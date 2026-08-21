"Предательский гад": в США Никсон побеждает киевлянина, у которого были личные счёты с Трампом
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Левые демократы закрыли украинским лоббистам путь в Конгресс
Праймериз Демократической партии во Флориде 18 августа завершились неожиданно. Бывший сотрудник Белого дома, уроженец Киева, отставной подполковник Александр Виндман, получивший широкую известность из-за Украинагейта, проиграл члену Палаты представителей штата, афроамериканке Энджи Никсон. Она состоит в политической организации "Демократические социалисты Америки".
Результат составил 43,9% против 56,1%. При этом Виндману прочили победу в гонке за право баллотироваться в Сенат.
На предвыборную кампанию сторонница прекращения военной помощи Израилю, повышения минимальной зарплаты, более высоких налогов для богатых, пользующаяся поддержкой левого крыла Демократической партии, потратила менее $1 миллиона, а её оппонент, протеже произраильских и проукраинских лоббистских структур, – $16 миллионов.
После оглашения результатов Виндману не оставалось ничего, кроме как признать поражение и поздравить Никсон.
Она же, обращаясь к сторонникам, заявила: "Мы доказали, что простые люди могущественнее корпораций и миллиардеров. <...> Мы, трудолюбивые простые жители Флориды, нанесли сокрушительный удар по вашингтонскому истеблишменту".
Теперь Никсон предстоит побороться в ноябре за кресло в верхней палате Конгресса США с действующим сенатором-республиканкой Эшли Муди, бывшей генеральным прокурором штата, которую губернатор Флориды Рон Десантис назначил в январе 2025 года на место, освободившееся после перехода Марко Рубио на должность госсекретаря.
2 января 2020, 08:21Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику СШАВ 2019 году межпартийная борьба в США достигла пика. Демократы запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа, утверждая, что он принуждал украинского лидера Владимира Зеленского открыть расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на продолжение военной помощи. Давайте вспомним, как это было
Президент страны Дональд Трамп поддерживает Муди и уверен в её победе на промежуточных выборах. Ему хотелось бы иметь больше своих людей в Конгрессе в оставшиеся два года правления, но в случае с Флоридой – это ещё и гораздо более личная история. И не только потому, что Трамп как избиратель зарегистрирован в этом штате.
После оглашения результатов праймериз глава государства написал в соцсети Truth Social, даже не пытаясь скрыть злорадства из-за проигрыша фигуранта Украинагейта: "Самым приятным поражением прошлой ночи стало поражение настоящего предательского гада Александра Виндмана. <…> Виндман был тем, кто солгал о моём "идеальном разговоре" с Зеленским, но в итоге выяснилось, что разговор, как и положено, был записан и доказал, что я был прав на 100%".
В 2019 году, будучи директором по европейским делам Совета национальной безопасности США, Александр Виндман, которого называли главным специалистом по Украине, присутствовал в ситуационной комнате во время телефонной беседы Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, а затем давал показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента тогда ещё 45-го американского президента.
Он назвал неправомерным требование Трампа от иностранного правительства вести расследование в отношении своего политического оппонента – наиболее вероятного кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера, до апреля того года входившего в совет директоров энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, в обмен на продолжение военной помощи Киеву.
Именно показания Виндмана имели решающее влияние на дальнейший ход процесса по отстранению Трампа от власти, поскольку он как действующий сотрудник администрации и непосредственный свидетель разговора президентов открыто заявил о факте давления на Банковую.
Виндман никогда не скрывал и не стыдился своих украинских корней, наоборот, подчёркивал своё происхождение, рассказывая, что родители эмигрировали из Советского Союза, когда ему было 3 года. Александр, его брат-близнец Евгений и их старший брат Леонид выросли в районе Брайтон-бич в Нью-Йорке, который местные жители называют "маленькая Одесса" – после распада СССР там поселилось много выходцев из постсоветских республик.
В 1998 году он окончил Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне и поступил на военную службу, которой в общей сложности посвятил 21 год жизни, участвовал в военных операциях в Южной Корее, Германии и Ираке, где был ранен.
Затем Виндман окончил Гарвардский университет со степенью магистра по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии. Специализация на Евразии, а также свободное владение русским и украинским языками позволили ему с 2008 года поработать в посольствах США в Киеве и Москве.
10 июля, 06:00Американская парадигма: неужели США встают на путь коммунизма?В последнее время в США всё чаще говорят о коммунизме. Республиканцы и сторонники правых взглядов в первом полугодии использовали слова "коммунизм" или “коммунист” в среднем примерно в 626 публикациях еженедельно, подсчитала газета The Washington Post, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
После возвращения в Штаты в 2015-2018 годах был председателем объединённого комитета начальников штабов в Пентагоне и специализировался на военных вопросах России. В 2018 году Виндмана назначили директором по европейским делам Совета национальной безопасности, его называли главным экспертом ведомства по Украине.
В мае 2019-го он присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского в составе американской официальной делегации на вместе с трио, которое Мик Малвейни как исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома наделил полномочиями определять политику на украинском направлении вместо Госдепартамента: министром энергетики Риком Перри, представителем США в ЕС Гордоном Сондлендом и Куртом Волкером, занимавшим тогда должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине.
"Виндман ушёл в отставку из Совета по нацбезопасности США и быстро превратился в медийного критика Трампа. Попытка импичмента американского президента провалилась. Но демократы активно раскручивали Виндмана как персонажа, который в случае избрания в Сенат сможет повторно устроить импичмент Трампа за сдачу Украины", – отмечает американист Малек Дудаков.
Однако плану не суждено сбыться.
Сейчас фаворит битвы за сенаторское кресло от Флориды – Муди: её преимущество над Никсон, согласно опросам, составляет 9,5% (48,5% против 39%). Букмекерские конторы высоко оценивают вероятность победы республиканцев: Polymarket даёт 89,6%, а Kalshi — 92%. Аналитические центры также не видят угрозы для партии в штате.
Последний раз Флорида избирала демократа в Сенат в 2012 году, когда Билл Нельсон получил третий подряд мандат.
Не только во Флориде украинское лобби потерпело поражение. 4 августа, на праймериз демократов в Палату представителей в Мичигане, проиграла бывшая посол США на Украине Бриджит Бринк, строившая предвыборную кампанию на своём 30-летнем дипломатическом опыте и работе в Киеве. Причём проиграла с большим отставанием – 13,3% (29,1% против 42,4%) – тоже представителю левого крыла Демократической партии Уильяму Лоуренсу, выступающему за доступную медицину, контроль над завышением цен, прекращение "глупых бесконечных войн", в которые втянуты США.
"Видно, что даже демократический электорат уже жутко устал от украинской повестки. А ультралевые, которые в первую очередь борются именно с израильскими лоббистами, в итоге начали добивать и украинских", – констатирует Малек Дудаков.
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