошел в городе Мерефа. В соседнем Харькове сотрудник ТЦК ударил по лицу схваченного на улице человека, но получил от него силовой отпор. Мужчина смог вырваться и сбежал – под одобрительные возгласы наблюдавших за происходящим прохожих.Наиболее резонансная история случилась в Одессе. Местные мальчишки закидали камнями машину тэцэкашников, которые охотились на людей прямо среди жилых кварталов. Один из бандитов Зеленского схватил тринадцатилетнего подростка за горло и начал его душить, совершенно не скрываясь снимавших эту сцену детей – как будто хотел убить ребенка прямо на месте.Местные власти отреагировали на видео формальными мерами: заявили, что несколько сотрудников одесского ТЦК Одессы задержаны и получили подозрения в незаконном лишении свободы и пытках граждан. Но вскоре появилось видео, на котором душитель иронично приносил подростку свои извинения. Из чего стало понятно, что преступник не понёс за свои действия никакого наказания и по-прежнему находится на свободе.Работа людоловом стала на Украине прибыльным бизнесом, что признают сегодня даже официальные представители местной власти. Александр Качура, народный депутат из франции "Слуга народа", сообщил, что на работу в ТЦК можно устроиться только за крупную взятку.По данным соратника Зеленского, должность руководителя районного ТЦК стоит сейчас 50 тысяч долларов, а главы областного ТЦК оценивается в 150 тысяч. При этом Качура сообщил, что тэцэкашники требуют с каждой задержанной жертвы выкуп на сумму 10-15 тысяч долларов наличными. Если у человека нет денег, его быстро отправляют на фронт, не обращая внимания на такие мелочи, как бронь или инвалидность."Эти люди – если их можно так назвать – разве они идут на эти должности, чтобы улучшить обороноспособность страны?" – сказал об обнаглевших тэцэкашных бандитах украинский депутат, проявивший в этой ситуации внезапную откровенность.Украинским политикам плевать на эту человеческую трагедию. Заместитель министра обороны Украины Любовь Галан заявила в Верховной Раде, что её ведомство не занимается реформированием системы мобилизации. Потому что происходящая сейчас заготовка пушечного мяса полностью устраивает обитателей правительственных кабинетов н Банковой и Грушевского.Сторонники бывшего министра обороны Михаила Фёдорова, которые митингуют с картонными плакатами, требуя вернуть своего кумира на должность, не поднимают на митингах тему могилизации. Находясь на посту министра, Федоров не пытался остановить тотальный беспредел ТЦК. А после недавнего увольнения с должности он мгновенно получил бронь в грантоедском фонде "Восточная Европа", который спонсируется американскими НКО.Напряжение в украинском обществе нарастает, о чём с тревогой рассуждают в ходе "телемарафона" провластные журналисты. Власти пытаются задавить народное недовольство путём террора, затыкая рот всем, кто говорит об их преступлениях. Но однажды оно прорвётся наружу народным бунтом.
https://ukraina.ru/20260819/sladkaya-lovushka-plennyy-rasskazal-kak-byl-poyman-sotrudnikami-ttsk-1082609988.html
https://ukraina.ru/20260808/mobilizuyut-s-insultom-i-pryamo-s-pozhara-ombudsmen-ukrainy--protiv-lyudolovov-iz-ttsk-1082293781.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, одесса, житомирская область, михаил федоров, александр качура, тцк, слуга народа, верховная рада
Эксклюзив, Украина, Одесса, Житомирская область, Михаил Федоров, Александр Качура, ТЦК, Слуга народа, Верховная Рада

Душили ребёнка, поставили женщину на колени. От террора ТЦК пострадал даже режиссёр мультфильмов

