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Газ в лицо и насилие: в Одессе попытались помешать очередной "бусификации"

Газ в лицо и насилие: в Одессе попытались помешать очередной "бусификации" - 17.08.2026 Украина.ру

Газ в лицо и насилие: в Одессе попытались помешать очередной "бусификации"

Сотрудники военкомата в Одессе распылили газовый баллончик в людей, пытавшихся помешать насильственной мобилизации мужчины. Об этом украинское издание "Страна.ua" в ночь на 17 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-17T03:35

2026-08-17T03:35

2026-08-17T03:35

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Как уточняет издание, действие происходило возле входа в жилой комплекс."В Одессе сотрудники ТЦК [территориальных центров комплектования] распылили газовый баллончик в людей, которые пытались помешать им "бусифицировать" мужчину", – говорится в сообщении.На опубликованном видео один из сотрудников военкомата тащит по дороге за руку женщину, которая пыталась помешать уехать автомобилю с похищенным мужчиной."Бусификация" — это иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, начавшейся после февраля 2022 года. Термин происходит от слова "бусик" (от англ. bus — автобус), обозначающего микроавтобусы, которые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) используют для перевозки мужчин призывного возраста."Бусификация" описывает практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт. Этот термин стал широко известен благодаря социальным сетям, где распространяются видео таких инцидентов, и даже был назван словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" из-за его популярности и социальной значимости.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина.ру, новости, украина, одесса, тцк, мобилизация на украине, всу, вооруженные силы украины, украинский неонацизм