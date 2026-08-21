МИД РФ назвало страны "с клинической русофобией", где ожидаются провокации на выборах в Госдуму - 21.08.2026 Украина.ру
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МИД РФ назвало страны "с клинической русофобией", где ожидаются провокации на выборах в Госдуму
МИД РФ назвало страны "с клинической русофобией", где ожидаются провокации на выборах в Госдуму - 21.08.2026 Украина.ру
МИД РФ назвало страны "с клинической русофобией", где ожидаются провокации на выборах в Госдуму
Наибольшую обеспокоенность с голосованием на выборах в Госдуму за рубежом вызывают шесть стран "с клинической русофобией". Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям, заместителя председателя Комиссии МИД России по выборам Максима Райдера в ночь на 21 августа пишет РИА Новости
2026-08-21T07:58
2026-08-21T07:58
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новости
россия
мид рф
выборы
парламентские выборы
голосование
госдума
государственная дума рф
провокация
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По словам дипломата, при голосовании на избирательных участках, которые будут организованы за границей, включая недружественные страны, высока "вероятность различного рода провокаций и протестных акций" как со стороны украинских приверженцев киевского режима, так и со стороны "негативно настроенных российских граждан"."Наибольшую обеспокоенность вызывают страны, где клиническая русофобия поразила подавляющую часть управляющих элит — Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для "заукраинцев", — подчеркнул Райдер.Голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.Для граждан России, находящихся за рубежом, будут открыты 312 избирательных участков в 152 странах, из которых 62 — недружественные.О том, что грядущие выборы в Государственную Думу IX созыва — первая за много лет по-настоящему жёсткая проверка общества и политической системы России на прочность - в материале Никиты Волковича Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины.Также на эту тему - в публикации Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, мид рф, выборы, парламентские выборы, голосование, госдума, государственная дума рф, провокация, недружественные страны, украина, прибалтика, польша, нидерланды, чехия, латвия, литва, эстония, русофобия
Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, выборы, парламентские выборы, голосование, Госдума, Государственная дума РФ, провокация, недружественные страны, Украина, Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Русофобия

МИД РФ назвало страны "с клинической русофобией", где ожидаются провокации на выборах в Госдуму

07:58 21.08.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкФакельное шествие в Риге в честь Дня независимости
Факельное шествие в Риге в честь Дня независимости - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
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Наибольшую обеспокоенность с голосованием на выборах в Госдуму за рубежом вызывают шесть стран "с клинической русофобией". Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям, заместителя председателя Комиссии МИД России по выборам Максима Райдера в ночь на 21 августа пишет РИА Новости
По словам дипломата, при голосовании на избирательных участках, которые будут организованы за границей, включая недружественные страны, высока "вероятность различного рода провокаций и протестных акций" как со стороны украинских приверженцев киевского режима, так и со стороны "негативно настроенных российских граждан".
"Наибольшую обеспокоенность вызывают страны, где клиническая русофобия поразила подавляющую часть управляющих элит — Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для "заукраинцев", — подчеркнул Райдер.
Голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
Для граждан России, находящихся за рубежом, будут открыты 312 избирательных участков в 152 странах, из которых 62 — недружественные.
О том, что грядущие выборы в Государственную Думу IX созыва — первая за много лет по-настоящему жёсткая проверка общества и политической системы России на прочность - в материале Никиты Волковича Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины.
Также на эту тему - в публикации Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц.
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