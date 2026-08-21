Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа - 21.08.2026 Украина.ру
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Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа
Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа - 21.08.2026 Украина.ру
Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа
Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь". ВС РФ уничтожают противника и технику. Варшава фактически выписала индульгенцию исполнителям диверсии на "Северных потоках"
2026-08-21T09:00
2026-08-21T09:04
россия
украина
владимир зеленский
сергей кислица
андрей марочко
вооруженные силы украины
офис президента
украина.ру
киев
хроники
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Пока на фронте идут тяжелые бои, Киев решил официально объявить войну детской анимации.Владимир Зеленский подписал сразу четыре указа, которыми ввел в действие очередные решения по санкциям. Под эти ограничения традиционно попали российские чиновники, предприятия военно-промышленного комплекса России и компании, входящие в подсанкционную группу "Русал". Всего в списках оказались 28 граждан России, 36 российских и одна китайская компания. Однако отдельным пунктом Киев решил ударить по создателям и дистрибьюторам популярного мультсериала "Маша и Медведь". Санкции ввели против самой студии "Анимаккорд", ее основателя, генерального директора, а также автора сценария, режиссера, продюсера и соавтора сериала. Вводимые Киевом меры включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, отмену официальных визитов, прекращение торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества. Кроме того, создателям мультфильма предписали блокировку соцсетей для просмотра на территории страны, полностью запретили трансляцию сериала и лишили их всех украинских государственных наград.Впрочем, пока Офис президента воюет с мультиками, реальное финансирование украинской армии трещит по швам. На пресс-конференции, посвященной вступлению в должность нового министра обороны Украины Евгения Хмары, Зеленский открыто признал огромный дефицит бюджета. Он назвал нехватку денег для ВСУ самым большим и сложным вызовом за все время, особенно в секторе обороны. По словам Зеленского, расходы на армию сильно выросли, и теперь у Киева есть всего четыре месяца, чтобы найти необходимые средства. На этом паническом фоне в окружении Зеленского начали говорить о диалоге. Заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью украинским СМИ прямо заявил, что прекращать дипломатическую работу было бы неправильно и опасно, а сам тотальный отказ от переговоров с Россией грозит для Украины тяжелыми последствиями.Провалы ВСУВ ночь на пятницу и утром взрывы гремели в Сумах, где продолжается атака БПЛА ВС РФ. Одновременно с этим удары наносятся по Измаилу и окрестностям — сообщается о большом количестве российских дронов, летящих к целям в Одесской области. Также дроны ВС РФ атаковали цели в районе Чугуева Харьковской области. Российские мониторинги сообщают, что ночью под ударами "Гераней" оказался пункт временной дислокации ВСУ в Лебяжьем Харьковской области, в результате чего возник пожар. Нанесены удары и по временно оккупированному Запорожью. Накануне поздним вечером прилет был зафиксирован в Дергачах Харьковской области — судя по искрам, возможно, поражена подстанция, написал телеграм-канал Украина.ру. Тем временем на фронтах ситуация развивается динамично сразу на нескольких ключевых участках.На Запорожском направлении основные бои сосредоточены у Орехова. Ситуация на Ореховском участке постепенно меняется в пользу российских подразделений.Одновременно активные действия продолжаются западнее Орехова. В районе Плавней, Степногорска и прилегающих территорий российские подразделения стремятся развивать наступление в направлении Приморского, Лукьяновского и Новояковлевки. Восточнее Орехова сохраняется давление на украинские позиции в лесополосах и укрепленных районах.При этом Орехов и его окрестности представляют собой крупный оборонительный узел, а снабжение передовых подразделений в условиях активного применения беспилотников остается сложной задачей для обеих сторон.ВС РФ развивают наступление на Добропольском направлении. Военный эксперт Андрей Марочко утверждает, что после установления контроля над Матяшево российские военнослужащие начали боевые действия за соседнее Новогришино, продолжая продвижение северо-восточнее Доброполья.Серьезные бои продолжаются на подступах к Славянско-Краматорской агломерации.