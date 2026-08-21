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МИД РФ назвало страны "с клинической русофобией", где ожидаются провокации на выборах в Госдуму

МИД РФ назвало страны "с клинической русофобией", где ожидаются провокации на выборах в Госдуму - 21.08.2026 Украина.ру

МИД РФ назвало страны "с клинической русофобией", где ожидаются провокации на выборах в Госдуму

Наибольшую обеспокоенность с голосованием на выборах в Госдуму за рубежом вызывают шесть стран "с клинической русофобией". Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям, заместителя председателя Комиссии МИД России по выборам Максима Райдера в ночь на 21 августа пишет РИА Новости

2026-08-21T07:58

2026-08-21T07:58

2026-08-21T07:58

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По словам дипломата, при голосовании на избирательных участках, которые будут организованы за границей, включая недружественные страны, высока "вероятность различного рода провокаций и протестных акций" как со стороны украинских приверженцев киевского режима, так и со стороны "негативно настроенных российских граждан"."Наибольшую обеспокоенность вызывают страны, где клиническая русофобия поразила подавляющую часть управляющих элит — Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для "заукраинцев", — подчеркнул Райдер.Голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.Для граждан России, находящихся за рубежом, будут открыты 312 избирательных участков в 152 странах, из которых 62 — недружественные.О том, что грядущие выборы в Государственную Думу IX созыва — первая за много лет по-настоящему жёсткая проверка общества и политической системы России на прочность - в материале Никиты Волковича Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины.Также на эту тему - в публикации Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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