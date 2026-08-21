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ВС РФ поразили склады в порту Рени и оборонный объект в Броварах - Минобороны

ВС РФ поразили склады в порту Рени и оборонный объект в Броварах - Минобороны - 21.08.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили склады в порту Рени и оборонный объект в Броварах - Минобороны

Минобороны РФ 21 августа сообщило о новых ударах российских военных по объектам портовой инфраструктуры противника, которые использовались в военных целях

2026-08-21T09:24

2026-08-21T09:24

2026-08-21T09:24

россия

рени

бровары

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В частности, с помощью ударных беспилотников были атакованы складские помещения с оружием, боевой техникой и имуществом в порту Рени.Кроме того, в результате серии точечных налетов БПЛА полностью прекратил работу промышленный объект в Броварах к востоку от украинской столицы. В министерстве уточнили, что эту задачу выполнили расчеты отдельной бригады беспилотных систем "Варяг". Предприятие, работавшее на нужды ВСУ, после атаки выведено из строя, а сроки его возможного восстановления не определены.Параллельно с этим российская авиация нанесла удары по прифронтовой зоне в Харьковской области. Воздушно-космические силы РФ применили пять мощных авиабомб ФАБ-500, уничтожив пункты временного размещения украинских подразделений в населенном пункте Благодатное.О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

россия

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россия, рени, бровары, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация