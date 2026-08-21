Губернатор Херсонской области рассказал о погибших и раненых при атаках ВСУ - 21.08.2026 Украина.ру
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Губернатор Херсонской области рассказал о погибших и раненых при атаках ВСУ
Губернатор Херсонской области рассказал о погибших и раненых при атаках ВСУ - 21.08.2026 Украина.ру
Губернатор Херсонской области рассказал о погибших и раненых при атаках ВСУ
Десятки мирных жителей получили ранения и погибли в Херсонской области, а также утратили имущество по вине ВСУ. Об этом 21 августа заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо
2026-08-21T13:29
2026-08-21T13:29
новости
херсонская область
алешки
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
мирные жители
военные преступления
новые регионы
новороссия
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"В результате вражеских атак и подрывов на минах погибли восемь мирных жителей, 30 человек пострадали, в том числе один ребенок", - сообщил губернатор.В своём телеграм-канале он опубликовал фотографии разрушений и привёл недельный отчёт жертв среди мирного населения в разных населённых пунктах. Так, в одних только Алешках при ударах БПЛА погибли трое мужчин. Ранения получили две женщины и ещё одна пострадала при подрыве на мине.По итогам недели в области мобильные огневые группы и подразделения противовоздушной обороны уничтожили 216 ударных БПЛА ВСУ самолётного типа.Сальдо сообщил также, что сапёры обезвредили 30 взрывоопасных предметов.Согласно недельной сводке, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Богдановке, Брилёвке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Верхнем Рогачике, Виноградово, Громовке, Днепрянах, Железном Порту, Каланчаке, Каменке, Казачьих Лагерях, Каховке, Костогрызово, Любимовке, Николаевке, Новой Каховке, Новой Маячке, Нововладимировке, Новокиевке, Новороссийском, Павловке, Приветном, Промине, Скадовске, Слепушинском, Таврийске, Чаплинке, Чернянке и Широком."На автодорогах Голая Пристань — Новая Збурьевка, Бехтеры — Новофёдоровка, Казачьи Лагеря — Раденск и Скадовск — Широкое были повреждены автомобили", - отметил губернатор.Актуальное интервью: "Курск не сдастся". Хинштейн о жизни региона в условиях СВО, защите от беспилотников и поддержке людейНакануне в новостях: ЕС спонсирует террористов - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, алешки, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, мирные жители, военные преступления, новые регионы, новороссия, атака бпла, всу
Новости, Херсонская область, Алешки, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, мирные жители, Военные преступления, Новые регионы, Новороссия, атака БПЛА, ВСУ

Губернатор Херсонской области рассказал о погибших и раненых при атаках ВСУ

13:29 21.08.2026
 
© Фото : Владимир Сальдо / Teloegram
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото : Владимир Сальдо / Teloegram
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Десятки мирных жителей получили ранения и погибли в Херсонской области, а также утратили имущество по вине ВСУ. Об этом 21 августа заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"В результате вражеских атак и подрывов на минах погибли восемь мирных жителей, 30 человек пострадали, в том числе один ребенок", - сообщил губернатор.
В своём телеграм-канале он опубликовал фотографии разрушений и привёл недельный отчёт жертв среди мирного населения в разных населённых пунктах.
Так, в одних только Алешках при ударах БПЛА погибли трое мужчин. Ранения получили две женщины и ещё одна пострадала при подрыве на мине.
По итогам недели в области мобильные огневые группы и подразделения противовоздушной обороны уничтожили 216 ударных БПЛА ВСУ самолётного типа.
Сальдо сообщил также, что сапёры обезвредили 30 взрывоопасных предметов.

Согласно недельной сводке, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Богдановке, Брилёвке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Верхнем Рогачике, Виноградово, Громовке, Днепрянах, Железном Порту, Каланчаке, Каменке, Казачьих Лагерях, Каховке, Костогрызово, Любимовке, Николаевке, Новой Каховке, Новой Маячке, Нововладимировке, Новокиевке, Новороссийском, Павловке, Приветном, Промине, Скадовске, Слепушинском, Таврийске, Чаплинке, Чернянке и Широком.
"На автодорогах Голая Пристань — Новая Збурьевка, Бехтеры — Новофёдоровка, Казачьи Лагеря — Раденск и Скадовск — Широкое были повреждены автомобили", - отметил губернатор.
Актуальное интервью: "Курск не сдастся". Хинштейн о жизни региона в условиях СВО, защите от беспилотников и поддержке людей
Накануне в новостях: ЕС спонсирует террористов - МИД РФ
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