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На Сахалине совершил жёсткую посадку самолёт Ан-3

На Сахалине совершил жёсткую посадку самолёт Ан-3 - 21.08.2026 Украина.ру

На Сахалине совершил жёсткую посадку самолёт Ан-3

В Тымовском муниципальном округе Сахалина, расположенном в центральной части острова, из-за отказа двигателя совершил жёсткую посадку самолёт Ан-3. Об этом пресс-служба регионального главка МЧС России 21 августа сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-08-21T06:22

2026-08-21T06:22

2026-08-21T06:26

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Самолёт, предположительно, принадлежит службе лесоохраны."В селе Зональное совершил жесткую посадку самолет АН-3. Из-за технической неисправности произошло возгорание двигателя воздушного судна. К месту происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Пострадавших нет. На месте работают 12 человек и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Возгорание ликвидировано на 72-х квадратных метрах", — говорится в официальном сообщении ведомства.По данным МЧС, на борту самолета, помимо пилота, находились семь человек.Канал SHOT пишет, что самолёт упал в поле в районе села Кировское, расположенного примерно в десяти километрах на север от села Зональное, где имеется одноимённый аэродром. После жёсткого приземления самолёт загорелся, все находившиеся на борту самостоятельно эвакуировались.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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