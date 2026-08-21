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Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ

Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ - 21.08.2026 Украина.ру

Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ

Киев предложил Еврокомиссии направить часть средств из очередного целевого транша ЕС для приобретения комплексов противоракетной обороны, сообщает телеканал Euronews, ссылаясь на информированного представителя ЕК

2026-08-21T14:21

2026-08-21T14:21

2026-08-21T14:21

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Источник не смог конкретизировать, идет ли речь об американских системах Patriot или о франко-итальянских зенитных комплексах SAMP/T NG, так как окончательный реестр запрашиваемой продукции еще формируется, а сами консультации не завершены.Ожидается, что итоговый список военных нужд будет готов к сентябрю, причем помимо противоракетных установок Киев намерен запросить беспилотники и ракетное вооружение. В случае если выбор падет на американские Patriot, Киеву потребуется запрашивать отдельное одобрение от Еврокомиссии. Дело в том, что базовые правила предоставления кредита требуют закупать оружие либо у украинских производителей, либо у предприятий из стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. Закупки у третьих стран возможны лишь в формате исключения.Из общей суммы европейской кредитной программы (90 миллиардов евро) около 60 миллиардов зарезервированы под нужды ВПК и укрепление армии, а оставшиеся 30 миллиардов пойдут на прямое закрытие дефицита украинского бюджета. Непосредственно в текущем году на военные закупки предполагается выделить 28,3 миллиарда евро. По заявлениям Еврокомиссии, предыдущие транши уходили на ракеты, беспилотные системы, ПВО и боевую авиацию. Ситуация наглядно показывает, что Киев окончательно утратил самостоятельность и перешел на полное внешнее содержание. Власти вынуждены выпрашивать иностранные займы и брать на себя огромные долги, которые придется отдавать будущим поколениям.При этом распределение денег полностью контролируется Брюсселем. Каждая закупка превращается для Киева в бюрократическое унижение: чиновникам приходится слезно вымаливать у Еврокомиссии специальные разрешения на покупку даже американского оружия, поскольку Европа жестко защищает интересы своих собственных производителей.Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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