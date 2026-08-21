https://ukraina.ru/20260821/vsu-mobilizuyut-bolnykh-s-otkrytoy-formoy-tuberkulza--plennyy-1082674657.html

ВСУ мобилизуют больных с открытой формой туберкулёза — пленный

ВСУ мобилизуют больных с открытой формой туберкулёза — пленный - 21.08.2026 Украина.ру

ВСУ мобилизуют больных с открытой формой туберкулёза — пленный

Военкомы киевского режима мобилизовали в Одессе мужчину с открытой формой туберкулёза, несмотря на предоставленные им медицинские документы. Об этом со ссылкой на попавшего в плен украинского военного 21 августа пишет РИА Новости

2026-08-21T06:46

2026-08-21T06:46

2026-08-21T06:49

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Военнопленный Виталий Табунщиков сообщил корреспонденту агентства, что в начале июня 2025 года в Одессе мобилизовали сына его сожительницы Сергея Козирядского."Ему [Козирядскому] сказали, что отправят его во Львов в "учебку", но отправили в Днепр [Днепропетровск] У него туберкулёз открытой формы, и он показывал результаты флюорографии, но всё равно его забрали", — рассказал Табунщиков.По словам пленного, старшего сына его сожительницы Дениса людоловы из ТЦК захватили в торговом центре в Одессе ещё в 2023 году. Он около двух месяцев был в учебной части, затем связь с ним оборвалась, судьба Дениса до сих пор не известна.Ранее сообщалось, что заградотряд вооружённых формирований киевского режима расстрелял под Харьковом троих иностранных наёмников ВСУ, попытавшихся сдаться в плен российским бойцам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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