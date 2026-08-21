https://ukraina.ru/20260821/kursk-ne-sdastsya-khinshteyn-o-zhizni-regiona-v-usloviyakh-svo-zaschite-ot-bespilotnikov-i-podderzhke-lyudey-1082660016.html

"Курск не сдастся". Хинштейн о жизни региона в условиях СВО, защите от беспилотников и поддержке людей

"Курск не сдастся". Хинштейн о жизни региона в условиях СВО, защите от беспилотников и поддержке людей - 21.08.2026 Украина.ру

"Курск не сдастся". Хинштейн о жизни региона в условиях СВО, защите от беспилотников и поддержке людей

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал о мерах поддержки эвакуированных жителей Курской области, поиске пропавших без вести, возвращении курян из плена, разминировании территорий и планах по восстановлению приграничья.

2026-08-21T06:30

2026-08-21T06:30

2026-08-21T06:30

интервью

губернатор

хинштейн

курская область

россия

украина

вооруженные силы украины

курск

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новости сво: курск

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В Курской области 6 августа 2026 года прошли памятные мероприятия, посвящённые второй годовщине начала боевых действий в регионе. Сегодня обстановка в Курской области по-прежнему остается напряжённой: приграничные территории подвергаются атакам беспилотников и артиллерийским обстрелам. Но регион при поддержке всей России справляется с вызовами.— Александр Евсеевич, при вступлении в должность врио губернатора Курской области вы заявили, что ваша основная задача — выстроить прямой диалог с людьми. Насколько сегодня удалось решить эту задачу?— Могу с уверенностью сказать, что сейчас у нас разговор с людьми гораздо более открытый и гораздо более честный, чем он был у предыдущей власти. Все мои заместители, руководители министерств, главы муниципалитетов открыто ведут свои страницы в соцсетях с возможностью публичного комментирования. Наше медиаполе в режиме "24/7" мониторит ЦУР.Ежемесячно я стараюсь проводить личные приёмы граждан, открытые встречи с жителями всех муниципалитетов, когда работаю в районах. Тем не менее, запрос на личное общение у людей большой, проблемы копились годами, и единомоментно их, конечно, мы не решим. Поэтому дал поручение коллегам отработать возможность увеличить число личных приёмов.— Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области, заявила в конце июня уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Киев передал Москве пятерых жителей Курской области. Как у них сейчас обстоят дела?— После возвращения на Родину, мы людей сразу разместили в ПВР. Всем оперативно была оказана медицинская и психологическая помощь. Сразу же выдали индивидуальные сертификаты на приобретение сезонной одежды и обуви.В ПВР куряне находились под круглосуточным наблюдением, включая медицинский контроль. Для них, как и для всех, кто возвращается из плена или живет в таких пунктах, созданы все необходимые условия для комфортного пребывания. Плюс отработали сотрудники социальных служб и правоохранительных органов для помощи с восстановлением документов и оформлением всех положенных выплат.В настоящее время только один человек остался проживать в ПВР. Двое граждан сняли жилье (за съём жилья предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата), двое проживают у родственников. Один гражданин подал документы на получение жилищного сертификата, другой должен вступить в наследство.Со своей стороны делаем максимум, чтобы как можно скорее вернуть наших земляков к нормальной жизни.— За все время с территории Украины, согласно открытым данным, удалось вернуть 171 жителя приграничья. Но вы писали, что по-прежнему остается неизвестной судьба более 300 человек. Проводится ли по ним какая-либо работа?— Всего в реестре лиц, утративших связь с родственниками после событий августа 2024-го, находится 2 176 человек. Из них на данный момент числится в розыске 302 человека. Конечно, и органы гражданской власти, и наши правоохранители делают максимум, чтобы установить местонахождение каждого человека. Не могу раскрывать всех подробностей, но ни в коем случае работа эта не останавливается.— Насколько решен вопрос компенсации жилья для граждан Курской области на сегодня?— Жители Курской области продолжают пользоваться мерой социальной поддержки по компенсации найма жилого помещения. Денежные средства на эти цели выделяются из резервного фонда Правительства Российской Федерации. За весь период реализации этой меры поддержки с ноября 2024 года ею воспользовались 32 343 человека, а сумма, ни много ни мало — 7,6 миллиарда рублей. Сейчас выплату получают 20 869 человек.Напомню, что данной поддержкой могут воспользоваться жители приграничных районов, арендующие жилье как в Курской области, так и за ее пределами. Данное право распространяется также на жителей Курска, Льгова и Рыльска, чьё жилье пострадало в результате атак ВСУ. Для многодетных семей выплата составляет 40 тысяч рублей, для иных категорий — 20 тысяч рублей, но не более суммы договора найма.