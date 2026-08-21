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"Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины

"Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины - 21.08.2026 Украина.ру

"Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины

СВО приближается к критической точке, и западные аналитики фиксируют истощение как украинской армии, так и запасов НАТО. С такой оценкой 21 августа выступил профессор Гленн Дизен

2026-08-21T09:23

2026-08-21T09:23

2026-08-21T09:23

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"Похоже, мы вступаем в критический этап этого противостояния. Последняя пиар-кампания Киева, направленная на то, чтобы изменить ситуацию, уже явно изжила себя, реальность берёт верх", — сказал он.По словам эксперта, Украина оказалась в изоляции из-за блокады одесских портов, а её армия уже практически не способна перехватывать российские ракеты. НАТО при этом не может передать Киеву необходимое количество оружия, поскольку собственные запасы альянса серьёзно истощены.Подробнее – в интервью Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии на сайте Украина.ру

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