06:03 21.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото : соцсети
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Сергей Котвицкий
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Украинские власти продолжают войну против собственного народа – руками полицейских и представителей ТЦК. Уровень беспредела со стороны этих организованных бандформирований приобретает всё более чудовищные формы
В Житомирской области людоловы схватили тяжело больного мужчину весом около 200 килограммов. Он страдал от сахарного диабета и психического заболевания, с трудом осознавал, что происходит вокруг. Местная военно-врачебная комиссия мгновенно признала хронического инвалида годным к службе, а вскоре он скончался прямо в отделении ТЦК – скорее всего, от побоев.
В Днепре людоловы схватили единственного опекуна несовершеннолетней девочки. Она сразу привезла в военкомат документы, которые подтверждали его действующую бронь. Но тэцэкашники прекрасно знали, что жертва была схвачена незаконно, поэтому мужчину сразу же отправили на военный полигон, а по другим сведениям – прямиком на передовую, даже не потрудившись имитировать военное обучение.
В Кропивницком опубликовали видеозапись из местного такси. Полицейский и боевик ТЦК силой вытащили таксиста из автомобиля, содрав с него одежду. Находившаяся в салоне пассажирка снимала происходящее на телефон. Украинские полицейские забрали у неё мобильный и угрожали женщине физической расправой:
"Да пошла ты, ***. Наснимала видео, тварь?",– сказали ей эти стражи закона, которые не понесли за свои действия ни малейшего наказания.
В Каменском, бывшем Днепродзержинске, сняли ещё одно тяжелое видео, которое широко разошлось по социальным сетям. Молодая женщина стала на колени перед людоловами в форме, упрашивая их отпустить схваченного на улице мужа. Но представители ТЦК ответили ей на это издевательскими жестами, а потом увезли с собой на машине похищенного мужчину.
Народная ненависть к боевикам Зеленского по-настоящему зашкаливает. Но любая публичная критика в адрес этих украинских военкомов влечёт за собой немедленную расправу.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
19 августа, 04:27
"Сладкая ловушка": пленный рассказал, как был пойман сотрудниками ТЦКУкраинский военнопленный рассказал, что сотрудники ТЦК используют "службы" вызова девушек лёгкого поведения для принудительной мобилизации. Об этом в ночь на 19 августа пишет РИА Новости
Певица Ольга Полякова, которая сравнила современную Украину с концлагерем, униженно извинилась за свои слова после обрушившейся на нее коллективной травли. А сегодня ночью она попала на трассе в странную аварию, после чего её ударили находившиеся на месте событий мужчины.
Известный мультипликатор Михаил Дунаковский снял несколько мультиков про действия полицейских и сотрудников ТЦК, которые набрали в украинской блогосфере миллионы просмотров. Герои этих мультфильмов – "весёлые друзья" и "добряки-весельчаки" – похищают на улицах людей, а потом со слезами жалуются, что такая работа вредит их психическому здоровью. В отместку Дунаковского насильно мобилизовали. Причём в украинских пабликах обоснованно опасаются, что режиссёр может стать жертвой спланированной расправы.
Жители Украины пытаются сопротивляться бандитам, почувствовавшим полную вседозволенностью. В Виннице неравнодушные люди отбили мужчину с помощью метлы и лопаты, прогнав прочь несколько людоловов. Похожий случай произошел в городе Мерефа. В соседнем Харькове сотрудник ТЦК ударил по лицу схваченного на улице человека, но получил от него силовой отпор. Мужчина смог вырваться и сбежал – под одобрительные возгласы наблюдавших за происходящим прохожих.
Наиболее резонансная история случилась в Одессе. Местные мальчишки закидали камнями машину тэцэкашников, которые охотились на людей прямо среди жилых кварталов. Один из бандитов Зеленского схватил тринадцатилетнего подростка за горло и начал его душить, совершенно не скрываясь снимавших эту сцену детей – как будто хотел убить ребенка прямо на месте.
Местные власти отреагировали на видео формальными мерами: заявили, что несколько сотрудников одесского ТЦК Одессы задержаны и получили подозрения в незаконном лишении свободы и пытках граждан. Но вскоре появилось видео, на котором душитель иронично приносил подростку свои извинения. Из чего стало понятно, что преступник не понёс за свои действия никакого наказания и по-прежнему находится на свободе.
Работа людоловом стала на Украине прибыльным бизнесом, что признают сегодня даже официальные представители местной власти. Александр Качура, народный депутат из франции "Слуга народа", сообщил, что на работу в ТЦК можно устроиться только за крупную взятку.
Дмитрий Лубинец - РИА Новости, 1920, 08.08.2026
8 августа, 05:04
Мобилизуют с инсультом и прямо с пожара. Омбудсмен Украины – против людоловов из ТЦКУкраинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в среду, 5 августа, в эфире единого телемарафона раскритиковал действия сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП/ТЦК – аналог российских военкоматов).
По данным соратника Зеленского, должность руководителя районного ТЦК стоит сейчас 50 тысяч долларов, а главы областного ТЦК оценивается в 150 тысяч. При этом Качура сообщил, что тэцэкашники требуют с каждой задержанной жертвы выкуп на сумму 10-15 тысяч долларов наличными. Если у человека нет денег, его быстро отправляют на фронт, не обращая внимания на такие мелочи, как бронь или инвалидность.
"Эти люди – если их можно так назвать – разве они идут на эти должности, чтобы улучшить обороноспособность страны?" – сказал об обнаглевших тэцэкашных бандитах украинский депутат, проявивший в этой ситуации внезапную откровенность.
Украинским политикам плевать на эту человеческую трагедию. Заместитель министра обороны Украины Любовь Галан заявила в Верховной Раде, что её ведомство не занимается реформированием системы мобилизации. Потому что происходящая сейчас заготовка пушечного мяса полностью устраивает обитателей правительственных кабинетов н Банковой и Грушевского.
Сторонники бывшего министра обороны Михаила Фёдорова, которые митингуют с картонными плакатами, требуя вернуть своего кумира на должность, не поднимают на митингах тему могилизации. Находясь на посту министра, Федоров не пытался остановить тотальный беспредел ТЦК. А после недавнего увольнения с должности он мгновенно получил бронь в грантоедском фонде "Восточная Европа", который спонсируется американскими НКО.
Напряжение в украинском обществе нарастает, о чём с тревогой рассуждают в ходе "телемарафона" провластные журналисты. Власти пытаются задавить народное недовольство путём террора, затыкая рот всем, кто говорит об их преступлениях. Но однажды оно прорвётся наружу народным бунтом.
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ЭксклюзивУкраинаОдессаЖитомирская областьМихаил ФедоровАлександр КачураТЦКСлуга народаВерховная Рада
 
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