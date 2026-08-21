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ВСУ мобилизуют больных с открытой формой туберкулёза — пленный
ВСУ мобилизуют больных с открытой формой туберкулёза — пленный - 21.08.2026 Украина.ру
ВСУ мобилизуют больных с открытой формой туберкулёза — пленный
Военкомы киевского режима мобилизовали в Одессе мужчину с открытой формой туберкулёза, несмотря на предоставленные им медицинские документы. Об этом со ссылкой на попавшего в плен украинского военного 21 августа пишет РИА Новости
2026-08-21T06:46
2026-08-21T06:46
2026-08-21T06:49
украина.ру
военнопленные
всу
вооруженные силы украины
тцк
мобилизация на украине
туберкулез
одесса
львов
днепр
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Военнопленный Виталий Табунщиков сообщил корреспонденту агентства, что в начале июня 2025 года в Одессе мобилизовали сына его сожительницы Сергея Козирядского."Ему [Козирядскому] сказали, что отправят его во Львов в "учебку", но отправили в Днепр [Днепропетровск] У него туберкулёз открытой формы, и он показывал результаты флюорографии, но всё равно его забрали", — рассказал Табунщиков.По словам пленного, старшего сына его сожительницы Дениса людоловы из ТЦК захватили в торговом центре в Одессе ещё в 2023 году. Он около двух месяцев был в учебной части, затем связь с ним оборвалась, судьба Дениса до сих пор не известна.Ранее сообщалось, что заградотряд вооружённых формирований киевского режима расстрелял под Харьковом троих иностранных наёмников ВСУ, попытавшихся сдаться в плен российским бойцам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, военнопленные, всу, вооруженные силы украины, тцк, мобилизация на украине, туберкулез, одесса, львов, днепр, сво, спецоперация
Украина.ру, военнопленные, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ТЦК, мобилизация на Украине, туберкулез, Одесса, Львов, Днепр, СВО, Спецоперация
ВСУ мобилизуют больных с открытой формой туберкулёза — пленный
06:46 21.08.2026 (обновлено: 06:49 21.08.2026)
Военкомы киевского режима мобилизовали в Одессе мужчину с открытой формой туберкулёза, несмотря на предоставленные им медицинские документы. Об этом со ссылкой на попавшего в плен украинского военного 21 августа пишет РИА Новости
Военнопленный Виталий Табунщиков сообщил корреспонденту агентства, что в начале июня 2025 года в Одессе мобилизовали сына его сожительницы Сергея Козирядского.
"Ему [Козирядскому] сказали, что отправят его во Львов в "учебку", но отправили в Днепр [Днепропетровск] У него туберкулёз открытой формы, и он показывал результаты флюорографии, но всё равно его забрали", — рассказал Табунщиков.
По словам пленного, старшего сына его сожительницы Дениса людоловы из ТЦК захватили в торговом центре в Одессе ещё в 2023 году. Он около двух месяцев был в учебной части, затем связь с ним оборвалась, судьба Дениса до сих пор не известна.
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