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Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА. В регионе объявлена ракетная опасность

Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА. В регионе объявлена ракетная опасность - 21.08.2026 Украина.ру

Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА. В регионе объявлена ракетная опасность

Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 30 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала, будет уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 21 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-21T09:04

2026-08-21T09:04

2026-08-21T09:10

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"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено почти три с половиной десятка БПЛА в четырёх районах", — написал Слюсарь.Он уточнил, что вражеские беспилотники были сбиты в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Кашарском районах области."Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — добавил губернатор.В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам.По данным российских мониторинговых каналов, в 8:36 мск в регионе также объявили ракетную опасность.Ранее сообщалось, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 325 украинских БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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