— Согласно статистике из курского приграничья, сапёры разминировали более 18 тысяч зданий и сооружений, а бойцы группировки "Север" продолжают разминирование территорий. Тем не менее, вы заявили, что ВСУ изощрились и дистанционно минируют территории в Курской области с помощью беспилотников — чтобы запугать и посеять панику среди курян. Как боретесь с этим?— По состоянию на начало августа у нас разминировано более 203 тысяч га территории, свыше 880 километров дорог, 18,5 тысячи зданий.Да, враг продолжает изощряться в своих преступлениях против мирных людей. Действительно, участились случаи, когда ВСУ сбрасывают с БПЛА мины на дороги, соцобъекты, общественные места. Мы ежедневно мониторим ситуацию, в случае опасности проезды по дорогам закрываются.Отмечу еще, что ВСУ часто маскируют мины под обычные предметы обихода, самые безобидные, именно с той целью, чтобы среди мирных жителей были жертвы. Это звериная жестокость, которая не поддается никакому здравому объяснению. Делаем все возможное, чтобы этому противостоять.— В июле вы встречались с вице‑премьером Татьяной Голиковой, где в том числе говорили о расширении соцподдержки для пожилых граждан и инвалидов из приграничья, которым нужен уход в стационарах. Расскажите подробнее об этом: кто и что получит?— Мы стараемся очень тщательно следить за этой категорией населения. В 2025 году Курской области из федерального бюджета было выделено почти 500 миллионов рублей на проведение капитального ремонта социальных учреждений. Это Курский, Обоянский, Железногорский и Букреевский дома социального обслуживания. Это учреждения, в которых наряду с ранее проживающими там гражданами в настоящее время получают социальную помощь жители эвакуированных приграничных территорий.В 2026 году мы продолжаем проводить капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания. В этом году работы ведутся в Щигровском, Железногорском, Обоянском домах социального обслуживания и доме социального обслуживания "Первоцвет". На эти цели предусмотрено 457,83 миллиона рублей, из них 444,09 миллиона — средства субсидии федерального бюджета.В рамках национального проекта "Семья" в Курской области в конце 2025 года завершено строительство дома-интерната в деревне Чурилово Курского района на 200 мест. В 2026 году новый корпус Букреевского дома социального обслуживания распахнул свои двери для граждан старшего возраста и лиц с инвалидностью, среди которых жители эвакуированных приграничных территорий, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании.В текущем году мы начали строительство комплекса "Социальный городок" в местечке Свобода. Это совершенно новая модель учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, которая в будущем станет альтернативой существующим социальным стационарным учреждениям.— Вы отметили, что ситуация с топливом в Курской области стабильна: запас есть, объём поставок бензина в регион увеличен. Также в регионе введена отдельная схема получения топлива для коммунальщиков, аграриев и спецслужб. Не сталкивается ли Курская область с проблемой, когда из других регионов массово приезжают люди за бензином?— В Курской области таких случаев не было зафиксировано. Ситуация, по понятным причинам, действительно непростая. Мы держим связь с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые работают на территории Курской области. У "независимых" продавцов возникли трудности с поставками топлива, в результате часть АЗС была вынуждены временно прекратить работу, а часть других продавцов осуществила закупку топлива по более высоким ценам.Я поднимал эту тему на встрече с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, просил увеличить поставки в Курскую область, встречался и с руководителями ряда топливных компаний. На оперштабе приняли некоторые ограничения по отпуску топлива в канистры, ввели систему заправки автомобилей по принципу "чёт/нечет". Это показало свою эффективность.По ценам — этот вопрос контролирует ФАС России. После нашего обращения к руководителю ФАС России служба инициировала соответствующие проверки АЗС, к этому процессу подключилась и прокуратура. В итоге ФАС выдал предупреждение АЗС в целом ряде регионов страны из-за необоснованного роста цен на топливо. Надеюсь, принятые меры заставят владельцев таких сетей заправок изменить свою политику. Если этого не произойдёт, будем дальше настаивать на гораздо более жёстких санкциях.— Курская область — аграрный регион с уникальной почвой, благоприятной для сельского хозяйства. Раньше вы говорили, что была проблема с кадрами, так как не все аграрии, которые на этой земле работали, хотели на нее вернуться. Какие на этом направлении сейчас идут работы?— Да, для нашего региона это действительно ключевая отрасль, я бы сказал, жизнеобеспечивающая для экономики. Для нас правда очень важны квалифицированные кадры, поэтому их подготовку "в полях" начинаем уже чуть ли не со школьной скамьи. По проекту "Кадры в агропромышленном комплексе" работают агротехнологические классы: это не просто лекции, а реальное общение с представителями бизнеса, практика на их площадках, отработка конкретных запросов агропромышленной отрасли региона.Наш Минсельхоз активно поддерживает студентов-целевиков, которые после обучения идут работать на курские предприятия. Значительное внимание уделяется развитию целевого набора и подготовке специалистов по заказу бизнеса. Такой механизм позволяет будущему специалисту четко понимать перспективы развития своей карьеры и возможности — куда он пойдёт и чем будет заниматься.