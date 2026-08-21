https://ukraina.ru/20260821/bryussel-otkazal-kievu-v-220-millionakh-evro-dlya-fermerov-1082677579.html

Брюссель отказал Киеву в 220 миллионах евро для фермеров

Брюссель отказал Киеву в 220 миллионах евро для фермеров - 21.08.2026 Украина.ру

Брюссель отказал Киеву в 220 миллионах евро для фермеров

Брюссель не стал выделять Киеву запрошенные 220 миллионов евро на поддержку аграриев, предложив довольствоваться уже действующими программами. Об этом 21 августа сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт

2026-08-21T09:29

2026-08-21T09:29

2026-08-21T09:29

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"ЕС фактически отказал в предоставлении дополнительных 220 миллионов евро украинским фермерам и пообещал поддержку через уже имеющиеся проекты", — привели слова чиновника украинские СМИ.Ранее министерство аграрной политики Украины просило Брюссель о безвозвратной помощи: деньги планировалось направить на компенсацию процентов по кредитам для малых и средних агропроизводителей. Однако в Еврокомиссии указали на уже запущенные механизмы кредитования через украинские банки.Отказ прозвучал на фоне морской блокады портов и продолжающихся споров в Европе о целесообразности дальнейшего финансирования Киева. Совокупная западная поддержка Украины уже достигла порядка 300 миллиардов евро.Подробнее – в материале "Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины

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