Одним из сложных участков остается район Николаевки и Славянской ТЭС. Огромная промышленная территория станции с капитальными сооружениями, подземными коммуникациями и многочисленными техническими объектами потенциально представляет собой чрезвычайно сложную местность для ведения боев.Укрывательство взорвавших "СП"Генеральная прокуратура Германии на днях сообщила о задержании в Хорватии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к атакам на газопроводы "Северный поток". Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что задержанным является Владимир Журавлев, которого ранее уже задерживали и отпускали на территории Польши. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на хорватские СМИ, в четверг местный судья постановил взять разыскиваемого украинца под стражу. Подозреваемый уже допрошен прокурорами, которые настаивают на его аресте до принятия решения о выдаче в ФРГ. Адвокат задержанного намерен оспаривать этот вердикт, поэтому сроки процедуры экстрадиции пока остаются неясными.Одновременно с этим премьер-министр Польши Дональд Туск публично заявил, что Германия не должна преследовать в судебном порядке лиц, подозреваемых в подрыве "Северных потоков". Он напомнил, что Варшава всегда выступала против проекта "СП". На вопрос о том, нужно ли освободить причастных от уголовной ответственности, польский премьер подтвердил, что его позиция неизменна. Подрыв "Северных потоков" в сентябре 2022 года сразу попытались замять. Россию, как пострадавшую сторону, полностью отрезали от расследования. На все запросы Москвы о предоставлении данных западные страны отвечали молчанием, одновременно пытаясь продвинуть абсурдную версию о том, что Россия сама взорвала свои газопроводы.Когда скрывать улики стало невозможно и следствие вышло на конкретных граждан Украины, позиция Запада резко изменилась. Вместо реального наказания виновных началась кампания по их выгораживанию. Подробнее - в материале "Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, владимир зеленский, сергей кислица, андрей марочко, вооруженные силы украины, офис президента, украина.ру, киев, хроники, эксклюзив, взрыв, удары
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Кислица, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Украина.ру, Киев, Хроники, Эксклюзив, взрыв, удары

Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа

09:00 21.08.2026 (обновлено: 09:04 21.08.2026)
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
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Сергей Зуев
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Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь". ВС РФ уничтожают противника и технику. Варшава фактически выписала индульгенцию исполнителям диверсии на "Северных потоках"
Пока на фронте идут тяжелые бои, Киев решил официально объявить войну детской анимации.
Владимир Зеленский подписал сразу четыре указа, которыми ввел в действие очередные решения по санкциям. Под эти ограничения традиционно попали российские чиновники, предприятия военно-промышленного комплекса России и компании, входящие в подсанкционную группу "Русал". Всего в списках оказались 28 граждан России, 36 российских и одна китайская компания.
Однако отдельным пунктом Киев решил ударить по создателям и дистрибьюторам популярного мультсериала "Маша и Медведь".
Санкции ввели против самой студии "Анимаккорд", ее основателя, генерального директора, а также автора сценария, режиссера, продюсера и соавтора сериала.
Вводимые Киевом меры включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, отмену официальных визитов, прекращение торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества.
Кроме того, создателям мультфильма предписали блокировку соцсетей для просмотра на территории страны, полностью запретили трансляцию сериала и лишили их всех украинских государственных наград.
Впрочем, пока Офис президента воюет с мультиками, реальное финансирование украинской армии трещит по швам.
На пресс-конференции, посвященной вступлению в должность нового министра обороны Украины Евгения Хмары, Зеленский открыто признал огромный дефицит бюджета. Он назвал нехватку денег для ВСУ самым большим и сложным вызовом за все время, особенно в секторе обороны.
По словам Зеленского, расходы на армию сильно выросли, и теперь у Киева есть всего четыре месяца, чтобы найти необходимые средства.
На этом паническом фоне в окружении Зеленского начали говорить о диалоге. Заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью украинским СМИ прямо заявил, что прекращать дипломатическую работу было бы неправильно и опасно, а сам тотальный отказ от переговоров с Россией грозит для Украины тяжелыми последствиями.