Также аграрии нашего региона активно ведут работу на платформе "Работа в России" для формирования кадрового резерва и повышения качества подбора персонала. Также на основе данных платформы предприятия могут формировать заявки на целевое обучение, а вузы и колледжи — готовить специалистов под реальные запросы АПК.— Вы активно занимаетесь общественной работой, в том числе поддержкой военнослужащих, участвующих в спецоперации. Как именно сейчас Вы помогаете бойцам? Возможно, Вы готовите новые проекты по поддержке ветеранов?— Курская область — регион, который особенно чувствует на себе ход проведения СВО. И, конечно, мы хорошо понимаем, что обязаны помогать тем, кто защищает нас. В регионе сегодня действует более 30 мер социальной поддержки участников СВО.Например, тем ветеранам и членам их семей, кто вернулся из зоны спецоперации и ищет работу, доступен комплекс мер господдержки в сфере занятости, в том числе — содействие в предпринимательской деятельности, профориентации, прохождении профобучения или получении дополнительного профессионального образования. Безработные участники СВО и члены их семей вправе получить повышенную единовременную финансовую помощь в размере 350 тысяч рублей при открытии собственного дела.Курская область — один из первых регионов в стране, где ввели квоту для трудоустройства участников СВО. Сейчас механизм квотирования проходит апробацию. С 1 марта текущего года работодатели региона, у которых трудятся 100 и более человек, обязаны выделять для этой категории граждан рабочие места в объеме 1,2% от среднесписочной численности работников. Данная мера поддержки позволит выделить не менее 1100 рабочих мест для участников специальной военной операции у 350 работодателей Курской области.В прошлом году мы расширили перечень государственных наград, благодаря которым участники СВО могут претендовать на бесплатный земельный участок — эта тема, кстати, возникла в ходе моего личного приема. Систему поддержки наших защитников будем обязательно совершенствовать.— Ваш дед, сержант Регирер, участвовал в освобождении Харькова и погиб на Курской дуге. Ваш отец, заслуженный ветеран, пережил Великую Отечественную войну. Расскажите о традициях вашей семьи и о том, как они влияют на вас как гражданина России и политика?— Прежде всего, моя семья заложила во мне корни глубочайшего уважения к нашей истории. Моя семья — это настоящие труженики, которыми я горжусь и с которых всегда старался брать пример. Моя мама научила меня быть честным и никогда не брать чужого, всегда помогать людям. А мой отец научил всего добиваться своим трудом. Семья — это крайне важная составляющая любого человека. Уроки наших родителей мы помним всю свою жизнь. И я не исключение. Стараюсь жить и работать так, чтобы моим родным никогда не было за меня стыдно.— Что Вам даёт ресурс на посту губернатора Курской области, когда необходимо принимать непростые решения?— Люди и чувство ответственности за них. Когда я ехал в регион, зная о том, какие проблемы и какие вопросы у жителей, я, честно, ожидал увидеть немного других людей: где-то растерянных, где-то сломанных, где-то отчаявшихся. Но когда я приехал, я увидел, как сотни молодых ребят целыми днями работают на гуманитарных складах, таскают коробки, тележки, формируют сотни и сотни продуктовых и вещевых наборов.Я увидел пожилых людей, которые, к сожалению, попадая под атаки дронов в приграничных селах, всё равно говорят: "Это мой дом, я его не брошу, это моя земля". Я познакомился с людьми, которые на руках выносили стариков под снарядами, укрывали их под сводами храмов. Сами не раз попадали под атаки. Совсем недавно вот был во Льгове, где работает волонтерский лагерь "Курский рубеж": вдумайтесь, более 700 человек из 70 регионов страны год приезжают сюда, чтобы помогать людям после обстрелов. Я увидел людей, которые жаждут вернуться домой, которые хотят продолжать работать на благо своей Родины.Курск не сдастся никогда. Это не просто стойкие люди, это не жертвы обстоятельств — это люди с железным внутренним стержнем. И эта внутренняя сила стала для меня главным ориентиром: если они не сдаются, пережив такое, мы абсолютно точно со всем справимся.— Известно, что вы в прошлом — журналист. Как вам помогает эта профессия в должности губернатора? Нет ли хоть иногда желания вернуться в профессию?— Я всегда говорил, что журналистика — самая интересная профессия на Земле. Ты вникаешь, как работает врач, спасатель, ученый, бизнесмен, президент, ты можешь примерять на себя сотни профессий. И это большая ответственность — за каждый материал, который выходит на обозрение. Я одно время был журналистом-расследователем, и сейчас для меня это незаменимый опыт, потому что я четко понимаю, за какие нити тянуть, чтобы распутать очередной коррупционный клубок.Что касается желания вернуться в профессию — мне кажется, журналист раз, журналист навсегда. Ты так просто не уходишь. Ты всегда остаешься в этой роли, чем бы ни занимался после.

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Анна Черкасова

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