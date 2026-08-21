"Предательский гад": в США Никсон побеждает киевлянина, у которого были личные счёты с Трампом - 21.08.2026 Украина.ру
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"Предательский гад": в США Никсон побеждает киевлянина, у которого были личные счёты с Трампом
"Предательский гад": в США Никсон побеждает киевлянина, у которого были личные счёты с Трампом - 21.08.2026 Украина.ру
"Предательский гад": в США Никсон побеждает киевлянина, у которого были личные счёты с Трампом
Левые демократы закрыли украинским лоббистам путь в Конгресс
2026-08-21T06:34
2026-08-21T06:34
эксклюзив
сша
украина
демократическая партия
сенат
палата представителей когресса сша
выборы
дональд трамп
владимир зеленский
импичмент
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Праймериз Демократической партии во Флориде 18 августа завершились неожиданно. Бывший сотрудник Белого дома, уроженец Киева, отставной подполковник Александр Виндман, получивший широкую известность из-за Украинагейта, проиграл члену Палаты представителей штата, афроамериканке Энджи Никсон. Она состоит в политической организации "Демократические социалисты Америки".Результат составил 43,9% против 56,1%. При этом Виндману прочили победу в гонке за право баллотироваться в Сенат.На предвыборную кампанию сторонница прекращения военной помощи Израилю, повышения минимальной зарплаты, более высоких налогов для богатых, пользующаяся поддержкой левого крыла Демократической партии, потратила менее $1 миллиона, а её оппонент, протеже произраильских и проукраинских лоббистских структур, – $16 миллионов.После оглашения результатов Виндману не оставалось ничего, кроме как признать поражение и поздравить Никсон. Она же, обращаясь к сторонникам, заявила: "Мы доказали, что простые люди могущественнее корпораций и миллиардеров. &lt;...&gt; Мы, трудолюбивые простые жители Флориды, нанесли сокрушительный удар по вашингтонскому истеблишменту".Теперь Никсон предстоит побороться в ноябре за кресло в верхней палате Конгресса США с действующим сенатором-республиканкой Эшли Муди, бывшей генеральным прокурором штата, которую губернатор Флориды Рон Десантис назначил в январе 2025 года на место, освободившееся после перехода Марко Рубио на должность госсекретаря.Президент страны Дональд Трамп поддерживает Муди и уверен в её победе на промежуточных выборах. Ему хотелось бы иметь больше своих людей в Конгрессе в оставшиеся два года правления, но в случае с Флоридой – это ещё и гораздо более личная история. И не только потому, что Трамп как избиратель зарегистрирован в этом штате.После оглашения результатов праймериз глава государства написал в соцсети Truth Social, даже не пытаясь скрыть злорадства из-за проигрыша фигуранта Украинагейта: "Самым приятным поражением прошлой ночи стало поражение настоящего предательского гада Александра Виндмана. &lt;…&gt; Виндман был тем, кто солгал о моём "идеальном разговоре" с Зеленским, но в итоге выяснилось, что разговор, как и положено, был записан и доказал, что я был прав на 100%".В 2019 году, будучи директором по европейским делам Совета национальной безопасности США, Александр Виндман, которого называли главным специалистом по Украине, присутствовал в ситуационной комнате во время телефонной беседы Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, а затем давал показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента тогда ещё 45-го американского президента. Он назвал неправомерным требование Трампа от иностранного правительства вести расследование в отношении своего политического оппонента – наиболее вероятного кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера, до апреля того года входившего в совет директоров энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, в обмен на продолжение военной помощи Киеву.Именно показания Виндмана имели решающее влияние на дальнейший ход процесса по отстранению Трампа от власти, поскольку он как действующий сотрудник администрации и непосредственный свидетель разговора президентов открыто заявил о факте давления на Банковую.Виндман никогда не скрывал и не стыдился своих украинских корней, наоборот, подчёркивал своё происхождение, рассказывая, что родители эмигрировали из Советского Союза, когда ему было 3 года. Александр, его брат-близнец Евгений и их старший брат Леонид выросли в районе Брайтон-бич в Нью-Йорке, который местные жители называют "маленькая Одесса" – после распада СССР там поселилось много выходцев из постсоветских республик.В 1998 году он окончил Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне и поступил на военную службу, которой в общей сложности посвятил 21 год жизни, участвовал в военных операциях в Южной Корее, Германии и Ираке, где был ранен.Затем Виндман окончил Гарвардский университет со степенью магистра по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии. Специализация на Евразии, а также свободное владение русским и украинским языками позволили ему с 2008 года поработать в посольствах США в Киеве и Москве. После возвращения в Штаты в 2015-2018 годах был председателем объединённого комитета начальников штабов в Пентагоне и специализировался на военных вопросах России. В 2018 году Виндмана назначили директором по европейским делам Совета национальной безопасности, его называли главным экспертом ведомства по Украине.