Провалы ВСУ
В ночь на пятницу и утром взрывы гремели в Сумах, где продолжается атака БПЛА ВС РФ.
Одновременно с этим удары наносятся по Измаилу и окрестностям — сообщается о большом количестве российских дронов, летящих к целям в Одесской области.
Также дроны ВС РФ атаковали цели в районе Чугуева Харьковской области. Российские мониторинги сообщают, что ночью под ударами "Гераней" оказался пункт временной дислокации ВСУ в Лебяжьем Харьковской области, в результате чего возник пожар.
Нанесены удары и по временно оккупированному Запорожью.
Накануне поздним вечером прилет был зафиксирован в Дергачах Харьковской области — судя по искрам, возможно, поражена подстанция, написал телеграм-канал Украина.ру.
Тем временем на фронтах ситуация развивается динамично сразу на нескольких ключевых участках.
На Запорожском направлении основные бои сосредоточены у Орехова. Ситуация на Ореховском участке постепенно меняется в пользу российских подразделений.
Одновременно активные действия продолжаются западнее Орехова. В районе Плавней, Степногорска и прилегающих территорий российские подразделения стремятся развивать наступление в направлении Приморского, Лукьяновского и Новояковлевки. Восточнее Орехова сохраняется давление на украинские позиции в лесополосах и укрепленных районах.
При этом Орехов и его окрестности представляют собой крупный оборонительный узел, а снабжение передовых подразделений в условиях активного применения беспилотников остается сложной задачей для обеих сторон.
ВС РФ развивают наступление на Добропольском направлении. Военный эксперт Андрей Марочко утверждает, что после установления контроля над Матяшево российские военнослужащие начали боевые действия за соседнее Новогришино, продолжая продвижение северо-восточнее Доброполья.
Серьезные бои продолжаются на подступах к Славянско-Краматорской агломерации.
Одним из сложных участков остается район Николаевки и Славянской ТЭС. Огромная промышленная территория станции с капитальными сооружениями, подземными коммуникациями и многочисленными техническими объектами потенциально представляет собой чрезвычайно сложную местность для ведения боев.
Укрывательство взорвавших "СП"
Генеральная прокуратура Германии на днях сообщила о задержании в Хорватии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к атакам на газопроводы "Северный поток".
Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что задержанным является Владимир Журавлев, которого ранее уже задерживали и отпускали на территории Польши.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на хорватские СМИ, в четверг местный судья постановил взять разыскиваемого украинца под стражу.
Подозреваемый уже допрошен прокурорами, которые настаивают на его аресте до принятия решения о выдаче в ФРГ.
Адвокат задержанного намерен оспаривать этот вердикт, поэтому сроки процедуры экстрадиции пока остаются неясными.
Одновременно с этим премьер-министр Польши Дональд Туск публично заявил, что Германия не должна преследовать в судебном порядке лиц, подозреваемых в подрыве "Северных потоков".
Он напомнил, что Варшава всегда выступала против проекта "СП".
На вопрос о том, нужно ли освободить причастных от уголовной ответственности, польский премьер подтвердил, что его позиция неизменна.
"Я не изменю своего мнения по этому поводу, и я считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя", - сказал он, передает телеканал TVP World.
Подрыв "Северных потоков" в сентябре 2022 года сразу попытались замять. Россию, как пострадавшую сторону, полностью отрезали от расследования. На все запросы Москвы о предоставлении данных западные страны отвечали молчанием, одновременно пытаясь продвинуть абсурдную версию о том, что Россия сама взорвала свои газопроводы.
Когда скрывать улики стало невозможно и следствие вышло на конкретных граждан Украины, позиция Запада резко изменилась. Вместо реального наказания виновных началась кампания по их выгораживанию.
Подробнее - в материале "Последствия неизбежны": ближайший союзник готовит Киеву приговор по делу о "Северных потоках" на сайте Украина.ру.
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