"Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины - 21.08.2026 Украина.ру
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"Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины
"Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины - 21.08.2026 Украина.ру
"Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины
СВО приближается к критической точке, и западные аналитики фиксируют истощение как украинской армии, так и запасов НАТО. С такой оценкой 21 августа выступил профессор Гленн Дизен
2026-08-21T09:23
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"Похоже, мы вступаем в критический этап этого противостояния. Последняя пиар-кампания Киева, направленная на то, чтобы изменить ситуацию, уже явно изжила себя, реальность берёт верх", — сказал он.По словам эксперта, Украина оказалась в изоляции из-за блокады одесских портов, а её армия уже практически не способна перехватывать российские ракеты. НАТО при этом не может передать Киеву необходимое количество оружия, поскольку собственные запасы альянса серьёзно истощены.Подробнее – в интервью Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии на сайте Украина.ру
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новости, украина, киев, украина.ру, нато
Новости, Украина, Киев, Украина.ру, НАТО

"Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины

09:23 21.08.2026
 
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
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СВО приближается к критической точке, и западные аналитики фиксируют истощение как украинской армии, так и запасов НАТО. С такой оценкой 21 августа выступил профессор Гленн Дизен
"Похоже, мы вступаем в критический этап этого противостояния. Последняя пиар-кампания Киева, направленная на то, чтобы изменить ситуацию, уже явно изжила себя, реальность берёт верх", — сказал он.
По словам эксперта, Украина оказалась в изоляции из-за блокады одесских портов, а её армия уже практически не способна перехватывать российские ракеты.
НАТО при этом не может передать Киеву необходимое количество оружия, поскольку собственные запасы альянса серьёзно истощены.
Подробнее – в интервью Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии на сайте Украина.ру
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