В мае 2019-го он присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского в составе американской официальной делегации на вместе с трио, которое Мик Малвейни как исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома наделил полномочиями определять политику на украинском направлении вместо Госдепартамента: министром энергетики Риком Перри, представителем США в ЕС Гордоном Сондлендом и Куртом Волкером, занимавшим тогда должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине."Виндман ушёл в отставку из Совета по нацбезопасности США и быстро превратился в медийного критика Трампа. Попытка импичмента американского президента провалилась. Но демократы активно раскручивали Виндмана как персонажа, который в случае избрания в Сенат сможет повторно устроить импичмент Трампа за сдачу Украины", – отмечает американист Малек Дудаков.Однако плану не суждено сбыться.Сейчас фаворит битвы за сенаторское кресло от Флориды – Муди: её преимущество над Никсон, согласно опросам, составляет 9,5% (48,5% против 39%). Букмекерские конторы высоко оценивают вероятность победы республиканцев: Polymarket даёт 89,6%, а Kalshi — 92%. Аналитические центры также не видят угрозы для партии в штате.Последний раз Флорида избирала демократа в Сенат в 2012 году, когда Билл Нельсон получил третий подряд мандат.Не только во Флориде украинское лобби потерпело поражение. 4 августа, на праймериз демократов в Палату представителей в Мичигане, проиграла бывшая посол США на Украине Бриджит Бринк, строившая предвыборную кампанию на своём 30-летнем дипломатическом опыте и работе в Киеве. Причём проиграла с большим отставанием – 13,3% (29,1% против 42,4%) – тоже представителю левого крыла Демократической партии Уильяму Лоуренсу, выступающему за доступную медицину, контроль над завышением цен, прекращение "глупых бесконечных войн", в которые втянуты США."Видно, что даже демократический электорат уже жутко устал от украинской повестки. А ультралевые, которые в первую очередь борются именно с израильскими лоббистами, в итоге начали добивать и украинских", – констатирует Малек Дудаков.
https://ukraina.ru/20200102/1026181499.html
https://ukraina.ru/20260710/amerikanskaya-paradigma-neuzheli-ssha-vstayut-na-put-kommunizma-1081277233.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, демократическая партия, сенат, палата представителей когресса сша, выборы, дональд трамп, владимир зеленский, импичмент, хантер байден, джо байден
Эксклюзив, США, Украина, Демократическая партия, сенат, Палата представителей Когресса США, выборы, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, импичмент, Хантер Байден, Джо Байден

"Предательский гад": в США Никсон побеждает киевлянина, у которого были личные счёты с Трампом

06:34 21.08.2026
 
© ФотоТрамп коварный
Трамп коварный - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Левые демократы закрыли украинским лоббистам путь в Конгресс
Праймериз Демократической партии во Флориде 18 августа завершились неожиданно. Бывший сотрудник Белого дома, уроженец Киева, отставной подполковник Александр Виндман, получивший широкую известность из-за Украинагейта, проиграл члену Палаты представителей штата, афроамериканке Энджи Никсон. Она состоит в политической организации "Демократические социалисты Америки".
Результат составил 43,9% против 56,1%. При этом Виндману прочили победу в гонке за право баллотироваться в Сенат.
На предвыборную кампанию сторонница прекращения военной помощи Израилю, повышения минимальной зарплаты, более высоких налогов для богатых, пользующаяся поддержкой левого крыла Демократической партии, потратила менее $1 миллиона, а её оппонент, протеже произраильских и проукраинских лоббистских структур, – $16 миллионов.
После оглашения результатов Виндману не оставалось ничего, кроме как признать поражение и поздравить Никсон.
Она же, обращаясь к сторонникам, заявила: "Мы доказали, что простые люди могущественнее корпораций и миллиардеров. <...> Мы, трудолюбивые простые жители Флориды, нанесли сокрушительный удар по вашингтонскому истеблишменту".
Теперь Никсон предстоит побороться в ноябре за кресло в верхней палате Конгресса США с действующим сенатором-республиканкой Эшли Муди, бывшей генеральным прокурором штата, которую губернатор Флориды Рон Десантис назначил в январе 2025 года на место, освободившееся после перехода Марко Рубио на должность госсекретаря.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2020
2 января 2020, 08:21
Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику СШАВ 2019 году межпартийная борьба в США достигла пика. Демократы запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа, утверждая, что он принуждал украинского лидера Владимира Зеленского открыть расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на продолжение военной помощи. Давайте вспомним, как это было
Президент страны Дональд Трамп поддерживает Муди и уверен в её победе на промежуточных выборах. Ему хотелось бы иметь больше своих людей в Конгрессе в оставшиеся два года правления, но в случае с Флоридой – это ещё и гораздо более личная история. И не только потому, что Трамп как избиратель зарегистрирован в этом штате.
