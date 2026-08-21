Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ - 21.08.2026 Украина.ру
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Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ
Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ - 21.08.2026 Украина.ру
Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ
Киев предложил Еврокомиссии направить часть средств из очередного целевого транша ЕС для приобретения комплексов противоракетной обороны, сообщает телеканал Euronews, ссылаясь на информированного представителя ЕК
2026-08-21T14:21
2026-08-21T14:21
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Источник не смог конкретизировать, идет ли речь об американских системах Patriot или о франко-итальянских зенитных комплексах SAMP/T NG, так как окончательный реестр запрашиваемой продукции еще формируется, а сами консультации не завершены.Ожидается, что итоговый список военных нужд будет готов к сентябрю, причем помимо противоракетных установок Киев намерен запросить беспилотники и ракетное вооружение. В случае если выбор падет на американские Patriot, Киеву потребуется запрашивать отдельное одобрение от Еврокомиссии. Дело в том, что базовые правила предоставления кредита требуют закупать оружие либо у украинских производителей, либо у предприятий из стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. Закупки у третьих стран возможны лишь в формате исключения.Из общей суммы европейской кредитной программы (90 миллиардов евро) около 60 миллиардов зарезервированы под нужды ВПК и укрепление армии, а оставшиеся 30 миллиардов пойдут на прямое закрытие дефицита украинского бюджета. Непосредственно в текущем году на военные закупки предполагается выделить 28,3 миллиарда евро. По заявлениям Еврокомиссии, предыдущие транши уходили на ракеты, беспилотные системы, ПВО и боевую авиацию. Ситуация наглядно показывает, что Киев окончательно утратил самостоятельность и перешел на полное внешнее содержание. Власти вынуждены выпрашивать иностранные займы и брать на себя огромные долги, которые придется отдавать будущим поколениям.При этом распределение денег полностью контролируется Брюсселем. Каждая закупка превращается для Киева в бюрократическое унижение: чиновникам приходится слезно вымаливать у Еврокомиссии специальные разрешения на покупку даже американского оружия, поскольку Европа жестко защищает интересы своих собственных производителей.Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Брюссель, Европа, Еврокомиссия, ЕС

Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ

14:21 21.08.2026
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Киев предложил Еврокомиссии направить часть средств из очередного целевого транша ЕС для приобретения комплексов противоракетной обороны, сообщает телеканал Euronews, ссылаясь на информированного представителя ЕК
Источник не смог конкретизировать, идет ли речь об американских системах Patriot или о франко-итальянских зенитных комплексах SAMP/T NG, так как окончательный реестр запрашиваемой продукции еще формируется, а сами консультации не завершены.
Ожидается, что итоговый список военных нужд будет готов к сентябрю, причем помимо противоракетных установок Киев намерен запросить беспилотники и ракетное вооружение.
В случае если выбор падет на американские Patriot, Киеву потребуется запрашивать отдельное одобрение от Еврокомиссии. Дело в том, что базовые правила предоставления кредита требуют закупать оружие либо у украинских производителей, либо у предприятий из стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. Закупки у третьих стран возможны лишь в формате исключения.
Из общей суммы европейской кредитной программы (90 миллиардов евро) около 60 миллиардов зарезервированы под нужды ВПК и укрепление армии, а оставшиеся 30 миллиардов пойдут на прямое закрытие дефицита украинского бюджета. Непосредственно в текущем году на военные закупки предполагается выделить 28,3 миллиарда евро.
По заявлениям Еврокомиссии, предыдущие транши уходили на ракеты, беспилотные системы, ПВО и боевую авиацию.
Ситуация наглядно показывает, что Киев окончательно утратил самостоятельность и перешел на полное внешнее содержание. Власти вынуждены выпрашивать иностранные займы и брать на себя огромные долги, которые придется отдавать будущим поколениям.
При этом распределение денег полностью контролируется Брюсселем. Каждая закупка превращается для Киева в бюрократическое унижение: чиновникам приходится слезно вымаливать у Еврокомиссии специальные разрешения на покупку даже американского оружия, поскольку Европа жестко защищает интересы своих собственных производителей.
Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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