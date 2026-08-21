https://ukraina.ru/20260821/vs-rf-porazili-sklady-v-portu-reni-i-oboronnyy-obekt-v-brovarakh---minoborony-1082677436.html
ВС РФ поразили склады в порту Рени и оборонный объект в Броварах - Минобороны
ВС РФ поразили склады в порту Рени и оборонный объект в Броварах - Минобороны - 21.08.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили склады в порту Рени и оборонный объект в Броварах - Минобороны
Минобороны РФ 21 августа сообщило о новых ударах российских военных по объектам портовой инфраструктуры противника, которые использовались в военных целях
2026-08-21T09:24
2026-08-21T09:24
2026-08-21T09:24
россия
рени
бровары
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украина.ру
сво
спецоперация
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В частности, с помощью ударных беспилотников были атакованы складские помещения с оружием, боевой техникой и имуществом в порту Рени.Кроме того, в результате серии точечных налетов БПЛА полностью прекратил работу промышленный объект в Броварах к востоку от украинской столицы. В министерстве уточнили, что эту задачу выполнили расчеты отдельной бригады беспилотных систем "Варяг". Предприятие, работавшее на нужды ВСУ, после атаки выведено из строя, а сроки его возможного восстановления не определены.Параллельно с этим российская авиация нанесла удары по прифронтовой зоне в Харьковской области. Воздушно-космические силы РФ применили пять мощных авиабомб ФАБ-500, уничтожив пункты временного размещения украинских подразделений в населенном пункте Благодатное.О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, рени, бровары, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Рени, Бровары, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
ВС РФ поразили склады в порту Рени и оборонный объект в Броварах - Минобороны
Минобороны РФ 21 августа сообщило о новых ударах российских военных по объектам портовой инфраструктуры противника, которые использовались в военных целях
В частности, с помощью ударных беспилотников были атакованы складские помещения с оружием, боевой техникой и имуществом в порту Рени.
Кроме того, в результате серии точечных налетов БПЛА полностью прекратил работу промышленный объект в Броварах к востоку от украинской столицы. В министерстве уточнили, что эту задачу выполнили расчеты отдельной бригады беспилотных систем "Варяг".
Предприятие, работавшее на нужды ВСУ, после атаки выведено из строя, а сроки его возможного восстановления не определены.
Параллельно с этим российская авиация нанесла удары по прифронтовой зоне в Харьковской области. Воздушно-космические силы РФ применили пять мощных авиабомб ФАБ-500, уничтожив пункты временного размещения украинских подразделений в населенном пункте Благодатное.