После оглашения результатов праймериз глава государства написал в соцсети Truth Social, даже не пытаясь скрыть злорадства из-за проигрыша фигуранта Украинагейта: "Самым приятным поражением прошлой ночи стало поражение настоящего предательского гада Александра Виндмана. <…> Виндман был тем, кто солгал о моём "идеальном разговоре" с Зеленским, но в итоге выяснилось, что разговор, как и положено, был записан и доказал, что я был прав на 100%".
В 2019 году, будучи директором по европейским делам Совета национальной безопасности США, Александр Виндман, которого называли главным специалистом по Украине, присутствовал в ситуационной комнате во время телефонной беседы Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, а затем давал показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента тогда ещё 45-го американского президента.
Он назвал неправомерным требование Трампа от иностранного правительства вести расследование в отношении своего политического оппонента – наиболее вероятного кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера, до апреля того года входившего в совет директоров энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, в обмен на продолжение военной помощи Киеву.
Именно показания Виндмана имели решающее влияние на дальнейший ход процесса по отстранению Трампа от власти, поскольку он как действующий сотрудник администрации и непосредственный свидетель разговора президентов открыто заявил о факте давления на Банковую.
Виндман никогда не скрывал и не стыдился своих украинских корней, наоборот, подчёркивал своё происхождение, рассказывая, что родители эмигрировали из Советского Союза, когда ему было 3 года. Александр, его брат-близнец Евгений и их старший брат Леонид выросли в районе Брайтон-бич в Нью-Йорке, который местные жители называют "маленькая Одесса" – после распада СССР там поселилось много выходцев из постсоветских республик.
В 1998 году он окончил Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне и поступил на военную службу, которой в общей сложности посвятил 21 год жизни, участвовал в военных операциях в Южной Корее, Германии и Ираке, где был ранен.
Затем Виндман окончил Гарвардский университет со степенью магистра по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии. Специализация на Евразии, а также свободное владение русским и украинским языками позволили ему с 2008 года поработать в посольствах США в Киеве и Москве.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
10 июля, 06:00
Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма?В последнее время в США всё чаще говорят о коммунизме. Республиканцы и сторонники правых взглядов в первом полугодии использовали слова "коммунизм" или “коммунист” в среднем примерно в 626 публикациях еженедельно, подсчитала газета The Washington Post, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
После возвращения в Штаты в 2015-2018 годах был председателем объединённого комитета начальников штабов в Пентагоне и специализировался на военных вопросах России. В 2018 году Виндмана назначили директором по европейским делам Совета национальной безопасности, его называли главным экспертом ведомства по Украине.
В мае 2019-го он присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского в составе американской официальной делегации на вместе с трио, которое Мик Малвейни как исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома наделил полномочиями определять политику на украинском направлении вместо Госдепартамента: министром энергетики Риком Перри, представителем США в ЕС Гордоном Сондлендом и Куртом Волкером, занимавшим тогда должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине.
"Виндман ушёл в отставку из Совета по нацбезопасности США и быстро превратился в медийного критика Трампа. Попытка импичмента американского президента провалилась. Но демократы активно раскручивали Виндмана как персонажа, который в случае избрания в Сенат сможет повторно устроить импичмент Трампа за сдачу Украины", – отмечает американист Малек Дудаков.
Однако плану не суждено сбыться.
Сейчас фаворит битвы за сенаторское кресло от Флориды – Муди: её преимущество над Никсон, согласно опросам, составляет 9,5% (48,5% против 39%). Букмекерские конторы высоко оценивают вероятность победы республиканцев: Polymarket даёт 89,6%, а Kalshi — 92%. Аналитические центры также не видят угрозы для партии в штате.
Последний раз Флорида избирала демократа в Сенат в 2012 году, когда Билл Нельсон получил третий подряд мандат.
Не только во Флориде украинское лобби потерпело поражение. 4 августа, на праймериз демократов в Палату представителей в Мичигане, проиграла бывшая посол США на Украине Бриджит Бринк, строившая предвыборную кампанию на своём 30-летнем дипломатическом опыте и работе в Киеве. Причём проиграла с большим отставанием – 13,3% (29,1% против 42,4%) – тоже представителю левого крыла Демократической партии Уильяму Лоуренсу, выступающему за доступную медицину, контроль над завышением цен, прекращение "глупых бесконечных войн", в которые втянуты США.
"Видно, что даже демократический электорат уже жутко устал от украинской повестки. А ультралевые, которые в первую очередь борются именно с израильскими лоббистами, в итоге начали добивать и украинских", – констатирует Малек Дудаков.
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ЭксклюзивСШАУкраинаДемократическая партиясенатПалата представителей Когресса СШАвыборыДональд ТрампВладимир ЗеленскийимпичментХантер БайденДжо Байден
 
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