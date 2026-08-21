Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА. В регионе объявлена ракетная опасность - 21.08.2026 Украина.ру
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Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА. В регионе объявлена ракетная опасность
Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА. В регионе объявлена ракетная опасность - 21.08.2026 Украина.ру
Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА. В регионе объявлена ракетная опасность
Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 30 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала, будет уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 21 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-21T09:04
2026-08-21T09:10
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"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено почти три с половиной десятка БПЛА в четырёх районах", — написал Слюсарь.Он уточнил, что вражеские беспилотники были сбиты в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Кашарском районах области."Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — добавил губернатор.В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам.По данным российских мониторинговых каналов, в 8:36 мск в регионе также объявили ракетную опасность.Ранее сообщалось, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 325 украинских БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, минобороны рф, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, ракеты
Украина.ру, Россия, Ростовская область, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ракеты

Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА. В регионе объявлена ракетная опасность

09:04 21.08.2026 (обновлено: 09:10 21.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 30 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала, будет уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 21 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено почти три с половиной десятка БПЛА в четырёх районах", — написал Слюсарь.
Он уточнил, что вражеские беспилотники были сбиты в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Кашарском районах области.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — добавил губернатор.
В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам.
По данным российских мониторинговых каналов, в 8:36 мск в регионе также объявили ракетную опасность.
Ранее сообщалось, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 325 украинских БПЛА.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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