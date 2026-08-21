Два BMW сбили отца с дочерью на красный свет: подробности жуткого ДТП во Львове - 21.08.2026 Украина.ру
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Два BMW сбили отца с дочерью на красный свет: подробности жуткого ДТП во Львове
Два BMW сбили отца с дочерью на красный свет: подробности жуткого ДТП во Львове - 21.08.2026 Украина.ру
Два BMW сбили отца с дочерью на красный свет: подробности жуткого ДТП во Львове
Во Львове 36-летний мужчина и его 8-летняя дочь пострадали в ДТП: на переходе их сбили сразу два автомобиля BMW. Об этом сообщила полиция области
2026-08-21T14:38
2026-08-21T14:38
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Авария произошла 20 августа около 19:50 на перекрёстке улиц Виговского и Кульчицкой. По предварительным данным, 22-летний водитель BMW сбил 8-летнюю девочку, после чего 21-летний водитель другого BMW наехал на ребёнка и её отца.Установлено, что в момент ДТП мужчина с дочерью переходили дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Оба водителя были трезвы — проверка на приборе "Драгер" это подтвердила. Эксперты устанавливают скорость движения автомобилей.Пострадавших госпитализировали. Полиция уже завела уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.Водителям может грозить от трёх до восьми лет тюрьмы.Ранее в новостях: Криминальный авторитет устроил ДТП в центре Киева: подробности происшествияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Два BMW сбили отца с дочерью на красный свет: подробности жуткого ДТП во Львове

14:38 21.08.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото
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Во Львове 36-летний мужчина и его 8-летняя дочь пострадали в ДТП: на переходе их сбили сразу два автомобиля BMW. Об этом сообщила полиция области
Авария произошла 20 августа около 19:50 на перекрёстке улиц Виговского и Кульчицкой. По предварительным данным, 22-летний водитель BMW сбил 8-летнюю девочку, после чего 21-летний водитель другого BMW наехал на ребёнка и её отца.
Установлено, что в момент ДТП мужчина с дочерью переходили дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Оба водителя были трезвы — проверка на приборе "Драгер" это подтвердила. Эксперты устанавливают скорость движения автомобилей.
Пострадавших госпитализировали. Полиция уже завела уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Водителям может грозить от трёх до восьми лет тюрьмы.
Ранее в новостях: Криминальный авторитет устроил ДТП в центре Киева: подробности происшествия
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