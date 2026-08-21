https://ukraina.ru/20260821/sozdannaya-zelenskim-sistema-vedt-nas-k-katastrofe-eksperty-i-politiki-o-bede-ukrainy-1082655739.html

"Созданная Зеленским система ведёт нас к катастрофе": эксперты и политики о беде Украины

"Созданная Зеленским система ведёт нас к катастрофе": эксперты и политики о беде Украины - 21.08.2026 Украина.ру

"Созданная Зеленским система ведёт нас к катастрофе": эксперты и политики о беде Украины

На Украине обсуждают ультиматум бывшего министра обороны Михаила Фёдорова, думают над тем, чем грозит нынешней власти новый коррупционный скандал – и не закончится ли дело заменой Зеленского.

2026-08-21T05:03

2026-08-21T05:03

2026-08-21T05:03

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Михаил Фёдоров записал видеообращение, в котором призвал провести выборы на Украине. Напомним, "картонный майдан", требующий вернуть Фёдорова на пост главы МО, продолжается. Верховная Рада тем временем утвердила на должность министра обороны Евгения Хмару.Чем ответят "картонки" и те, кто эти протесты организовал?Бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* считает, что на Украине готовят дворцовый, а может и государственный переворот."Соросятина начинает качать выборы. Теперь у меня вопрос – за подобные требования на людей вводили санкции, открывали уголовные дела. Что будет теперь?" – сказал экс-депутат в эфире интернет-канала "MayiakUA".По его мнению, "интересов народа здесь – ноль", а Фёдоров в своем видеообращении говорит о выборах, но ни слова не сказал о мире.Когда-то очень воинственный Мосийчук* подчеркнул, что, по его убеждению, сначала нужно провести мирные переговоры, заключить мирное соглашение с Россией, а потом уже возобновлять политический процесс и идти на избирательные участки.Конечно, выборы можно провести и сейчас, провести в любой день, но – "выбирать кого будем, гетмана Правобережной Украины?".По мнению экс-нардепа, в проведении выборов на Украине до установления мира нет никакого смысла.Не все разделяют такую точку зрения. Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что страна оказалась "в тупике", поскольку созданная Зеленским система оказалась "неэффективной, не способной к принятию адекватных решений в условиях войны"."И фактически (эта система – ред.) ведёт нас к катастрофе", – заявил Рева в эфире интернет-канала Politeka.Значит, систему надо менять, а для этого нужны выборы.Впрочем, о "катастрофе" на Украине говорят давно, а она всё не наступает. Запас прочности у поддерживаемого Западом киевского режима оказался достаточно большим. И смена власти, точнее, смена лиц во власти, если это произойдёт, вовсе не будет автоматически означать прекращения войны и возвращения прежней мирной и солнечной Украины.Что теперь? Украинский политолог Олег Постернак в эфире канала "Сейчас" предположил, что видеообращение Фёдорова приведет к активизации протестов.Тем временем активизировались антикоррупционные структуры. НАБУ провело обыски у действующего и бывшего депутатов Рады и в офисе Зеленского – у замглавы ОП Ирины Мудрой (в тот же день отставленной с поста). НАБУ обнародовала новую порцию видео с записями разговоров фигурантов коррупционных дел.Комментируя эти события, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что Зеленский, когда шёл на выборы, обещал покончить с коррупцией, но вместо этого возглавил коррупционную систему, действие которой привело к тотальному обнищанию граждан страны."Если бы не конфликт военный и огромнейшие вливания… Реально бюджет стал наполняться на одну четвертую, а три четверти поступают из-за рубежа. Вот если бы не было этих поступлений, Украина давным-давно превратилась бы в полного банкрота, не способного даже пенсии выплачивать", – сказал политик в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Что касается требования Фёдорова провести выборы и возможной реакции "картонок", Азаров предположил, что Зеленскому пока ничего не угрожает. Он напомнил, что страна пережила много "майданов", и все они организовывались извне с целью приведения к власти кого-то конкретного. Этого "кого-то" заранее готовят, готовят и команду для него.Сегодня хозяевами Украины остаются американцы, а они решения о замене Зеленского не принимали, сказал Азаров, пояснив, что тот хозяев устраивает. Разве что решено при помощи НАБУ Зеленскому слегка "поправить"."Я сейчас… не вижу поводов для тревоги для Зеленского", – отметил экс-премьер, добавив, что итоги голосования в Раде по новым министрам показывают – "никакого бунта на корабле нет".Менять Зеленского его западным хозяевам пока незачем, потому что "он выполняет главную задачу – продолжает абсолютно проигрышную войну". По мнению Азарова, западные кураторы киевского режима не верят никаким победным реляциям, они "прекрасно знают, что эта война проигрышная, но им надо максимально затянуть её".Политик пояснил, что "Украина их абсолютно не беспокоит, от нее останется, если затягивать войну – голое поле останется, но затягивание войны ведь разрушает и Россию, главного их противника".Именно нанесение максимального ущерба России важно для Запада. А для Украины война закончится проигрышем, сделал прогноз Азаров.Но тайные переговоры между США и Россией всё равно идут, поскольку Дональду Трампу сегодня выгоднее получить мир на Украине, нежели продолжать войну, считает украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб.Он в очередном выпуске своего видеоблога подчеркнул, что встреча представителей двух стран (в данном случае это глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук и советник президента РФ Антон Кобяков) состоялась по инициативе США.По мнению политика, именно с этим связано нашумевшее заявление Михаила Фёдорова о необходимости проведения выборов на Украине, раньше-то его этот вопрос совсем не занимал. Но теперь он вдруг вспомнил о демократии, да ещё и Илон Маск ему лайк поставил.Это не совпадение, а синхронность. И новые антикоррупционные расследования, новые материалы НАБУ – они укладываются в эту схему, считает Гольдарб. Он посоветовал тем, кто служит Зеленскому, всем этим "зелёным слугам", подумать хорошенько и понять, что никто их не защитит, когда они понадобятся именно в качестве преступников – и когда-то обязательно "так будет".А пока этого не произошло, в Киеве продолжают делить денежные потоки.Как отметил в эфире одного из каналов украинский политолог Кость Бондаренко, пост главы Минобороны – это именно вопрос контроля за потоками, министр обороны – "главный интендант армии". По мнению эксперта, Федорова сняли по той причине, что он "не тем направлял потоки", не у тех людей размещал заказы и т.д.Зеленский это откорректировал.* Внесён в список экстремистов и террористов;** Признан в РФ иноагентом.

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, сша, михаил федоров, николай азаров, рада, верховная рада, набу, владимир зеленский